米オラクル、9日ぶり反発で過去最長の連敗ストップ：記録的決算の裏で進行する巨額キャッシュアウトとOpenAI依存の懸念

米オラクル（Oracle）の株価は、9営業日連続の下落を経てようやく反発に転じた。同社は記録的な決算や過去最大の受注残高を発表しているものの、AIインフラ構築に伴う巨額のキャッシュ流出と、特定の顧客への高い依存度が投資家の懸念材料となっている。本記事では、好調な決算数値とマイナスのキャッシュフローが共存する背景や、同社が抱えるリスクについて解説する。

■記録的決算の裏で起きた株価急落の背景

米オラクル（Oracle）は2026年7月6日（現地時間）、約5年ぶりとなる最長連続下落に終止符を打ち、取引開始直後に株価は約1%反発して141.67ドル付近で推移した。同社株はそれまでの9営業日で24%下落しており、これは2021年12月以来、最も急激かつ持続的な売り浴びせとなった。記録的な決算、アナリストの極めて強気な見方、そしてエンタープライズ・ソフトウェア史上最大の契約済み受注残高を誇る企業が、なぜこれほど急激に売られたのか。投資家たちの疑問は、株価が反発に転じた今も変わっていない。

結論から言えば、2つの事実が同時に存在している。オラクルのAIビジネスは他社が羨むほどのペースで急成長している一方で、その成長資金の調達方法によって、投資家がキャッシュを手にするまでに数年待たざるを得ない財務構造が生まれている。これら2つの事象は矛盾しておらず、標準的な会計規則のもとでは当然予測されることである。この仕組みを理解することこそが、現在の株主や購入を検討している人々にとって最も有益な情報となる。

■好決算にもかかわらず市場が売りを浴びせた理由

オラクルが2026年6月10日に発表した2026会計年度第4四半期決算は、一見すると極めて優秀だった。四半期総売上高は前年同期比21%増の192億ドル（約3兆1104億円）と市場予想を上回り、オラクル・クラウド・インフラストラクチャ（OCI）の売上高は93%増の58億ドル（約9396億円）に急増した。クラウド全体の売上高は47%増の99億ドル（約1兆6038億円）に達し、通期売上高は17%増の過去最高となる674億ドル（約10兆9188億円）を記録した。さらに、2027会計年度の調整後（Non-GAAP）1株当たり利益（EPS）見通しを18%増の8.05ドルに引き上げ、通期売上高目標を今期比34%増の900億ドル（約14兆5800億円）に据え置いた。

この四半期を象徴する数字となったのが、貸借対照表（B/S）にまだ売上として計上されていない契約済みの将来売上を示す「履行義務残高（RPO）」である。オラクルの公式発表によると、RPOは前年同期比363%増、前四半期比で850億ドル増となる6380億ドル（約103兆3560億円）に達した。この6380億ドルという未認識の契約残高は、同社の現在の時価総額（約4080億ドル、約66兆960億円）の約1.6倍に相当する規模である。

しかし、市場の反応は「売り」だった。オラクル株は6月10日の時間外取引で約10%急落し、その後9営業日にわたって下落を続け、一時的に下げ止まるまでに価値の24%を失った。

■受注残高の裏にある巨額の請求書

投資家の懸念の根源は、決算発表の主要な数字の影に隠されていた一連の財務データにある。データセンター容量の建設やリースに費やされたオラクルの設備投資額（Capex）は、2026会計年度に557億ドル（約9兆234億円）に達し、前年の212億ドルから162%増加した。米CNBCの報道によると、この巨額の支出により、同年度のフリーキャッシュフローはマイナス237億ドル（約3兆8394億円の赤字）に転落した。これは、オラクルが事業から生み出したキャッシュよりも、237億ドル多くキャッシュを消費したことを意味する。

この資金ギャップを埋めるため、オラクルは債券市場での資金調達を急いでおり、2026会計年度だけで430億ドルの社債発行と50億ドルの株式発行を行った。同社の長期債務は現在1000億ドルを超えている。さらに、最高財務責任者（CFO）のヒラリー・マックスソン氏は、2027会計年度のネット設備投資額を約700億ドル（約11兆3400億円）と予測しており、さらに200億ドルから250億ドルが顧客からの前払い金や顧客提供のハードウェアによって相殺される見込みだと説明した。この建設を支援するため、オラクルは2027会計年度にさらに約400億ドルを負債および株式調達によって賄う方針を示している。

また、粗利益率はさらに低下する見通しである。マックスソン氏は6月10日の電話会見で、追加のデータセンタープロジェクトが稼働し始めるため、2027会計年度の利益率は「低下する」とアナリストに語った。これは、従来のソフトウェアライセンス事業よりも利益率の低い、物理的なインフラストラクチャのワークロードを多く処理することに伴う直接的な結果である。

eMarketerのアナリストであるジェイコブ・ボーン氏はロイターに対し、「需要は本物であり、クラウドインフラの売上高と受注残は急速に伸びている。しかし、設備投資が予想を上回り、フリーキャッシュフローがマイナスのままであれば、資金調達の問題は容易になるどころか、より厳しくなる」と率直な見解を述べている。

■「記録的利益」と「キャッシュ流出」が両立する会計上の仕組み

調整後EPSで過去最高を記録しながら、同時に237億ドルのフリーキャッシュフロー赤字を出すという一見矛盾した状況は、会計ルール上、何ら不思議なことではない。これは、大規模な設備投資の最中にある企業に標準的な会計基準（GAAP）を適用した際に生じる典型的な現象である。

その仕組みはこうだ。オラクルがデータセンターインフラの構築に557億ドルのキャッシュを支出すると、その資金は即座に会社から出ていく。しかし、GAAPに基づき、そのインフラ費用は一括して損益計算書（P/L）に計上されるわけではない。代わりに「減価償却」され、資産の耐用年数（サーバーハードウェアの場合は通常4〜6年、施設の場合はそれ以上）にわたって費用として配分される。オラクルの2026会計年度の減価償却費は76億2000万ドル（前年は約40億ドル）であり、損益計算書上には当年の設備投資額の約14%しか費用として計上されていない。

その結果、損益計算書には巨額の投資費用がまだ完全には反映されないため、利益が拡大しているように見える。一方で、キャッシュフロー計算書には、実際にキャッシュが失われたという異なる現実が示される。SEC（米証券取引委員会）に提出されたオラクルの2026会計年度の年次報告書は、GAAPに基づき両方の数字が正確であることを裏付けている。どちらか一方の数字だけでは、全体像を把握することはできない。投資家が今推し量っているのは、同社が現在稼げていない237億ドルのキャッシュを投じて建設している物理インフラが、その資金調達のために抱えた負債を正当化できるだけの将来売上を生み出せるかどうかである。

そして、その成否はほぼ一つの関係性に依存している。

■オラクルの命運を握る「OpenAI」への依存度

CNBCが引用したバンク・オブ・アメリカのアナリストの分析によると、オラクルの6380億ドルのRPO（履行義務残高）の半分以上が、単一の顧客であるOpenAIに関連している。その中核となるのが、オラクルがOpenAIの計算ニーズ向けにデータセンター容量を提供する、5年間で300億ドル（約4兆8600億円）規模とされる契約であり、2027年から売上が発生する見込みだという。オラクルのクレイ・マグルークCEOは決算説明会後の投稿で、AIインフラ分野を「年間数兆ドル規模」の市場と表現し、当四半期に獲得したAIインフラ契約が670億ドルに達したと言及した。

調査会社モーニングスターは、6月5日付の投資家向けメモでそのリスクを率直に指摘している。「OpenAIに対する並外れた露出を考慮すると、顧客の集中はオラクルにとって現実的なリスクである。AIが普及し、OpenAIが主導権を維持することで、OCIがすべての予約を順調に売上に変換するシナリオも考えられる。しかし、OpenAIや他の顧客が、自社の生成AI製品が成長目標に届かなかった場合、予約を大幅に削減またはキャンセルする可能性もある」

オラクル自身が6月22日に提出した年次報告書（10-K）でも、異例とも言える直接的な表現でこのリスクを開示している。「特定のOCIサービスにおいて、限られた数の大口顧客との間で重大な集中リスクを抱えており、これがリスクを増幅させる可能性がある」。また、同報告書では「当社のビジネスは、顧客の不払いおよび債務不履行のリスクにさらされており、今後もさらされ続ける可能性がある」とし、「顧客が契約を更新しない場合、許容可能な条件で、あるいは全く、当該容量を再リース、転用、または譲渡できない可能性がある」と警告している。

OpenAI自体は現在赤字企業であり、IPO（新規株式公開）は2027年に延期されたと報じられている。同社の現在の年間売上高は約120億ドル（約1兆9440億円）にとどまり、署名したインフラ契約の規模の数分の一にすぎない。「スターゲート（Stargate）」データセンターが稼働する中で、OpenAIがこれらの契約資金を賄えるかどうかは同社自身の成長軌道にかかっており、オラクル株への投資はある意味でOpenAIの商業的成功への賭けという側面を帯びている。

■オラクル・クラウド・インフラ（OCI）の技術的優位性と建設エコノミクス

AIインフラ構築におけるOCIの地位は、2016年に実施された第1世代クラウド製品の再構築（社内で「Gen 2」と呼ばれる）における技術的アーキテクチャの選択に基づいている。この再構築されたプラットフォームは、隔離されたネットワーク仮想化とベアメタル計算オプションを備え、第1世代のクラウドを支配していた共有リソース型アーキテクチャよりも、強固なセキュリティ境界と予測可能なパフォーマンスを企業顧客に提供するように設計された。

OCIの物理構造は、リソースを階層的に整理している。リージョン（独立した地理的展開）の中にアベイラビリティ・ドメイン（個々のデータセンター施設）があり、その中にフォールト・ドメイン（施設内で互いに隔離されたハードウェアグループ）が存在する。1つのフォールト・ドメインで障害が発生しても、同じアベイラビリティ・ドメイン内の他のドメインには影響せず、1つのアベイラビリティ・ドメインの障害は同じリージョン内の他ドメインに影響しない。この設計により、OCIは障害の連鎖を許容できないミッションクリティカルなワークロードに適している。

特にAIトレーニングにおいて、OCIは「チップ・ニュートラル（中立性）」を掲げて競合している。これは、オラクルが半導体企業アンペア・コンピューティング（Ampere Computing）の株式を売却して27億ドルの利益を得た後に公式化した方針であり、特定の独自シリコンを優遇するのではなく、顧客が要求するあらゆる計算ハードウェアを配備するというものだ。NVIDIAのH100クラスターやAMDのInstinctアクセラレータ、あるいはその両方の混在を希望する顧客は、オラクルから特定のハードウェアスタックを押し付けられることなく、OCI上で利用できる。これは、垂直統合型の競合他社との意図的な差別化である。

オラクルとOpenAIのために建設された「スターゲート」プロジェクトのフェーズ1であるテキサス州アビリーンのキャンパスは、これらの数字の背景にある建設エコノミクスを示している。このキャンパスは、データセンターに隣接して約360メガワットの専用発電を行うオンサイト発電所を共同開発したことで、着工から1年未満で稼働に至った。このペースでギガワット規模のAI計算環境を構築するには、単なるサーバーの調達だけでなく、公益事業規模のインフラ整備が必要であり、それこそがオラクルの557億ドルという設備投資額が意味するものである。

マグルークCEOは決算説明会で、オラクルの2027会計年度第1四半期のデータセンター提供能力が「1ギガワットに近づいている」と言及した。これは、同社が過去4四半期全体で提供した合計量にほぼ匹敵する規模である。

■2万1000人の人員削減と18億ドルの退職手当

オラクルの財務的な転換は、その労働力をも再編成している。同社が6月22日にSECに提出した2026会計年度の年次報告書によると、2026年5月31日時点のフルタイム従業員数は14万1000人で、2025年の同日時点の16万2000人から2万1000人減少した。これは1会計年度で世界の全従業員の約13%を削減したことになる。

オラクルは規制当局への提出書類の中で、その主な原因を明確にしている。「当社業務におけるAI技術の採用と導入により、人員削減が発生しており、今後も発生する可能性がある」。また、「最高のクラウドおよびAI製品を確実に提供できるよう、リソースのバランスを継続的に調整し、開発グループを再編成していく」とも述べている。

このリストラには多額の費用が伴った。オラクルは2026会計年度に、退職金およびリストラ関連費用として前年比約392%増となる18億4000万ドル（約2980億円）を計上した。2026年のリストラ計画において、同社は最大21億ドルの総費用を見込んでいる。

この人員削減は、退職金の条件を巡って批判を浴びている。オラクルの基本算定基準（基本給4週間分＋勤続1年につき1週間分、最大26週間分）は、メタ（基本給16週間分＋勤続1年につき2週間分）やマイクロソフト（制限付き株式の権利確定加速＋最低8週間分）などのパッケージと比較して見劣りするものだった。また、リモートワークとして分類されていた従業員は、連邦WARN法（労働者調整および再訓練予告法）の拠点基準による追加のハードルに直面した。さらに、従業員は次の権利確定日にどれだけ近くても、未確定の制限付き株式ユニット（RSU）を没収された。なお、2026年2月3日にデラウェア州連邦地方裁判所に提起され、ジェニファー・L・ホール判事のもとで係争中の証券詐欺集団訴訟「Barrows v. Oracle Corporation」では、オラクルとその幹部がAIインフラ契約や、巨額の設備投資が売上成長の加速に結びつく速度について虚偽の説明を行ったと主張されている（クラス期間は2025年6月12日から12月16日まで）。

■アナリストたちの今後の見通し

今回の株価急落を経ても、オラクルの長期的なシナリオに対するウォール街の信頼はおおむね揺らいでいない。2026年7月6日時点で、過去3ヶ月間にレーティングを付与したアナリスト32人のうち28人がオラクル株を「買い（Buy）」と評価し、4人が「中立（Hold）」、売り（Sell）の評価はゼロだった。平均12ヶ月目標株価は263.86ドルで、直近の終値である140.27ドルを88%上回っている。

みずほ証券のアナリスト、シティ・パニグラヒ氏は目標株価320ドルを維持し、データベース、インフラ、アプリケーション層に及ぶオラクルの包括的なAI能力を評価して同社株をトップピック（最推奨銘柄）に指定している。パイパー・サンドラーのビリー・フィッツシモンズ氏も7月6日に「買い」評価と225ドルの目標株価を再確認した。パイパー・サンドラーのアナリストらは別途、2027会計年度に約2400メガワットのOCI容量が新たに稼働する可能性があると見積もっており、これが予定通り契約売上に変換されれば、コンセンサス予想に含まれていない約22億ドルの売上高が上乗せされる可能性があると指摘している。

一方で、慎重な見方もある。ロスチャイルド＆コー・レッドバーンが2025年9月のメモ（その後、集団訴訟の訴状にも引用された）で指摘した懐疑論は、市場がオラクルのAI契約がもたらす将来の成長を「著しく過大評価している」というものであり、その後の数ヶ月間の株価推移はその方向性が正しかったことを示している。

株価約141ドルの時点で、オラクル株の株価収益率（PER）は約23倍であり、ソフトウェアセクターの平均や多くのクラウドインフラ競合を下回っている。このディスカウントは、「6380億ドルのRPOのうち、どれだけがキャッシュを生み出す売上に、どの程度の利益率で、そしてオラクルの債務負担が限界に達する前に変換されるか」という重要な問いに対する市場の現在の評価を反映している。

オラクルのCFOは、すでに発表されている分を除き、2026暦年内に追加の債務調達を行う計画はないと述べており、レバレッジ拡大の最も深刻な局面が終息に向かいつつあることを示唆している。その確約が守られるかどうかは、マグルーク氏が説明したスケジュール通りにOCIの容量が提供され、OpenAIの計算需要と財務軌道が、オラクルが次の章の基盤として構築した契約と一致し続けられるかどうかにかかっている。

■注目ポイントQ&A

●オラクルは2026年に記録的な売上を発表したにもかかわらず、なぜ株価が下落したのですか？

売上高や利益は好調ですが、同社は年間557億ドルもの資金をAIデータセンターの建設に投じており、これは事業から得られるキャッシュを大幅に上回っています。2026会計年度のフリーキャッシュフローは237億ドルの赤字となり、その穴埋めのために400億ドル以上の資金調達が必要となりました。この巨額投資の回収は6380億ドルのAI契約残高が予定通り売上に変換されるかどうかにかかっており、さらにその残高の半分以上が未だ赤字のOpenAI一社に依存していると報じられているため、投資家がリスクを警戒して株価を押し下げました。

●オラクルの「記録的利益」と「マイナスのフリーキャッシュフロー」が同時に発生するのはなぜですか？

標準的な会計ルール（GAAP）では、データセンターなどの物理インフラへの支出は一括して費用処理されず、サーバーハードウェアの場合は通常4〜6年かけて「減価償却」されます。オラクルは2026会計年度にインフラへ557億ドルのキャッシュを支出しましたが、損益計算書に減価償却費として計上されたのは約76億ドルのみでした。そのため、損益計算書上では利益が成長しているように見える一方で、キャッシュフロー計算書では237億ドルのキャッシュが実際に流出しているという現象が起きます。どちらの数字も正確なものです。

●オラクルは本当にAIを理由に2万1000人の人員削減を行ったのですか？

はい。オラクルが2026年6月22日にSECに提出した年次報告書によると、2026年5月31日時点のフルタイム従業員数は14万1000人で、前年の16万2000人から2万1000人（約13%）減少しました。同社は書類の中で「業務へのAI技術の採用と導入が人員削減をもたらした」と明記しています。また、この再編に伴い、前年比約4倍となる18億4000万ドルのリストラ費用を計上しています。

●オラクルのAI投資が成功するかどうかを見極めるために、投資家は何に注目すべきですか？

主に3つの指標が重要です。1つ目は、現在前年同期比93%増となっている「OCI IaaS売上高の成長率」が、巨額の設備投資を正当化できる高水準を維持できるか。2つ目は、今後の四半期における「新規RPO（履行義務残高）の追加状況」で、OpenAIへの極端な集中が緩和されるか。3つ目は、設備投資がいつピークを迎え、フリーキャッシュフローがいつ黒字化するかに関する「経営陣の見通し（ガイダンス）」です。また、短期的な配当目的の株主にとっては、1株当たり0.50ドルの四半期配当の権利落ち日となる7月10日も重要な日程となります。

元記事: Oracle Snaps 9-Session Losing Streak: Record Earnings Mask -$24B Cash Drain