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東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
*15:44JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、機械、石油・石炭製品、保険業なども上昇。一方、ガラス・土石製品が下落率トップ。そのほか非鉄金属、精密機器、電気機器、情報・通信業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 1,998.65 ／ 3.20
2. 輸送用機器 ／ 4,766.97 ／ 3.06
3. 機械 ／ 5,346.2 ／ 3.02
4. 石油・石炭製品 ／ 2,690.81 ／ 2.87
5. 保険業 ／ 3,982.45 ／ 2.39
6. 鉱業 ／ 974.35 ／ 2.25
7. ゴム製品 ／ 5,863.6 ／ 2.23
8. 医薬品 ／ 3,989.39 ／ 2.23
9. 小売業 ／ 2,391.33 ／ 2.10
10. 建設業 ／ 2,842.37 ／ 2.02
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,941.61 ／ 1.87
12. 陸運業 ／ 2,256.3 ／ 1.78
13. 空運業 ／ 255.13 ／ 1.65
14. 化学工業 ／ 3,313.75 ／ 1.60
15. 鉄鋼 ／ 746.92 ／ 1.50
16. 銀行業 ／ 718.23 ／ 1.48
17. 証券業 ／ 909.8 ／ 1.47
18. 電力・ガス業 ／ 676.02 ／ 1.35
19. パルプ・紙 ／ 649.97 ／ 1.27
20. 食料品 ／ 2,880.43 ／ 1.19
21. 卸売業 ／ 5,613.95 ／ 1.12
22. 不動産業 ／ 2,605.44 ／ 1.05
23. その他金融業 ／ 1,591.36 ／ 0.96
24. 水産・農林業 ／ 750.91 ／ 0.87
25. サービス業 ／ 3,721.3 ／ 0.83
26. 金属製品 ／ 2,351.87 ／ 0.81
27. 繊維業 ／ 963.36 ／ 0.48
28. その他製品 ／ 5,810.07 ／ 0.29
29. 情報・通信業 ／ 7,799.47 ／ -0.21
30. 電気機器 ／ 9,106.07 ／ -0.79
31. 精密機器 ／ 14,291.38 ／ -0.83
32. 非鉄金属 ／ 6,092.25 ／ -1.30
33. ガラス・土石製品 ／ 2,724.35 ／ -1.63《CS》
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