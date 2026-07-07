人型ロボット「Atlas」がW杯ピッチに立った日　自律制御とシミュレーション学習の舞台裏

2026年7月5日、FIFAワールドカップのピッチにボストン・ダイナミクス社の人型ロボット「Atlas（アトラス）」が登場し、歴史的な実演を成功させた。現代自動車（ヒョンデ）とBBC StoryWorksは、この快挙を支えたエンジニアリングの舞台裏に迫るドキュメンタリー映像を公開した。制御不能なスタジアムという過酷な環境下で、最新世代の電動Atlasがどのように自律動作を成し遂げたのか、その詳細が明かされている。

■天然芝と8万台のスマホがもたらした技術的試練

これまでのAtlasによるパルクールや体操などのデモンストレーションは、エンジニアが少なくとも部分的に管理できる床面や電波環境で行われていた。しかし、今回のワールドカップ（W杯）の舞台は、これまでとは異なる2つの大きな課題を突きつけた。

1つ目は「トラクション（接地力）」だ。天然芝はシミュレーションが極めて難しい性質を持つ。ボストン・ダイナミクスでロボット行動部門ディレクターを務めるアルベルト・ロドリゲス氏は、Fortuneの取材に対し、「芝生は、滑ることもあれば、足が引っかかることもある非常に興味深い特性を持っています。コンクリートだけでなく、芝生のような複雑な路面でもうまく歩行・走行できるよう、Atlasの歩行学習トレーニング体制を変更する必要がありました」と語っている。

2つ目は「無線通信」だ。数万人の観客がスマートフォンを使用するスタジアム内では、2.4GHz帯や5GHz帯の電波が完全に飽和しており、標準的なWi-Fi通信は不可能だった。ロイター通信の報道によると、エンジニアはロボットの背面に物理的に取り付けられた無線機器を使用し、専用の通信チャンネルを構築することでこの問題を解決したという。

■モーションキャプチャーからクラウドGPUによる強化学習へ

現在のAtlasは、従来のプログラムによって動いているわけではない。ロドリゲス氏はFortuneに対し、「かつてはプログラミングされていましたが、現在は学習によって動いています」と説明する。あらかじめ決められた手順を繰り返すのではなく、シミュレーション環境での何百万回もの試行錯誤を通じて「筋肉の記憶（マッスルメモリー）」のような直感的な適応力を身につけているのだ。

Atlasの学習プロセスは3つの段階で構成されている。まず、エンジニアがモーションキャプチャースーツを着用して目標となる動き（ゴールパフォーマンスなど）を行い、人間の動きをデータ化する。次に、リターゲティングソフトウェアを用いて、その動きをAtlasの身体構造（関節の可動範囲や四肢の長さ）に合わせて最適化する。

最後に、クラウドGPU上で強化学習を実施する。シミュレーション内では、地面の摩擦が突然変化したり、ボールの位置がずれたり、ロボット自身に誤った足のサイズデータが与えられたりといった過酷な条件下で、何百万回もの反復練習が行われる。ボストン・ダイナミクスのブログによると、この「シミュレーションから実機への移行（sim-to-real）」プロセスにより、人間なら約1年かかる物理的な試行錯誤を、約24時間の並列クラウド計算に圧縮できたという。

■遠隔操作ではない、ピッチ上での完全な「自律制御」

Adweekの報道によると、Atlasは遠隔操作で動いているわけではない。オペレーターは動作シーケンスを開始するコマンド（いわば再生ボタンを押すような操作）を送るだけで、その後のバランス維持、移動、姿勢の立て直しなどはすべて、Atlasに搭載されたオンボードシステムが自律的に処理している。

この自律実行能力こそが、ボストン・ダイナミクスが現代自動車の自動車工場への導入を進めている技術そのものである。なお、同大会では現代自動車の4足歩行ロボット「Spot（スポット）」も配備されていたが、こちらはハーフタイムの演出ではなく、特定の会場におけるセキュリティおよび資産保護の役割を担っていたことがボストン・ダイナミクスによって確認されている。

■最新の「電動Atlas」が持つスペック

今回W杯で活躍したAtlasは、2026年1月のCESで初公開された最新の「完全電動版（第5世代）」だ。2013年に登場した初代の油圧式から進化し、遊星ローラーネジと高密度ネオジウム磁石を用いたカスタムアクチュエータを採用している。これにより液漏れなどのメンテナンスが不要になり、シミュレーションとの誤差が極めて少ない精密な挙動が可能になった。

ロドリゲス氏がForbesに語ったところによると、この電動化により、前世代に比べて「複雑さがほぼ桁違いに減少した」という。この生産モデルは、56の自由度（独立した関節可動点）を持ち、リーチは2.3メートル、最大可搬重量は110ポンド（約50kg）、充電のために停止する必要がないバッテリー自動交換システム、そしてIP67の防塵防水性能を備える。動作保証温度はマイナス20℃から40℃に及ぶ。

■今後の展望：工場への導入と年間3万台の生産体制

AtlasがW杯のパフォーマンスで用いた学習パイプラインは、倉庫での資材搬送や自動車製造における部品のシーケンシング、マシンのメンテナンスといった産業用途にそのまま応用される。ボールを蹴ることと車の部品を配置することの違いは、強化学習環境における「報酬関数」の設定だけであり、基本的なシステムアーキテクチャは共通している。

2026年製造分のAtlasはすでに全台の供給先が決まっており、ジョージア州にある現代自動車の「ロボティクス・メタプラント・アプリケーション・センター」や、汎用AIモデルを開発するGoogle DeepMindへと出荷される。現代自動車は、ジョージア州サバナ近郊に建設中の専用施設から、2028年までに年間3万台のAtlasを生産する計画をCES 2026で発表している。

■注目ポイントQ&A

●Atlasはどのようにしてサッカーのパフォーマンスを学習したのですか？

3段階のプロセスを経て学習しました。まず人間の動きをモーションキャプチャーで記録し、それをAtlasの体型に合わせてソフトウェアで変換。その後、クラウドGPU上のシミュレーション環境で、ボールの位置がずれるなどの過酷な条件下で何百万回もの強化学習を行いました。これにより、約1年分の実機訓練を約24時間の計算に圧縮し、自律的な適応力を身につけました。

●ピッチ上のAtlasは誰かが遠隔操作していたのですか？

いいえ、遠隔操作ではありません。オペレーターは動作開始の合図を送るだけで、その後のバランス調整や芝生の上での足の運びなどは、すべてAtlasのオンボードシステムが自律的に判断して実行しました。なお、スタジアム内は観客のスマートフォンでWi-Fi電波が混雑していたため、背面に専用の無線通信機器を取り付けて対応しました。

●今回のW杯での実演は、産業用ロボットとしての実用性を証明するものですか？

はい。シミュレーションで学習した内容を、摩擦の予測しにくい天然芝や、電波障害が発生している過酷な実環境（未制御環境）にそのまま適用できることを証明しました。この実環境への適応能力と電動アクチュエータ技術は、2028年から現代自動車の工場に導入される生産ライン用ロボットと全く同じ仕組みです。

●Atlasは一般に販売されていますか？価格はいくらですか？

2026年生産分はすべて現代自動車の施設やGoogle DeepMind向けに割り当てられています。一般顧客への広範な提供は2027年になる見込みです。価格についてボストン・ダイナミクスからの公式発表はありませんが、エンタープライズ向けの現行モデルは、外部アナリストにより約32万ドルから42万ドル（1ドル=161円換算で約5,152万〜6,762万円）と推定されています。現代自動車は2028年までに年間3万台の生産を目指しています。

元記事: Atlas Makes FIFA History: Documentary Reveals World Cup Engineering Behind the Milestone