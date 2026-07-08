京アニ最新作『Sparks of Tomorrow』配信開始――「もし電気のない1907年だったら」経済学的にリアルなIF世界を徹底解剖

京都アニメーションの最新作アニメ『Sparks of Tomorrow』（結城弘氏の小説『20世紀電気目録』が原作）が、Netflixにて世界独占配信を開始した。本作は、電気が普及せず蒸気機関が支配的な技術となった1907年の京都を舞台にしたオルタナティブ・ヒストリー（歴史改変）ドラマである。2019年の放火事件という未曾有の悲劇を乗り越え、約8年の歳月を経て世に送り出された本作は、単なるファンタジーにとどまらない、経済学的・歴史的に極めて緻密な世界観を構築している。

■悲劇を乗り越え、8年の歳月を経て結実した京アニの執念

本作のプレミア配信は、現代アニメ史上最も長く、そして最も困難な制作プロセスの末に実現した。本作のプロジェクトが初めて発表されたのは2018年8月、KAエスマ文庫の公式Twitter（現X）アカウントにて、結城氏の小説『20世紀電気目録』のアニメ化企画として公表されたのが始まりである。しかし、それから1年も経たない2019年7月18日の朝、京都アニメーション第1スタジオ（京都市伏見区）で放火殺人事件が発生。武本康弘監督や木上益治監督を含む36名の尊い命が奪われ、34名が負傷、建物の資料やPCのほとんどが焼失するという、戦後最悪級の惨劇に見舞われた。なお、放火犯の青葉真司被告には2024年1月に死刑判決が言い渡されている。

絶望的な状況の中、第1スタジオの1階にあったサーバーが奇跡的に焼け残り、デジタル化されていた原画データなどが回収された。スタジオは一歩ずつ再建の道を歩み、事件から1カ月後には生存したスタッフが業務を再開。2021年には、未完成だった本作のキャラクターたちが登場するCM「明治編」が公開され、プロジェクトが立ち消えていないことが公に示された。そして2025年10月25日の「第5回京都アニメーションファン感謝イベント」にて正式に再始動が発表され、2026年1月27日にはNetflixによる世界独占配信契約が締結。同年3月のアヌシー国際アニメーション映画祭での第1話上映、5月のMCMロンドン・コミコンでのワールドプレミアを経て、ついに今回の配信へと至った。

日本国内では、Netflixでの配信と同時に、TOKYO MX、BS11、ABCテレビ、テレビ愛知での地上波・BS放送もスタートした。毎週日曜日23:00（日本時間）に新エピソードが放送・配信される。

■「経路依存性」が作り上げた、説得力あるIFの世界

本作が他のスチームパンク作品と一線を画すのは、その世界観が「経路依存性（Path Dependence）」という経済学の概念に基づき、極めて論理的に構築されている点だ。

経路依存性とは、1985年にポール・デイヴィッド氏、1989年にW・ブライアン・アーサー氏ら経済学者によって定式化された概念である。初期の選択によって、規模の経済、熟練労働力、インフラ投資、制度的知識といった「自己強化的な優位性」が生まれ、たとえ後発の代替技術の方が優れていたとしても、既存の技術からの移行が次第に困難になる現象を指す。代表例として挙げられるのが「QWERTY配列」のキーボードだ。これが普及したのは、最も優れたデザインだったからではなく、最初に市場を支配し、タイピストの育成や製造ラインの確立といったエコシステムを構築してしまったからである。

この論理を明治時代の日本におけるエネルギー技術に当てはめると、本作の「電気が普及しなかったタイムライン」は、単なる荒唐無稽なファンタジーではなく、現実の歴史でも起こり得た「紙一重の分岐点」であったことが見えてくる。

実際の歴史において、日本の電化は異例の速さと自由な規制緩和政策によって進んだ。エジソンが白熱電球を発表してからわずか7年後の1887年には東京に電灯が灯り、1891年には日本初の商業用送電を行う蹴上発電所が京都に完成。世界でも先駆けて三相交流送電を大規模に採用した。1895年には日本初の路面電車である京都電気鉄道が運行を開始している。当時の逓信省は1890年代初頭から比較的自由な市場競争を認める方針をとり、日本の初期の電力会社は、地方自治体との煩雑な交渉を必要とせず、比較的容易に電線を敷設することができた。

しかし、もし明治政府が電力網の整備ではなく蒸気鉄道の拡張に資本を集中させていたら、あるいは、本作の第1話に登場するような強力な蒸気機関メーカーの財閥がロビー活動を行い、電力事業の認可を阻止していたらどうなっていただろうか。既存の蒸気産業が、自らの既得権益を守るために破壊的な新技術（電気）の導入に抵抗するというのは、産業革命の歴史において極めて普遍的な行動パターンである。本作が描く1907年の京都は、1880〜1890年代における制度決定が一つ違っていれば、現実になっていたかもしれない世界なのだ。

■電気が存在しない「蒸気ロック」された京都のリアル

電気が存在しない世界の技術的・社会的影響は、単なるビジュアルの装飾にとどまらない。本作では、京都の街が石炭の煙で黒く霞んだ様子が描かれており、京都アニメーションはこれを「印象派の絵画を思わせる挑戦的な背景美術」と表現しているが、この描写は技術的にも極めて正確である。

蒸気エネルギーは、本質的に「局所的」なものだ。送電ロスを抑えて長距離伝送できる電気とは異なり、蒸気は遠くへ送ることができない。そのため、蒸気機関が主役の世界では、産業や都市機能は石炭と水源の近くに密集せざるを得ず、現代の送電網のように都市全体にエネルギーを分散させることは不可能になる。結果として、都市の空気は数千台のボイラーから排出される煤煙で常に覆われることになる。ロマンチックな「ロンドンの霧」ではなく、深刻な産業公害としての煙霧が日常となるのだ。

さらに、社会的影響も連鎖する。19世紀後半に起きた通信革命（電信、電話、のちの無線）はすべて電気インフラに依存している。電気がなければ、長距離通信は物理的な郵便、気送管、あるいは光信号（手旗や回光通信機）に限定される。また、電気モーターによる精密なトルク・速度制御の恩恵を受けて発展した冶金学、精密機械、製薬化学なども停滞を余儀なくされる。さらに、家電製品の普及に伴う家事労働の変革や、それに伴う女性の社会進出といった歴史的変化も、この世界では起こり得ない。

このように見ると、本作の敵役である蒸気機関財閥の御曹司・溝江養介は、単なる恋愛の邪魔者やステレオタイプな悪役ではない。彼は、破壊的技術（電気）の脅威に直面した既存のエネルギー産業が、その技術を完全に潰すのではなく、特許や知的財産（＝20世紀電気目録）を買い占めて自らのコントロール下に置こうとする、歴史的に極めてリアルな「既得権益層の行動」を体現しているのだ。

■なぜ電気のない世界で「エジソンの蓄音機」が動くのか

本作の緻密な世界観構築を象徴するのが、主人公の坂本喜八が持ち歩き、物語の重要な局面で活用する「蓄音機」の存在だ。

蓄音機は、トーマス・エジソンが発明した技術の中で、唯一「電気インフラを一切必要としない」デバイスである。1877年12月にエジソンが発表した最初の蓄音機（フォノグラフ）は、錫箔を巻き付けた円筒をゼンマイや手回しのクランクで回転させ、音の振動をダイヤフラム（振動板）から針に伝え、物理的に溝を刻み込むという完全な機械式（メカニカル）構造だった。再生時もそのプロセスを逆になぞるだけであり、電気信号は一切発生しない。

つまり蓄音機は、既存の「蒸気の世界」と、まだ見ぬ「電気の未来」の境界線上に位置する、完璧な「境界オブジェクト」なのだ。電力網の構築に最も貢献したエジソンが発明しながらも、電気なしで製造・動作可能というこのデバイスを喜八に持たせたことは、歴史的整合性を保ちつつ、IFの世界で成立し得る技術の限界を見極めた極めて知的な選択と言える。

また、蓄音機が「音声の記録」という社会的・法的な証拠能力を持つ点も、物語に深い緊張感を与えている。1877年にエジソンがこの装置を公開した際、当時の人々は「形として残らず消え去るはずの『人間の声』が保存され、いつでも再現できる」という事実に、プライバシーや契約、口約束の概念が根底から覆されるような社会的衝撃を受けた。電話も電信もない本作の世界において、録音された「声」が持つ意味と重要性は、現実の歴史以上に重いものとなる。

■漢字表記と背景美術に隠された「もう一つの明治」

本作は、そのテキスト表現自体にも歴史改変の意図を忍ばせている。劇中の舞台となる時代は、通常の「明治」ではなく「明滋」と表記される。どちらも発音は「メイジ」だが、漢字の意味が異なる。現実の「明治」は「明るく治める（政治・統治）」を意味し、西洋的な制度改革や立憲君主制、急速な近代化を目指した明治維新の政治的プロジェクトを象徴している。一方で、本作の「明滋」は「滋（うるおす、育てる、豊かになる）」という字が使われており、西洋的な政治制度の導入による近代化とは異なる、日本独自の内部的な発展や豊かさを模索した、もう一つの歴史の歩みが表現されている。

また、京都アニメーションがこの世界を「印象派風の水彩画背景」で描くという選択も、視覚的なメッセージを伴っている。印象派は1870年代のフランスで、産業革命による都市の工業化（煤煙による視界の不鮮明さ）への反応として生まれた側面を持つ。電気によるクリアで制御された照明が存在せず、石炭の煙に霞む京都の街を印象派的なタッチで描くことは、その光と空気感そのものを表現するための必然的なアプローチなのだ。

■失われた「目録」と、再起を果たした京アニの軌跡

本作のストーリーと、京都アニメーションというスタジオが歩んできた道のりには、奇妙なほど美しいシンクロニシティ（構造的並行性）が存在する。

物語は、幼い頃に書き残され、戦争によって失われたと思われていた一冊の冊子――『20世紀電気目録』が、再び人々の手に渡ることから動き出す。そして現実の京都アニメーションもまた、一度は制作が発表されながらも、未曾有の悲劇によって中断され、多くのファンが「企画は立ち消えてしまったのではないか」と危惧していた本作を、約8年の歳月を経てついに完成させ、世に送り出した。

火災と深い悲しみに遮られた「未完の夢の目録」が、小説のアニメ化発表から約8年、そしてあの悲劇的な事件からちょうど7年と1日というタイミングで、ついに世界へと羽ばたいた。本作で初のシリーズ監督を務める太田稔氏は、構造的な困難や逆境に抗い続ける「想像力の強さ」を描き出している。そのメッセージは、スタジオ自身の歩みとも重なり合い、観る者の胸を強く打つことだろう。

■注目ポイントQ&A

●Netflixで配信される『Sparks of Tomorrow』はどのようなストーリーですか？

結城弘氏の小説『20世紀電気目録』を原作とする京都アニメーション制作のアニメで、電気が普及せず蒸気機関が発達した1907年の京都を舞台にしています。主人公の少年科学者・坂本喜八と、実家の酒蔵から政略結婚を逃れてきた少女・百川稲子が、かつて失われたと思われていた「20世紀電気目録」を巡り、それを狙う巨大蒸気財閥の陰謀に巻き込まれていく、歴史改変ロマン＆ラブストーリーです。

●なぜ主人公は電気のない世界で蓄音機を使えるのですか？

トーマス・エジソンが1877年に発明した最初の蓄音機は、手回しクランクやゼンマイなどの機械仕掛け（メカニカル構造）で動くため、電気を一切必要としないからです。電球や電信機など、エジソンの他の発明品の多くは電気インフラを必要としますが、蓄音機だけは「電気のない世界」でも完全に製造・動作が可能なため、本作のIF設定においても矛盾なく存在できる技術となっています。

●京都アニメーションが本作を制作することの意義は何ですか？

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』などで知られる京都アニメーションにとって、本作は初の「Netflixオリジナル作品」であり、配信モデルにおける重要な挑戦です。また、2018年の発表直後に起きた2019年の放火殺人事件という深い悲劇を乗り越え、約8年かけて完成させた復活の象徴でもあります。「失われたと思われた夢の目録（企画）が、困難を乗り越えて再び蘇る」という劇中のテーマは、スタジオ自身の再起の軌跡と強く重なっています。

●本作の歴史改変（IF設定）は科学的にリアルですか？

非常にリアルです。経済学の「経路依存性」に基づき、「もし明治政府が電力網ではなく蒸気インフラに投資を集中させていたら」「既存の蒸気産業がロビー活動で電力事業を阻止していたら」という、現実の1880〜1890年代に実際に起こり得た政治・経済的判断の分岐を起点にしています。そのため、煤煙による都市の空気汚染や、電気通信（電話・電信）の欠如といった社会的影響が、極めて論理的かつ正確に描写されています。

元記事: Sparks of Tomorrow Premieres Today: KyoAni’s Steam-Locked Kyoto Runs on Real Economics