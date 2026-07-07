NasdaqがSpaceXのためにルール改定、インデックスファンドに43億ドルの強制買い入れが発生

米国時間2026年7月6日の市場引け後、Nasdaq-100指数に連動するインデックスファンドを保有する数千万人の投資家が、本人の意思とは無関係にSpaceX（スペースX）の実質的な株主となった。これは、Nasdaqが2026年5月1日に施行したルール改定に伴う強制的なリバランスによるもので、推定43億ドル（約6923億円）相当のSPCX株が機械的に買い入れられたと報じられている。SpaceXは7月7日の取引開始とともに正式な指数構成銘柄となるが、この異例の高速編入ルールを巡っては、パッシブ投資家を犠牲にするものだとして専門家から強い批判の声が上がっている。

■SpaceXの1.75兆ドル上場に合わせた「15日高速ルール」の全貌

従来のNasdaq-100のルールでは、新規公開企業が指数への採用資格を得るまでに最低3カ月間の待機期間が必要であり、さらに発行済み株式数の10%以上が市場に流通（浮動株）している必要があった。しかし、メガキャップ（超大型）の新規上場企業に対しては、これら両方の要件が撤廃された。

新たに導入された「高速エントリー（fast-entry）ルール」では、全時価総額が既存のNasdaq-100構成銘柄の上位40位以内に位置する企業であれば、わずか15営業日の公開取引を経て指数への採用資格を得られる。市場への事前通知も最短5日前で済む。この新ルールは2026年5月1日に発効しており、これはSpaceXが6月12日にIPO（新規公開株）を実施する約6週間前のタイミングだった。

Nasdaqは2026年2月の諮問文書の中で、企業が非公開期間を長く維持し、より大規模かつ複雑な所有・株式構造で上場するようになった現実を反映した変更であると説明している。一方で、アカディアン・アセット・マネジメント（Acadian Asset Management）のシニアバイスプレジデントであるオーウェン・ラモント氏は、「価格発見（適正価格の形成）が行われるには期間が短すぎる。悪手だ」と直接的な批判を展開している。

■誰のためのルール変更か：パッシブ投資家が被る「6%のコスト」

このルール変更は、3つの主体に同時に利益をもたらすと指摘されている。1つ目は上場企業（SpaceX）であり、パッシブファンドが長期間静観する場合に比べて、IPOでより多くの資金を調達できる。Kiplingerが引用した研究によると、高速エントリープロセスにより、新規公開企業は通常よりも約6%多く資金を調達できるという。2つ目はIPO前の既存投資家で、機械的な買い圧力が株価を押し上げるため、確実な「出口」が保証される。3つ目はNasdaq自身であり、巨大な新規上場を囲い込むことで、取引手数料とインデックスの価値を高められる。その一方で、年金や401(k)を運用する一般のパッシブ投資家は、機械的な買い入れが始まる前に市場が形成した価格をそのまま受け入れるしかない。

ヘッジファンドのチーフインベストメントオフィサーであるジョージ・ノーブル氏はKiplingerに対し、「主要指数におけるこれほど恥知らずな構造的操作は見たことがない」と語った。また、Wall Street Journalのコラムニストであるジェイソン・ツヴァイク氏は、このルールを「恣意的で不公平であり、潜在的なリスクをはらんでいる」と評し、Financial Timesのロビン・ウィグルスワース記者は、高速編入とメガIPOの組み合わせを「史上最大のバケツリレー（高値掴み）になる可能性がある」と表現している。

■インデックス・フロントランニングと極端に薄い浮動株

高速エントリーにおける構造的な問題は、パッシブ投資家がSpaceX株を買わされること自体ではなく、買い入れを義務付けるプロセスそのものによって吊り上げられた価格で買わされる点にある。

指数の変更が事前に発表されると、アルゴリズムトレーダーやモメンタムファンドは、強制リバランス日を前にして採用候補銘柄を先回りして買い入れる。この「インデックス・フロントランニング」と呼ばれる行為は広く知られており、Wikipediaのインデックスファンドに関する項目が引用する学術研究によれば、S&P 500連動ファンドでは年間21〜28ベーシスポイント、ラッセル2000ファンドでは年間38〜77ベーシスポイントの利益が、インデックス投資家からアルゴリズムトレーダーへと流出していると推定されている。従来の3カ月間の待機期間であれば先回りの予測が困難だったが、15日間の窓口と5日前の事前通知という新ルール下では、極めて正確かつ短期に巨大な先回り機会が生じることになる。

SPCXの株価推移はそのメカニズムを物語っている。IPOから4日後の6月16日に225.64ドルでピークに達した後、6月23日には147.11ドルまで35%下落し、先週金曜日時点では162ドル前後で取引されていた。採用発表は6月26日に行われた。この株価のピークが先回り買いによるものか、個人投資家の熱狂によるものか、あるいはその両方であるにせよ、本日買い入れを強制されたパッシブファンドは、ピークよりは約28%低いものの、IPO価格よりは20%高い水準で購入している。しかも、浮動株が極めて薄いため、短期的な価格形成はファンダメンタルズではなく需給バランスに支配されている。

SpaceXの公開浮動株は、発行済み株式総数のわずか3%〜5%にすぎない。この極端な浮動株比率の低さによる指数の歪みを補正するため、Nasdaqの算出ルールでは、浮動株比率が33.3%未満の企業に対し、実際の浮動株比率の最大3倍のマルチプライヤー（乗数）を適用する。モーニングスター（Morningstar）の分析やNasdaqのFAQ文書でも確認されているこの仕組みにより、パッシブファンドは、実際の取引可能な株式数から想定される規模の3倍にのぼる需要を満たすよう義務付けられる。つまり、供給バッファがほとんどない銘柄に対して、Nasdaqの計算式が巨大な需要ショックを集中させている状態だ。

■静観するS&P 500ファンドとの構造的分離

すべてのパッシブ投資家が同じ状況にあるわけではない。SPDR S&P 500 ETF（SPY）やバンガードのVOO、iSharesのIVVなど、S&P 500指数に連動する約6兆ドル規模の資金は、現時点でSpaceX株の購入を強制されていない。

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、2026年5月まで実施した公開諮問を経て、6月4日に「12カ月の最低待機期間」「4四半期連続のGAAPベースでの黒字化」「最低10%の公開浮動株比率」という3つの要件を維持すると発表した。SpaceXは2025年通期で186.7億ドルの売上高に対し49.4億ドルのGAAP純損失を計上しており、2026年第1四半期も42.8億ドルの純損失を報告している。S&Pの現行ルールに基づけば、SpaceXが指数採用の検討対象になるのは早くとも2027年中盤以降であり、それもGAAP基準での一貫した黒字化を証明できた場合に限られる。

Nasdaqが15日、FTSEラッセルが5日へと窓口を短縮する一方で、S&Pは時価総額のみを理由に例外を認めない方針を貫いた。この結果、Nasdaq-100連動ファンドが43億ドルの強制買い入れを吸収した一方で、S&P 500連動ファンドは既存のポジションを維持している。将来的な高速編入リスクを避けるために、Nasdaq-100連動ファンドからS&P 500連動ファンドへの乗り換えを検討する投資家にとって、この方針の違いは明確な判断材料となる。

Nasdaqグローバル・インデックスのインデックス部門グローバル責任者であるエミリー・スパーリング氏は、2026年5月8日に公開されたQ&Aで取引所側の立場を擁護した。同氏は、新ルールに組み込まれた浮動株調整後のウェイト上限によって批判への対処はなされているとし、企業が非公開期間を長く保ち、より大規模かつ複雑な所有構造で市場に参入してくる現実を反映したものであると主張した。また、従来の3カ月間の待機期間は「伝統的なIPO」を想定した価格発見と安定化のためのものだったが、上場初日から機関投資家規模の投資家基盤を抱えて参入してくる現代の企業にはそぐわないとの見解を示している。

■ファンドが購入したSpaceXの実態：巨額の売上とそれを上回る赤字

QQQやQQQMなどの保有を通じて、ポートフォリオの約0.5%〜0.7%をSPCX株として保有することになったパッシブ投資家にとって、同社のビジネス実態を理解することは重要である。

SpaceXは6月12日に1株135ドルで価格決定され、約857億ドル（約13兆7977億円）を調達した。これは2019年のサウジアラムコを上回る史上最大のIPOとなった。同社の時価総額1.75兆ドル（約281.75兆円）は、過去12カ月の売上高に対して90倍を超える売上高倍率（PSR）を意味しており、これは航空宇宙メーカーというよりも超高成長ソフトウェア企業に近いマルチプルである。そして同社は依然としてGAAP基準での黒字化を達成していない。

同社への投資価値の大部分は、衛星インターネットサービス「Starlink（スターリンク）」に依存している。Starlink部門は、2025年の総売上高186.7億ドルのうち11.4億ドルを創出し、同社で唯一の黒字事業として調整後EBITDAマージン63%を記録している。Starlinkのグローバル加入者数は3月31日時点で1030万人、現在は1000万人を突破しており、IPOからの6週間で2倍以上に急増した。投資家にとっての焦点は、Starlinkが現在の衛星ブロードバンドの支配的地位から、より広範なグローバル通信プラットフォームへとどれだけ迅速に成長できるかにある。

一方で、2026年2月にイーロン・マスク氏の「xAI」と全株式交換方式で合併したAI部門が、財務状況を複雑にしている。同部門は2025年に63.6億ドルの営業損失を計上し、2026年第1四半期だけでさらに25億ドルをキャッシュアウトしている。SPCXの正式な評価額を公表している数少ない独立系調査会社であるモーニングスターは、AI部門の損失とxAI評価における「重大な価値毀損の脅威」を挙げ、現在の株価は「過大」であると指摘し、独自の適正株価を市場取引価格よりも大幅に低く見積もっている。一方で、ニュー・ストリート・リサーチ（New Street Research）やオッペンハイマー（Oppenheimer）のアナリストはより建設的な見方を示しており、それぞれ165ドル、190ドルの目標株価を設定している。

■歴史が示す「指数採用」後の株価パターン

指数への採用そのものが、短期的なリターンについて何を予測し、何を予測しないのかを知ることも有益である。

2022年初頭以降にNasdaq-100に採用され、かつ10日以上前に発表された35銘柄（SpaceXと類似した状況）を分析したところ、採用初日に株価が上昇したのはわずか12銘柄にとどまった。初日の平均騰落率はマイナス1.13%で、採用後の最初の5営業日の平均騰落率はマイナス3.41%であった（Seeking Alpha公表データによる）。

このパターンは、指数採用への期待が需要を先食いするという、よく知られたダイナミクスを反映している。モメンタムトレーダーやアルゴリズムによる先回り買いが強制リバランス日より前に実行され、パッシブファンドの買い入れが完了して機械的な買い手が市場から消えると、株価は最も予測可能だった短期的な買い手を失うことになる。2024年12月にNasdaq-100に採用されたStrategy（旧MicroStrategy）は、同年に358%急騰した後に採用されたが、2025年末までに68%下落した。PelotonやOktaも同様の軌跡をたどっている。

もちろん、SpaceXはこれらの前例とは異なり、巨大な売上基盤と黒字のコア事業、そして長期的な成長ストーリーを持っている。しかし歴史的なパターンは、指数への採用が「過去の実績に対する遅行的な承認」であり、将来の利益を保証する先行シグナルではないこと、そして今回の43億ドルの強制買い入れが一回限りの構造的イベントであり、継続的な需要源ではないことを示している。

■真の節目は7月7日ではなく「8月6日」

パッシブ投資家およびアクティブなSPCXホルダーにとって、近い将来において最も重要な日付は明日（7月7日）の取引開始ではなく、2026年8月6日である。

この日は、SpaceXが上場企業として初の四半期決算を発表する予定の日であり、同時にインサイダー（内部関係者）のロックアップ解除の第1弾が適用される日でもある。これにより、ロックされていた内部関係者保有株の約20%が売却可能になる。さらに、株価が135ドルのIPO価格を30%以上上回る水準で10営業日中5営業日以上取引された場合、追加で10%が早期解除される。残りのロックアップ株式は2026年12月にかけて段階的に解除される見通しだ。

今回の強制買い入れは、市場に新たな供給がほとんどない状態で、わずか3%〜5%の浮動株に対して数十億ドルの需要がぶつかるという、極端な供給制約の中で行われた。このダイナミクスは短期的には株価を支える可能性がある。しかし8月6日を迎えると、機械的な買い手（インデックスファンド）が消滅する一方で、初の決算発表と同時に内部関係者による売却の窓口が開くという、需給の逆転が起こる。

需要の消失と供給の増加が重なるこのタイミングこそが、アナリストや批判派が8月6日をSPCXのより重大な分岐点として指摘する構造的な理由である。今回の43億ドルの強制買い入れは、その前哨戦にすぎない。

なお、すでにNasdaq-100連動ファンドを保有している投資家が取るべきアクションはない。明日の市場開始までに、ファンド内には世界で最も注目される企業のポジションが自動的に組み込まれる。それが投資家にとって有利な条件で取得されたものか、あるいは発表時点から待ち構えていた内部関係者や先回り業者に有利なものだったのかという問いは、この高速エントリーツールの導入により、今後上場が予想されるOpenAIやAnthropicなどのメガIPOにおいても繰り返されることになる。

■注目ポイントQ&A

●自分が保有しているQQQや401(k)ファンドにSpaceXは組み込まれましたか？

はい、お使いのファンドがQQQ、QQQM、TQQQなどのNasdaq-100指数に連動するもの、あるいは同指数を採用している401(k)プランである場合、今回のリバランスによって自動的にSpaceX株が組み込まれました。ポートフォリオ全体における比率は約0.5%〜0.7%となります。一方で、S&P 500に連動するファンド（SPY、VOO、IVVなど）を保有している場合は影響ありません。S&Pは12カ月の待機期間や黒字化要件を維持しており、SpaceXはこれらを満たしていないためです。

●Nasdaqの「高速エントリー（fast-entry）ルール」とは何ですか？なぜ変更されたのですか？

2026年5月1日に導入されたルールで、時価総額がNasdaq-100の上位40位以内に入る超大型の新規上場企業であれば、従来の「3カ月間の待機期間」や「10%以上の浮動株比率」を免除し、わずか15営業日で指数に採用できる仕組みです。Nasdaqは、すでに巨大な機関投資家基盤を持つ企業には従来の価格発見期間は不要であると説明していますが、批判派はSpaceXやその内部関係者、投資銀行に有利に働くよう設計されたルールであり、一般のパッシブ投資家が割高な価格での買い入れを強制されるリスクがあると指摘しています。

●パッシブ投資家は適正な価格でSpaceX株を購入できたと言えますか？

この点が議論の核心となっています。指数採用が事前に公表されるため、アルゴリズムトレーダーなどが先回りして買いを入れる「インデックス・フロントランニング」が発生し、価格が吊り上げられた可能性があります。過去のデータでは、Nasdaq-100に採用された銘柄は採用初日に平均1.13%下落し、最初の5営業日で平均3.41%下落する傾向があります。SpaceXがこのパターンをたどるかは不明ですが、パッシブ投資家は選択の余地なく、先回り買いなどで形成された市場価格で強制的に購入させられたことになります。

●SpaceXのロックアップ解除はいつですか？株価にどのような影響がありますか？

最初のロックアップ解除は2026年8月6日に予定されており、同社の初の発行決算発表日と同日です。この日に内部関係者が保有する株式の約20%が売却可能になります（株価条件を満たせばさらに10%が早期解除）。これまでは浮動株が極めて薄く、インデックスファンドによる強制買い入れという強い需要がありましたが、8月6日以降は機械的な需要が消える一方で、市場への株式供給が増加する可能性があるため、アナリストらはこの日を重要な価格の分岐点と見ています。

元記事: Nasdaq Rewrote Its Rules for SpaceX; Now $4.3B in Passive Buying Forces Index Funds’ Hands