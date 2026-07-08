【リーク】Anthropicと米国防総省の対立、原因は「自律型兵器」と「国内監視」のレッドライン――裁判文書が明かす緊迫のメール交渉

米カリフォルニア中地区連邦地方裁判所で2026年7月2日に開示された裁判文書により、AIスタートアップのAnthropicと米国防総省（DoD）との緊迫した交渉メールが明らかになった。この文書は、同社が国防総省から「サプライチェーンリスク」に指定され、ブラックリストに登録された背景に、自律型兵器や国内監視プログラムへのAI利用制限を巡る深い対立があったことを示している。本記事では、開示されたメールの内容と、この前例のない法的対立の行方を詳しく解説する。

■対立の本質：能力ではなく「コントロール」

Anthropicと米国防総省（DoD）の数カ月に及ぶ対立は、一見すると同社のAIモデル「Claude」へのアクセス権を巡る争いのように見えていた。しかし、2026年7月2日に米カリフォルニア中地区連邦地方裁判所で開示された裁判文書（Wall Street Journalが最初に報じ、Gizmodoが全文を公開）によって、その本質が明らかになった。それは、AI企業が世界最強の軍事顧客に対して、自律型兵器や国内監視に関する倫理的な一線を維持できるか、そしてそれを貫いた場合にどのような代償を払うことになるかという、極めて重大な問いであった。

開示されたメールは、Anthropicのダリオ・アモデイCEOと、国防総省の研究・技術担当次官であるエミル・マイケル氏との間の緊迫したやり取りを記録している。これらは契約交渉が破綻し、訴訟に至る直前の数週間のものだ。この文書は、核心的な争点がAIの「能力」ではなく「コントロール」であったことを証明している。具体的には、国防総省がClaudeを、完全自律型兵器や国内監視プログラムに無制限に配備できるかどうかという点だ。

■Anthropicが譲らなかった「2つのレッドライン」

交渉の初期段階から、アモデイCEOは国防総省によるClaudeの配備について、2つの厳格な制限を維持していた。それは「完全自律型兵器システムへの不使用」と「国内監視への不使用」である。これらは利用規約の奥深くに埋もれた曖昧なガイドラインではなく、数カ月にわたる交渉を通じて一貫して再表明された、明確な取引不可の条件（デッドライン）であった。

国防総省の自律型兵器システムに関する方針（DoDD 3000.09）では、完全自律型システムを「起動後、人間のオペレーターによるそれ以上の介入なしに標的を選択し、交戦できるシステム」と定義している。この方針は武力行使における「人間の判断」を求めているが、交戦のすべての段階で手動による制御を求めているわけではない。人間が兵器の配備を承認し、その後はシステムが自律的に標的を選択して発砲するのを静観する、という運用も同方針に準拠することになる。

これに対し、Anthropicのレッドラインはより厳格なものを要求していた。すなわち、致死的な決定が下される瞬間に人間が意思決定のループ（human in the loop）に入っていない限り、いかなる標的選定パイプラインにおいてもClaudeを意思決定ノードとして機能させてはならない、という要求だ。アモデイCEOは、最先端のAIシステムは「戦闘条件下における現在の信頼性を考慮すると、完全自律型兵器を駆動させるには到底信頼できない」と公に述べており、これは単なる政策的な好みではなく、具体的なエンジニアリング上の主張であった。

一方、国防総省側の主張も一貫していた。国防関係者は「すべての合法的な用途」のためにClaudeへのアクセスを求めた。アモデイCEOがメールで指摘したように、米国法は特定の状況下において国内監視を認めている。そのため、「すべての合法的な用途」という表現を受け入れることは、実質的にAnthropicの2つのレッドラインを無効化することを意味していた。

■メールが明かす「決裂」の瞬間

交渉は2026年1月に破綻し始めた。数週間の沈黙の後、マイケル次官はアモデイCEOにメールを送り、「貴社の見直された見解（POV）との合意に近づいていることを期待する」と直接的に伝え、Anthropicが立場を再考したはずだという期待を示した。

しかし、Anthropicは再考していなかった。アモデイCEOは同じ2つの制限を再表明して返答した。これに対しマイケル氏は、両者が決別する前の「基本原則で合意する最後のチャンス」という、事実上の最後通牒を突きつけた。さらにマイケル氏は、軍事利用における「攻撃的」と「防御的」を区別しようとするアモデイ氏の試みを拒否し、「我々の世界では、防御的兵器と攻撃的兵器の区別は存在しない」と返答した。これにより、Anthropicの安全対策（ガードレール）の設計思想は足場を失った。

アモデイ氏が、国防総省の提示した契約書案の文言が「我々のレッドラインを完全に排除している」ように見えると指摘した際、マイケル氏はそれを否定しなかった。それどころか、Anthropicのガードレールを「到底機能しない（just not workable）」と切り捨てた。ピート・ヘグセス国防長官がサプライチェーンリスクの指定を発表したのは、その翌日のことであった。

■連邦判事が「極めて整合性が取れない」と指摘したタイミング

開示された文書の中で最も重要な詳細は、一連の出来事の時系列である。裁判記録の報道によると、Anthropicに対するサプライチェーンリスクの指定が確定した翌日、同社にその事実が通知される前に、マイケル氏はアモデイ氏に利用規約の草案をメールで送付していた。そこには「弁護士と検討し、貴社の最新の草案（迅速な対応に感謝する）を確認した結果、我々は非常に合意に近づいていると思う」と書かれていた。

連邦地裁のリタ・リン判事は、2026年3月26日にAnthropicの仮処分申請を認める決定を下した際、このやり取りを直接引用した。そして、政府が同時にAnthropicを「敵対的であり、国家安全保障上の脅威である」と位置づけていたことと、このメールの内容は「極めて整合性が取れない（exceedingly difficult to square）」と指摘した。リン判事は43ページに及ぶ決定書の中で、サプライチェーンリスクに関する覚書が、Anthropicの「メディアを通じたますます敵対的な態度」を理由に挙げていることに触れ、これを「典型的な、憲法修正第1条（言論の自由）に対する違法な報復行為」と表現した。

リン判事の判断は明確だった。「適用される法律のどこにも、政府に異議を唱えたという理由で、アメリカ企業に潜在的な敵対者や破壊工作員の烙印を押すことを支持するような、オーウェル的（全体主義的）な概念は存在しない」

■「サプライチェーンリスク」指定の異例さと法的現状

Anthropicに対して使用されたサプライチェーンリスク指定は、連邦調達サプライチェーンセキュリティ法（10 U.S.C. 3252）に基づくものである。2026年2月27日まで、この権限が米国内の企業に適用されたことは一度もなかった。これまでの適用対象は、外国の敵対勢力とつながりがあり、米国政府のシステム向けハードウェアやソフトウェアに監視機能を埋め込む疑いのある企業に限定されていた。

Anthropicにこの指定を適用することは、国防総省にとって「倫理的ガードレールの撤去を拒否する米国のAI企業は、外国の敵対勢力と同等のサプライチェーンの脅威である」と主張することを意味した。Anthropicの訴訟はこの位置づけに直接挑戦し、この指定が憲法修正第1条の権利を侵害しており、サプライチェーンの懸念に対処するために「最も制限の少ない手段」を用いることを義務づけた法律の権限を逸脱していると主張した。リン判事は決定書の中で、もし国防長官の懸念が機密作戦におけるClaudeの信頼性にあるならば、国防総省は単にClaudeの使用を停止すればよいだけであり、同社を国家安全保障上の脅威としてブラックリストに登録する権限はないと指摘した。

現在、カリフォルニア中地区連邦地方裁判所による仮処分が効力を持っており、指定の執行は差し止められている。一方で、連邦D.C.巡回区控訴裁判所は4月にAnthropicの執行停止要請を却下したため、訴訟が継続する中で指定自体は名目上有効という、ねじれた法的状況にある。5月20日に行われたD.C.巡回区控訴裁判所の口頭弁論において、カレン・レクラフト・ヘンダーソン判事は、国防総省の措置を「国防総省による目を見張るような職権乱用（spectacular overreach）」と呼んだ。

■交渉担当者の「利益相反」疑惑

このメールの開示と同時に、懸念すべき財務開示情報も明らかになっている。Anthropicにガードレールの撤去を最も強く迫ったエミル・マイケル次官が、同社の直接の競合相手であるPerplexity AIの株式を200万ドルから1000万ドル（約3億2400万円〜16億2000万円、1ドル＝162円換算）相当保有していたことが、調査報道機関のLeverおよびProPublicaの報道で判明した。マイケル氏は以前Perplexityの取締役に就任しており、2025年初頭に辞任したものの、権利確定済みおよび未確定の株式を数百万ドル分保持し続けていた。

さらにマイケル氏は、イーロン・マスク氏のAI企業であり、同じくAnthropicの競合であるxAIの株式も、当初の開示時点で50万ドルから100万ドル（約8100万円〜1億6200万円）相当保有していた。政府倫理局（OGE）の提出書類によると、同氏は2026年1月9日にこの株式を500万ドルから2500万ドル（約8億1000万円〜40億5000万円）で売却し、400％から4800％の利益を得ていた。その後、国防総省はxAIのモデル「Grok」を機密システムに導入する動きを見せており、この業務は以前はAnthropicのClaudeのために確保されていたものであった。

これらの財務的利害関係がマイケル氏の交渉姿勢に影響を与えたかどうかは、メールからは立証されていない。しかし、Anthropicにガードレールの放棄を最も強く迫っていた高官が、その交渉中にAnthropicの競合企業の株式を大量に保有していた事実は確認されている。エリザベス・ウォーレン上院議員は、マイケル氏の指名公聴会の際、書簡を通じてこの利益相反の疑問を提起していた。

■業界全体への影響と現在の状況

Anthropicの訴訟は、書面上は特定の契約と特定の法的指定を巡るものである。しかし、開示されたメールは、この問題をより構造的なものへと引き上げた。すなわち、「AI企業が政府顧客に対して倫理的な制限を課そうとした際、国家安全保障上の脅威という烙印を押されることなく、それを実行できるか」というテストケースである。

この問いは単なる学術的なものではない。欧州連合（EU）のAI法（EU AI Act）は、軍事および監視目的のAI利用について、どこに一線を画すべきかを現在も検討中である。欧州各国の政府は、米国のAI研究所からの調達を検討するにあたり、モデルが機密パイプラインに入った後もAI企業がどれだけのコントロールを維持できるかを注視している。Anthropicと国防総省のケースは、現時点で最も詳細な公の回答であり、自律型兵器や監視に関する広く受け入れられた倫理的制限を維持しようとした米国企業が、それを拒否したために外国の敵対勢力と同等の脅威として指定されたことを示している。

なお、Anthropicがブラックリストに登録された数時間後、OpenAIは国防総省との契約に署名した。同社のサム・アルトマンCEOは後に、そのタイミングが「便乗的で、お粗末に見えた」と認めている。Googleもまた、950人の従業員が署名した契約反対の公開書簡があったにもかかわらず、同様の契約を結んだ。政府契約と引き換えに倫理的制限を放棄せざるを得ないという競争圧力の裏には、明確な代償が存在することが証明された。Anthropicの経験は、一線を退かなかった企業に何が起こるかを示している。

2026年7月4日現在、カリフォルニア中地区連邦地方裁判所によるサプライチェーン指定の執行を差し止める仮処分は有効なままである。D.C.巡回区控訴裁判所の訴訟は、5月20日の口頭弁論を経て判決を待っている状態だ。国防総省内での契約解除は180日間のスケジュールで進行しており、Anthropicは現在、対象となる国防総省のシステムにおいて主契約者または下請け業者としてサービスを提供することはできない。

これとは別に、国家安全保障上の懸念から2026年6月12日に一時停止されていたAnthropicの「Claude Fable 5」および「Mythos 5」モデルについて、米国政府はサイバー機能に関するリスクへの対処に同社が合意したことを受け、2026年7月1日に輸出管理を解除した。この合意は、現在も係争中であるサプライチェーン指定を巡る訴訟には影響しない。

■注目ポイントQ&A

●なぜ国防総省はAnthropicを「サプライチェーンリスク」に指定したのですか？

国防総省は、Anthropicが完全自律型兵器や国内監視を含む「すべての合法的な用途」へのClaudeの利用を拒否したため、軍事ミッションにおける運用上のリスクが生じたと主張しました。しかし、批判派や連邦地裁のリタ・リン判事は、真の引き金はAnthropicがこれらの利用に反対する意見を公に表明したことであり、これは憲法修正第1条（言論の自由）に対する違法な報復行為であると指摘しています。この指定が米国内の企業に適用されたのは史上初のことです。

●Anthropicが設定しているAIの「レッドライン」とは何ですか？

AnthropicはClaudeの利用について、2つの厳格な制限を設けています。1つは「完全自律型兵器システムへの不使用」（交戦の瞬間に意思決定ループに人間が介在しない標的選定システムへの不使用）、もう1つは「国内の大量監視への不使用」です。裁判記録によると、国防総省は2025年7月に最初の2億ドルの契約を締結する前から、これらの制限を認識していました。

●開示されたメールから何が判明したのですか？

最も重要な発見は、決定の「タイミング」です。国防総省がAnthropicに対するサプライチェーンリスク指定を確定した翌日、同社にその事実が通知される前に、エミル・マイケル次官はダリオ・アモデイCEOに対し、契約条件について「非常に合意に近づいている」というメールを送っていました。リン判事はこのやり取りを引用し、政府が同社を国家安全保障上の脅威とみなしていたことと極めて整合性が取れないと指摘しました。

元記事: Pentagon Blacklisted Anthropic Over Autonomous Weapons Limits: Emails Reveal “Very Close” Talks