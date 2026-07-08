『攻殻機動隊』12年ぶりの新作アニメが7月7日放送開始、サイエンスSARU制作で原作コミックを初再構築

士郎正宗氏による伝説的コミック『攻殻機動隊』の、テレビシリーズとしては11年ぶりとなる新作アニメが2026年7月7日より放送・配信開始された。今作はプロダクションI.GからサイエンスSARUへと制作を引き継ぎ、押井守監督の映画版ではなく原作コミックの忠実な映像化に挑む。脳インターフェース（BCI）やAI技術が現実味を帯びる現代において、本作は単なる予言的SFではなく、極めてリアルな現代SFとして視聴者に問いを投げかける。

■12年の空白を経て、原作準拠の「現代SF」として新生

士郎正宗氏が1989年に『攻殻機動隊』を執筆した当時、そこに描かれたテクノロジーは未開拓の領域だった。インターネットに接続され外部攻撃に晒される脳インプラント、生体脳を完全に置き換えても維持される意識（ゴースト）、そして自己保存ではなく生物的な生殖本能に近い衝動を持つ人工知能。2026年7月現在、これら3つの仮説的シナリオはすべて、現実世界の研究や政策論争の対象となっている。サイエンスSARUが制作し、Amazon Prime Video（プライムビデオ）等で世界240以上の国と地域に向けて配信される本作は、まさにこの現実とフィクションの収束点に登場した。これは単なるリブートではなく、先見的な予言ではなく「現代のSF」として鑑賞できる初の映像化作品なのだ。

日本国内では、2026年7月7日（火）23:00より関西テレビおよびフジテレビの新枠「カ〜アニバル!!」にて放送が開始され、同日23:30からはPrime Videoでの配信もスタートした。中国本土、ロシア、ベトナムを除く世界240以上の国と地域でも同日にPrime Videoで配信が開始され、一挙配信ではなく毎週火曜日に1話ずつ新エピソードが追加される形式をとる。

主題歌には、人気バンドKing Gnuによるオープニングテーマ「Go Ghost」と、millennium paradeがカナダのシンガーソングライターであるダニエル・シーザーやサヤ・グレイとコラボレーションしたエンディングテーマ「Blue」が起用された。King Gnuの常田大希氏が率いる両プロジェクトが、同一のアニメ作品にそれぞれテーマ曲を提供する初の試みとしても注目を集めている。

■サイエンスSARUへの制作移行と「生成AIゼロ」の宣言

本作における最大の変革は、これまで37年にわたり『攻殻機動隊』の全アニメーション制作を手がけてきたプロダクションI.Gから、東宝傘下のサイエンスSARUへと制作スタジオが移行したことだ。これまでの押井守監督による1995年の劇場版、『STAND ALONE COMPLEX』シリーズ、『ARISE』、『SAC_2045』はすべてプロダクションI.Gが制作してきた。

この移行は単なるビジュアルの変更にとどまらない。プロダクションI.Gが緻密な背景と静的な美学を特徴としていたのに対し、サイエンスSARUは流動的でダイナミックな動きや、手描きセル画の伝統を思わせる表現力豊かなモーションを重視する。

監督を務める木村登真氏（Mokochan）は、2026年6月22日に開催されたアヌシー国際アニメーション映画祭のプレミア上映において、本作の制作において「生成AIを一切使用していない」ことを明言した。この宣言は会場から大きな拍手で迎えられた。2026年4月にWIT STUDIOが一部作品でAI生成背景の使用を認めたことで、業界内では人間の労働代替に関する議論が再燃していた。サイエンスSARUが手描きパイプラインにこだわったことは、人間の手によって「本物の個人性とは何か」を問う物語を作るという、強い哲学的メッセージでもある。

■押井映画版ではなく、原作コミックへの回帰

シリーズ構成と脚本は、SF作家であり元数学者の円城塔氏が担当する。円城氏は、押井監督が削ぎ落とした原作のユーモラスな側面や、技術的な注釈、そして感情豊かで時に失敗もする草薙素子のキャラクター性を復活させている。また、作中には『STAND ALONE COMPLEX』のタチコマではなく、原作に登場するクモ型の「フチコマ」が登場する点も、士郎正宗氏のオリジナル版への忠実な姿勢を示している。

原作者の士郎正宗氏もこのプロジェクトを支持しており、本作を「第二世代の第1弾」になる可能性を秘めた作品と表現している。なお、これまでのアニメシリーズで草薙素子役を演じ、2024年8月に61歳で逝去した声優の田中敦子氏の音声は本作には使用されていない。

■現実の脳インプラント技術（BCI）はどこまで追いついたか

作中で描かれる「ゴーストハック」の脅威を理解するには、2026年現在の現実の脳・コンピュータ・インターフェース（BCI）技術の実態を知ることが手がかりとなる。現在の技術と、作中の「電脳」との間には依然として大きな隔たりが存在する。

現在、最も進んだBCI技術の一例がNeuralink（ニューラリンク）の「N1」インプラントである。これは64本の極細スレッドに分散された1,024個の電極を備え、麻痺のある患者が思考だけでカーソルを操作したり、文字を入力したりすることを可能にしている。2026年初頭時点で、同社の臨床試験は米国、英国、カナダ、アラブ首長国連邦で約21人の被験者を対象に実施されている。また、Synchron（シンクロン）社は頸静脈から脳に留置する「Stentrode」を開発しており、中国のNeuracle（ニューラクル）社は2026年3月に脊髄損傷患者向けシステム「NEO」の商業承認を初めて取得した。しかし、米国において一般商業利用が承認されるのは早くとも2028年以降とアナリストは予測している。

現実のBCIが「電脳」に至るには、主に4つの技術的障壁がある。第一に「神経帯域幅」であり、数千個の電極では160億個のニューロンと150兆個のシナプスを持つ大脳皮質全体の情報を処理するには到底足りない。第二に「生体組織とのインターフェース問題」で、インプラントは時間の経過とともに異物反応（グリア瘢痕化）を起こし信号が劣化する。第三に「セキュリティ」であり、脳への書き込み権限を持つデバイスは、悪意あるコードによって生物学的な神経活動を改ざんされるリスク（ニューラル・スプーフィングやニューラル・ジャミングなど）を伴う。第四に「電力と熱設計」であり、脳内で動作する暗号プロセッサや通信機器の消費電力をどのように賄うかという課題が残されている。

■「ゴーストハック」の神経科学的根拠

作中のゴーストハックは、標的の電脳に偽の記憶を書き込み、本人がそれを自覚できない状態を作り出す。これには現代の神経科学においても一定の理論的根拠が存在する。

2000年にカリム・ナデール氏が発表した「記憶の再固定化（Memory Reconsolidation）」の研究では、長期記憶は想起されるたびに一時的に不安定な状態になり、再保存される前に修飾可能であることが示された。この脆弱性は、PTSD治療においてトラウマ記憶を和らげるために臨床応用されている。

さらに、MITの利根川研究室は2013年から2022年にかけて、光遺伝学（オプトジェネティクス）を用いてマウスの海馬にある特定の記憶細胞（エングラム）を刺激し、体験したことのない偽の恐怖記憶を植え付けることに成功している。これを人間に応用するには極めて高い空間的精度が必要であり、現在の技術水準を遥かに超えているが、生物学的なメカニズムとしては不可能な話ではない。

■意識は「殻（シェル）」を超えて生き残るか

士郎正宗氏は、哲学者ギルバート・ライルがデカルトの心身二元論を批判するために用いた「機械の中の幽霊（ゴースト・イン・ザ・マシーン）」という言葉から「ゴースト」を着想した。作中における問いは、脳をサイバネティクスに置き換えても、主観的な意識（ゴースト）が維持されるかという点にある。

これは現代の心の哲学における「意識のハード・プロブレム」に直結する。ジュリオ・トノーニ氏が提唱する「統合情報理論（IIT）」によれば、意識はシステムの因果構造に依存するため、電脳が元の生体脳と同じ因果構造を維持していれば、ゴーストもまた維持されると考えられる。

2025年末に開催された「AIの意識と福祉に関するEleosカンファレンス」や、Anthropic（アンソロピック）社による大規模言語モデル（LLM）の内省的自覚に関する研究では、非生物システムにおける意識に関連する特性の測定可能性が示唆され始めており、この哲学的な問いは現実の法整備や倫理議論の領域へと移りつつある。

■注目ポイントQ&A

●本作は1995年の押井守監督による劇場版のリメイクですか？

いいえ、リメイクではありません。本作は押井監督の映画版ではなく、1989〜1991年に連載された士郎正宗氏の原作コミックをベースにしています。映画版のシリアスなトーンとは異なり、原作の持つユーモアや技術的な注釈、感情豊かな草薙素子のキャラクター性が再現されています。また、タチコマではなく原作のフチコマが登場します。

●「ゴーストハック」は現実世界でも起こり得ますか？

現在の技術では不可能です。しかし、神経科学の分野では「記憶の再固定化」や、MITによるマウスへの偽記憶の植え付け実験など、理論的な基礎研究が進んでいます。また、双方向の脳インプラント（BCI）に対するサイバー攻撃（ニューラル・スプーフィングなど）のリスクについては、すでに研究者の間で議論が始まっています。

●制作に生成AIを使用していないというのは本当ですか？

はい。監督の木村登真氏は、アヌシー国際アニメーション映画祭において、本作の制作において生成AIを一切使用していないことを明言しました。手描きのアニメーションが持つ温かみや表現力を重視した制作方針をとっています。

元記事: Ghost in the Shell July 7: Manga-First Reboot Meets Real Brain-Hacking Science After 12-Year Gap