Nintendo Switch 2が9月に50ドル値上げへ、欧州では初代Switchが2027年2月に販売終了

任天堂のゲームハードウェア事業において、新旧世代の交代を象徴する大きな動きが報じられている。欧州ではEUの規制対応に伴い初代Nintendo Switchファミリーの販売終了が決定した一方、米国などでは2026年9月1日より次世代機「Nintendo Switch 2」が50ドル値上げされ、499.99ドル（約8万1,000円）となる見通しだ。この値上げは一時的なものではなく、AI向け半導体需要の急増に伴うメモリ不足が背景にあるとみられている。

■Switch 2が9月1日に値上げ、お得なバンドル版も終了へ

任天堂の新旧ハードウェアが、今週それぞれ異なる転換期を迎えている。任天堂は2026年7月6日、初代「Nintendo Switch」「Switch Lite」「Switch OLED」について、需要不足ではなくEUのバッテリー規制を理由に、2027年2月中旬から欧州の小売店への出荷を停止することを認めた。

この発表の前日時点で、次世代機「Nintendo Switch 2」の米国価格が恒久的に改定されるまで残り55日となっていた。2026年9月1日、Switch 2の価格は449.99ドルから499.99ドル（約8万1,000円、1ドル=162円換算）へと引き上げられ、主要3タイトルのうち1つを選択できる499.99ドルの「Choose Your Game」バンドル版も同時に終了する。8月31日までに本体とバンドル版を購入すれば、実質的に110ドルから130ドル（約1万7,820円〜2万1,060円）の節約になる計算だ。

この価格差は一時的なものではない。半導体市場を調査するアナリストらは、ハードウェア価格を押し上げているDRAM不足について、一時的な高騰ではなくメモリ市場の構造的な再編であると説明している。調査会社Counterpoint ResearchはDRAM市場の反転を早くとも2027年第4四半期と予測しており、Intelのリップブ・タンCEOも投資家に対し「2028年まで緩和はない」と語っている。つまり、9月1日の改定価格は一時的なプレミアム価格ではなく、今世代のSwitch 2における新たな「底値」となる可能性が高い。

■欧州での初代Switch販売終了：その真の意味とは

任天堂が7月6日に発表した内容によると、今回の決定はEUの「修理する権利（Right to Repair）」規制に基づいている。同規制は、ポータブル電子機器のバッテリーを2027年2月中旬までにユーザー自身で交換可能にすることを義務付けている。発売から10年を迎えようとしている初代Switchは、密閉型の内蔵バッテリー設計を採用している。任天堂は、2017年から製造しているハードウェアのために新しいバッテリー設計を再設計・認証するのではなく、欧州市場において同製品ラインを完全に終了することを選択した。

欧州の購入者にとって、これは突然の供給停止ではなく段階的な移行となる。任天堂は、小売店の在庫がある限り初代Switchファミリーの販売を継続し、任天堂の欧州直営ストアでも2027年2月まで既存ユニットの販売を継続することを認めた。また、Switch 2については、欧州市場向けにバッテリー交換が可能な本体および「Joy-Con 2」コントローラーを開発中であり、2026年夏から順次導入することを認めている。これらの改訂版は、機能面では現行モデルと同一である。なお、北米市場においては初代Switchの販売終了に関する発表や日程の示唆は行われていない。

このタイミングは、価格改定の背景を理解する上で重要である。任天堂は、第2の規模を誇る欧州市場で前世代プラットフォームの歴史を閉じる一方で、欧州で30ユーロ、米国で50ドルの値上げを購入者に求めている。Switch 2の製造コストを押し上げているメモリ価格の高騰は、9年前のハードウェアを再設計することを不経済にしている要因と同一なのだ。

■LPDDR5Xメモリの争奪戦がハードウェア高騰を招く理由

Switch 2は、128ビットインターフェースを介して12GBのLPDDR5Xメモリを搭載した、カスタム仕様のNvidia Tegra T239システム・オン・チップ（開発コード名：Drake）を採用しており、ドック接続時には約102GB/sの帯域幅を実現する。LPDDR5X（Low Power Double Data Rate 5X）はモバイル向けメモリの最上位規格であり、Switch 2に搭載される12GBのメモリは、AI向けGPUクラスターを構築するハイパースケーラー（巨大テック企業）が前例のない規模で買い占めているチップと同じカテゴリーに属している。

この競合は半導体受託製造（ファウンドリ）の段階で起きている。世界的なDRAM生産の95%以上を支配するサムスン、SKハイニックス、マイクロンの3社は、AIアクセラレータ向けのLPDDR5Xと高帯域幅メモリ（HBM）を、同じ製造拠点の類似したプロセス技術で製造している。HBMはLPDDR5Xとは比較にならないほど高い利益率を誇る。2025年から2026年にかけてAIの学習および推論用ハードウェアの注文が急増したため、メーカー各社は製造能力をHBMへ組織的にシフトさせ、その結果、消費者向けデバイスに割り当てられる供給量が縮小した。

この影響はあらゆる規模で数値として現れている。Bloombergの報道によると、任天堂はSwitch 2用のLPDDR5Xモジュールに約41%高い価格を支払っているという。また、調査会社TrendForceは2026年第1四半期の従来のDRAM契約価格予測を前四半期比90〜95%増へと上方修正しており、これは同社の記録史上最大の四半期上昇率となる。さらにIDCは、2026年にはハイエンドDRAM生産量の70%をデータセンターが消費すると予測している。任天堂自身の2027年3月期通期業績予想では、この影響による部品コストや関税の増加額を約1,000億円（約6億3,800万ドル）と試算している。

任天堂の古川俊太郎社長は株主に対し、50ドルの値上げではこれらのコスト上昇分を完全にはカバーできていないと説明した。「お客様には多大なご迷惑とご心配をおかけすることを心よりお詫び申し上げます」と古川社長は述べ、「広く普及させることを最優先したかったが、長期にわたるコスト上昇を維持することは困難だった」と釈明している。

この状況に直面しているのは任天堂だけではないが、Switch 2がモバイル向けメモリ規格を採用しているため、同社は最もその影響を受けやすい立場にあると言える。2026年3月、ソニーはPlayStation 5の全ラインナップを値上げし、米国でのディスクドライブ搭載モデルは649.99ドル、PS5 Proは899.99ドルとなった。マイクロソフトも、Xbox Series X（1TBモデル）を2026年8月1日から799.99ドルに改定することを認めている。主要3プラットフォームすべてに見られるこの傾向は、業界アナリストが指摘するように、一時的な供給混乱ではなく、AIインフラへのメモリ製造能力の持続的な割り当てに伴う、消費者向けゲームハードウェアの構造的な価格再編を示している。この流れは、新たな製造能力が稼働するまで（投資決定から数年を要する）反転することはないとみられる。

■購入を先送りすることで失われる「50ドル以上の価値」

今回の値上げには、50ドルという表面的な数字だけでは見えないもう一つの側面がある。2026年8月31日まで提供される現行の「Choose Your Game」バンドルでは、499.99ドルでSwitch 2本体と、ファーストパーティの主要3タイトルのうち1本のダウンロードコードが手に入る。対象タイトルは、『マリオカート・ワールド』（通常小売価格79.99ドル）、『ドンキーコング・バナンザ』（69.99ドル）、『ポケモン・ポコピア』（59.99ドル）だ。

しかし9月1日以降は、499.99ドルで手に入るのは本体のみとなる。したがって、これらのバンドル対象タイトルの購入を予定していたユーザーにとっての実質的な差額は、50ドルではなく、選択するタイトルに応じて110ドルから130ドル（約1万7,820円〜2万1,060円）に跳ね上がることになる。449.99ドルの単体価格は、バンドル版および現行の単体価格が同時に終了する8月31日までが最安値となる。

本体のみを購入し、ゲームは別途購入する予定のユーザーにとっては、差額は単純に50ドルとなる。しかし、ハードウェアと同時に対象タイトルのいずれかを購入する予定があった場合、購入期限を過ぎる前にその計算は大きく変わってくることになる。

なお、任天堂は中南米市場向けの価格については後日発表するとしている。カナダでは679.99カナダドルに、欧州では499.99ユーロにそれぞれ改定され、いずれも9月1日から適用される。

■数字が示すSwitch 2の勢いと今後の見通し

Switch 2は2025年6月5日に発売され、最初の4日間で350万台を売り上げ、任天堂のゲーム機として史上最速のローンチ記録を樹立した。2025年12月31日までに世界累計販売台数は約1,737万台に達し、任天堂の会計年度末である2026年3月31日時点では1,986万台に達して同社の社内予測を上回った。

バンドル版にも含まれる『マリオカート・ワールド』は、2026年3月までに1,470万本を売り上げており、Switch 2所有者の装着率（アタッチレート）は発売から1年未満、かつ79.99ドルという価格設定でありながら74%に達している。

この商業的な背景は、9月1日の価格改定を理解する上で重要だ。任天堂は、採算改善のために苦戦しているプラットフォームの値上げを行っているわけではない。任天堂史上最も速く売れているハードウェアであり、値引きをせずとも十分に売れる強い需要がある中で値上げに踏み切っている。メモリ市場の経済的な圧迫は、これほど好調な製品であっても値上げを余儀なくさせるほど強力なのだ。

任天堂の2027年3月期通期予想では、値上げの影響によりSwitch 2の販売台数は2026年3月期の1,986万台から約1,650万台へと減少すると見込んでいる。Kantan GamesのCEOであるセルカン・トト氏はCNBCに対し、通常のゲーム機のライフサイクルでは2年目や3年目に販売台数が伸びるのが一般的であり、減少するのは異例であると指摘した。任天堂は、値上げと初年度の需要の先食いの双方を理由に、通常とは逆の減少予測を立てている。

■499.99ドルは「上限」ではなく「底値」となる可能性

2026年7月3日に発表されたTrendForceの第3四半期メモリ価格調査によると、DRAM価格の上昇ペースは緩やかになりつつある。第3四半期の前四半期比の上昇率予測は13〜18%と、AI主導の急騰が始まって以来最も緩やかな伸びとなっており、高価格化に伴う消費者需要の減退を反映している。しかし、重要なのは「下落」ではなく「上昇が緩やかになっている」という点だ。DRAM価格は依然として過去最高水準にあり、上昇のペースが鈍化しているに過ぎない。

Counterpoint Researchのヤン・ワン氏はアナリストに対し、メモリ供給の拡大が実現するまでには数四半期を要するため、メモリ市場への影響は「2027年後半まで続くと予想される」と述べている。構造的な理由として、新しいDRAM製造能力を構築するには複数年にわたる投資サイクルが必要であり、ファウンドリが増産を決定してから新しいチップが市場に出回るまでに約3〜4年がかかる。現在の不足を招いたAIインフラの構築が本格化したのは2024年であるため、仮に今日増産が決定されたとしても、供給が改善するのは早くとも2027年以降となる。

これはSwitch 2の購入を検討しているユーザーにとって、499.99ドルという価格が「1年ほどで元に戻る一時的な高騰価格」ではないことを意味している。この価格は少なくとも2027年まで、あるいは製品のライフサイクル全体を通じて新たな基準価格となる可能性が高い。将来的にSwitch 2の購入を予定し、449.99ドルへの値下がりを待とうと考えている消費者は、その価格に戻ることを期待すべきではないだろう。

■値上げ前に購入すべきか？

この期限設定は、焦って決断を下すものではなく、期限を意識した計画的な判断を促すものである。Switch 2のゲームラインナップは、ソフトウェア単体で見ても十分に購入を正当化できる充実度だ。7月23日には『Splatoon Raiders』、8月28日には『Elden Ring: Tarnished Edition』が発売されるほか、2026年後半には、6月のNintendo Directで発表された『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のリメイク版（2026年末商戦向け）や『KINGDOM HEARTS IV』などの大型タイトルの発売が控えている。

2026年末までにSwitch 2の購入を計画しているユーザーであれば、9月1日より前に購入する明確な理由がある。一方で、プラットフォーム自体の購入を迷っているユーザーは、価格の安さだけでなく、ソフトウェアのラインナップを基準に判断すべきだろう。使わないハードウェアを449.99ドルで購入しても、50ドルの節約にはならないからだ。

特に欧州の購入者にとっては、今週の初代Switch販売終了のニュースが別の判断材料となっている。初代Switchは小売店の在庫がある限り販売が継続され、任天堂も「欧州全域で年内は広く入手可能である」としているが、欧州市場におけるSwitch 2への移行は公式に期限が設定された形となる。買い替えを検討している家庭にとって、「2027年2月まで」が最終的な決断の期限となるだろう。

■注目ポイントQ&A

●なぜ任天堂は2026年9月にSwitch 2の値上げを行うのですか？

任天堂は「中長期的に継続すると予想される市場環境の変化」を理由に挙げています。具体的には、AIデータセンターの運営企業がDRAMを大量に買い占めているため、Switch 2に搭載されている12GBのLPDDR5Xメモリが不足していることが原因です。主要なDRAMメーカー（サムスン、SKハイニックス、ミクロン）が、より利益率の高いAIアクセラレータ向け高帯域幅メモリ（HBM）の製造に注力しているため、消費者向けデバイスへの供給が減少しています。任天堂の古川社長は、50ドルの値上げでもコスト上昇分を完全にはカバーできていないと述べています。

●半導体不足が緩和されれば、Switch 2の価格は449.99ドルに戻りますか？

アナリストらは価格が戻ることはないと予測しています。Counterpoint ResearchはDRAM市場の反転を早くとも2027年第4四半期と見ており、IntelのCEOも「2028年まで緩和はない」と発言しています。半導体の製造能力を拡張するには投資決定から生産開始まで3〜4年かかるため、499.99ドルが今後のSwitch 2の恒久的な基準価格となる可能性が高いとみられます。

●なぜ任天堂は2027年に欧州で初代Switchの販売を終了するのですか？

EUの「修理する権利」規制により、2027年2月中旬以降、ポータブル電子機器のバッテリーをユーザー自身で交換可能にすることが義務付けられるためです。初代Switchは密閉型バッテリー設計を採用しており、任天堂は2017年から製造している旧ハードウェアを再設計するのではなく、欧州での販売を終了することを選択しました。なお、欧州向けにはバッテリー交換が可能なSwitch 2モデルが開発中であり、北米市場での初代Switchの販売終了は発表されていません。

●9月1日の値上げ前後で、実際の購入コストはどれくらい変わりますか？

本体のみを購入する場合の差額は50ドル（449.99ドルから499.99ドルへ）です。ただし、人気タイトル1本のダウンロードコードが付属する「Choose Your Game」バンドル（499.99ドル）の購入を検討していた場合、9月1日以降はバンドル自体が廃止され本体のみの販売となるため、実質的な差額は110ドルから130ドル（約1万7,820円〜2万1,060円）になります。現行価格での購入期限は2026年8月31日までです。

元記事: Switch 2 Price Hits $499.99 in 55 Days: Nintendo Ends Switch 1 Era in Europe