6日の米国株続伸、ダウ史上初の5万3000ドル台突破

6日の米国株式市場は続伸し、S&P500種株価指数は0.72%高、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は1.12%高となった。ダウ工業株30種平均も0.29%高となり、史上初めて5万3000ドルを突破した。

CNBCによると、ハイテク株は全般に上昇し、ステート・ストリートの情報技術セレクト・セクターSPDR ETF(XLK)も堅調に推移した。ドナルド・トランプ大統領がホワイトハウスでの行事で同社を含む企業を称賛し、取引開始のベルを鳴らした後、デル・テクノロジーズの株価が大きく上昇した。

一方、マイクロソフトは全従業員の2%超に相当する人員削減を発表し、株価は1%超下落した。削減は主にXbox部門に影響する。具体的には4,800人分の職を削減する。マイクロソフトの最高人事責任者(CHRO)エイミー・コールマン氏は従業員向けメッセージで、「テクノロジーが構築され、展開され、使用される方法は、私がここに在籍してきた中で最も速いペースで変化している」と述べた。

Xbox部門のアシャ・シャルマ最高経営責任者(CEO)は同部門の従業員に対し、2027会計年度までに3,200人を削減すると説明した。これは全社の人員削減の3分の2に当たり、Xbox部門の従業員の約20%に相当する。このうち1,600人分の削減は6日に実施される。

シャルマ氏はメッセージの中で、CNBCによると「1年間にわたる再編が新たな課題を生むことは認識している」とした上で、「残念ながら、必要な変更をすべて1日で行うことはできない」と述べた。同氏は、同部門が来年には成長軌道に戻るとの見通しを示した。

このほか、米サービス部門は6月も拡大を続けた。企業は底堅い顧客需要を報告した一方、インフレ圧力は和らいだ。他方で、人工知能(AI)インフラへの投資が続く中、主要な資材・部品の供給網に新たな目詰まりが生じているという。

最新の企業調査によると、米国最大の経済部門であるサービス業は6月も拡大領域にとどまった。ただし、雇用動向を巡っては2つの主要指標で見方が分かれた。一方の調査では数カ月にわたる縮小の後に雇用が上向いたことが示された一方、別の調査では新規受注が強まる中でも雇用は減少を続けたと報告された。

米サプライマネジメント協会(ISM)のサービス業購買担当者景気指数(PMI)は6月に54.0となり、5月の54.5から低下したものの、拡大・縮小の境目である50を大きく上回る水準を維持した。一方、S&Pグローバルのサービス業景況感指数(ビジネス活動指数)は50.7から51.2に上昇し、緩やかながら業務活動の拡大が続いていることを示した。Axiosが報じた。

ISMの調査では、業務活動や新規受注は5月のペースから鈍化したものの、引き続き堅調な需要を示す水準にあるとされた。雇用指数は47.9から51.2に上昇し、2月以来初めて拡大局面に戻ったほか、2024年以降で最大の月間上昇幅を記録した。Bloombergが報じた。

これに対し、S&Pグローバルの調査では労働市場について異なる様相が示された。新規受注は2月以来最大の伸びを記録した一方、雇用は減少を続けており、顧客需要の強まりにもかかわらず企業が採用に慎重な姿勢を崩していないことがうかがえる。Axiosの報道によるとしている。