SKハイニックス、282億ドル規模のナスダック上場へ　AI向けHBM不足で市場をリード

韓国の半導体大手SKハイニックス（SK Hynix）は、2026年7月6日週に282億1000万ドル（約4兆5700億円）規模のナスダック上場に向けた投資家ロードショーを開始した。同社はAIアクセラレーターに不可欠な高帯域幅メモリ（HBM）市場でシェア首位を誇る。今回の米国預託証券（ADR）上場により、米国投資家は同社株へ直接投資することが可能になる。

■米国市場への上場と投資家の動向

SKハイニックスは2026年7月6日（現地時間）、282億1000万ドル規模のナスダック上場に向けた投資家ロードショーを開始した。最終的な価格決定は7月9日（木）に予定されており、翌7月10日（金）からティッカーシンボル「SKHY」で取引が開始される見通しだ。

今回の案件はすでに募集枠を上回る需要を集めており、外国企業による米国上場としては、先月実施されたスペースX（SpaceX）の857億ドル規模のデビューに次ぐ史上2番目の規模となる。ベイリー・ギフォード（Baillie Gifford）、コーチュー・マネジメント（Coatue Management）、そして元OpenAI研究者のレオポルド・アッシェンブレナー氏が設立したAIインフラ基金であるシチュエーショナル・アウェアネス・パートナーズ（Situational Awareness Partners）の主要投資家3社が、最大70億ドル規模のADR購入意向を示している。

■調達資金の使途と設備投資計画

今回のADR上場による調達資金は、すべて生産能力の増強に充てられる。同社が7月6日に米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類によると、約31兆ウォンを龍仁（ヨンイン）半導体クラスターの第1工場に、19兆ウォンを清州（チョンジュ）のAIメモリ向け先進パッケージング工場「P&T7」に、12兆ウォンをオランダASML製極端紫外線（EUV）露光装置の購入に割り当てる計画である。一般企業目的への資金充当は予定されていない。

同社のクァク・ノジョンCEOは、今年3月の定時株主総会において「ADR上場を通じて投資家層を多様化し、企業価値をより適切に反映した評価の獲得を目指す」と述べており、主要なAI企業が上場する米国市場において、同社の価値が適切に評価されることへの期待を示していた。

■AIに不可欠な「HBM」技術とSKハイニックスの優位性

標準的なDRAMが平面上にチップを配置してデータを転送するのに対し、高帯域幅メモリ（HBM）はDRAMを垂直に積層し、シリコン貫通電極（TSV）と呼ばれる微細な銅の柱で接続する。これにより、メモリとGPU間のデータ転送速度を劇的に向上させ、AI処理におけるボトルネックを解消する。

Nvidiaの次世代AIプラットフォーム「Rubin」向けに量産が開始される「HBM4」では、1スタックあたり約2テラバイト/秒の帯域幅を実現する。Rubin GPUはこれを8スタック搭載し、総帯域幅は毎秒約22テラバイトに達するとみられている。

カウンターポイント・リサーチ（Counterpoint Research）のデータによると、2025年第2四半期時点で、SKハイニックスは世界のHBM市場で約60%の出荷量シェアを握っている。さらに、NvidiaのRubinプラットフォーム向けHBM4においては、同社が60〜70%のシェアを供給するとのアナリスト予測もある。同社は2026年2月にHBM4の量産を開始しており、競合他社に先んじている。

■インデックス採用によるパッシブ資金流入の期待

ナスダックへの上場は、指数連動型ファンドによる機械的な買い入れを誘発する可能性がある。フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は、ナスダックまたはニューヨーク証券取引所に上場し、最低時価総額1億ドル以上、過去6カ月間の月間出来高が150万株以上などの基準を満たしたADRの組み入れを認めている。時価総額約1兆ドルに達するSKハイニックスは、出来高の基準を満たせば、上場後数カ月以内にSOX指数の構成銘柄見直しの対象となる可能性がある。

SOX指数への採用が決まれば、同指数をベンチマークとするETFなどのファンドによる自動的な買い入れが発生する。HSBCは、グローバル投資家へのアクセス改善を反映し、ソウル市場に上場する同社株の目標株価を290万ウォンから400万ウォンへと38%引き上げている。

■懸念される独占禁止法訴訟とメモリサイクル

一方で、投資家が留意すべきリスクも存在する。2026年6月25日、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に、SKハイニックス、サムスン、マイクロンを被告とする連邦独占禁止法集団訴訟（Garciaguirre v. Samsung Electronics）が提起された。原告側は、これら3社がHBMへの移行を口実にDDR3およびDDR4の生産を協調して削減し、消費者向けメモリ価格を4年間で約700%高騰させたと主張している。現時点でこれらの主張は立証されておらず、被告側は法廷での答弁を行っていない。

また、半導体メモリ業界特有の好不況のサイクル（シリコンサイクル）もリスク要因である。現在の好況期はAI需要に支えられているものの、Ranmore Fund Managementのアンディ・ラッピンCIOは、過去に資本利益率が平均的だった業界が将来的に極めて高い利益を上げ続けると仮定することに警鐘を鳴らしている。

■注目ポイントQ&A

●米国投資家はどのようにしてSKハイニックス株を購入できますか？

今回のナスダック上場により、米国の証券口座を通じてドル建てで取引可能な米国預託証券（ADR）として購入できるようになります。ティッカーシンボルは「SKHY」で、ADR1株は普通株10分の1株に相当します。一般投資家は2026年7月10日（金）の取引開始時から購入可能です。

●HBMとは何ですか？なぜAIに必要なのですか？

高帯域幅メモリ（HBM）は、DRAMを垂直に積み重ねて高速なデータ転送を実現した超高速メモリです。AIのディープラーニング処理では膨大なデータを瞬時に処理する必要があり、従来のDRAMでは転送速度がボトルネック（メモリの壁）となります。HBMはGPUのすぐ近くに配置され、圧倒的な帯域幅を提供することで、AIアクセラレーターが処理待ちで停止するのを防ぎます。

●ナスダック上場に伴う主なリスクは何ですか？

主に3つのリスクが指摘されています。第一に、2026年6月25日に米国で提起された、サムスンやマイクロンを含む3社に対するDRAM価格カルテルの独占禁止法集団訴訟です。第二に、メモリ業界特有の価格サイクルの下落局面リスクです。第三に、AI需要のわずかな減速懸念に対しても株価が非常に敏感に反応する点です。

元記事: SK Hynix Launches Record $28B Nasdaq Listing as HBM Shortage Locks In AI Memory Lead