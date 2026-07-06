サムスンの新型スマートグラス「Galaxy Glasses」、操作方法はMeta Ray-Banとほぼ共通か。リーク動画から判明したその理由

サムスンが開発中と噂されるAIスマートグラス「Galaxy Glasses」のコンパニオンアプリから抽出されたチュートリアル動画がリークされた。この動画から、同製品がMetaの「Ray-Ban Meta」スマートグラスとほぼ同様の物理コントロール体系を採用していることが判明した。2026年7月22日にロンドンで開催予定の「Galaxy Unpacked」イベントを前に、競合製品との共通点や違い、そしてその設計の背景にある技術的要因が浮き彫りになっている。

■リーク動画が示すジェスチャー、ボタン、LEDの仕様

リーカーのSammyGuruが2026年6月30日に公開したチュートリアル動画によると、Galaxy Glassesの「Warby Parker」エディションでは、右側のテンプル（つる）にタッチセンサー式パッドが搭載されている。1本指で前方にスワイプすると次の曲へ進み、後方にスワイプすると前の曲に戻る。2本指でのスワイプは音量調整、タップはメディアの再生・一時停止や着信応答に対応している。SammyGuruは、これらのジェスチャーを実演するハードウェア解説動画を公開した。

また、右アーム上部のヒンジ付近には専用のカメラボタンが配置されている。1回押すと写真撮影、長押しでビデオ録画が開始され、再度押すと録画が停止する。SammyGuruの検証により、カメラ操作がこの手順通りであることが確認された。

プライバシーへの配慮として、2つのLEDインジケーターが搭載されている。1つは外側を向いており、録画中に周囲の人へ知らせる役割を果たす。もう1つは着用者側を向いており、ディスプレイ非搭載のデバイスにおいてカメラが動作中であることを着用者に伝える。これらLEDの配置もSammyGuruの動画で確認できる。

撮影された写真や動画は、ペアリングされたGalaxyスマートフォンの「Now Bar」に表示され、プレビューや構図の調整が可能だ。また、ペアリングされたGalaxy Watchにも表示できる。充電ケースにはペアリング状態とバッテリー残量を示す外部LEDが備わっており、Galaxy Budsのケースに似た仕様となっている。

■Snapdragon AR1：軽量化と低価格化を実現する共通の心臓部

Meta製品との操作体系の類似は、単なるデザインの模倣ではなく、採用されているシリコン（チップ）に起因している。Galaxy Glasses（サムスン内部の開発コード名：Jinju）は、2025年秋に379ドルで発売された「Ray-Ban Meta（第2世代）」と同じQualcomm（クアルコム）の「Snapdragon AR1」チップを搭載していると報じられている。

Snapdragon AR1は、ディスプレイ非搭載のカメラ・オーディオスマートグラス向けに専用設計されたチップだ。Kryo CPU、Adreno GPU、AIおよびコンピュータビジョン処理用のHexagonプロセッサ、そして1200万画素の写真撮影と600万画素のビデオ録画をサポートするデュアル画像信号プロセッサ（ISP）を統合している。

このチップは設計上、ディスプレイの制御パイプラインを持たない。この割り切りこそが、Galaxy Glassesが155mAhのバッテリーを搭載しながら約50グラムという軽量さを実現し、終日駆動を可能にしている理由だ。導波路（ウェーブガイド）やバードバス光学系を備えた本格的なARデバイス（約2,195ドルのSnap Specsや、1,500ドル未満のXreal AURAなど）は、マイクロディスプレイや光学系の重さが加わるため、重量は95〜136グラムに達し、バッテリー駆動時間は2〜4時間、価格も3倍以上になる。

したがって、サムスンが導波路を採用しなかったのはソフトウェアアップデートで解決されるような制限ではなく、379ドル〜499ドル（約6万1,019円〜8万339円、1ドル＝161円換算）という予想価格帯を実現するためのトレードオフである。同社が2027年に計画しているとされるディスプレイ搭載の次期モデル「Haean」では、導波路と異なるチップが採用され、フレームは重くなり、価格もそれ相応に高くなると報じられている。

AR1のもう一つの設計思想は、処理のオフローディング（負荷分散）だ。Geminiがカメラの映像を認識して質問に答えるような重いAI推論処理は、グラス本体ではなく、ペアリングされたスマートフォンやクラウド側で実行される。そのため、Galaxyスマートフォン、Watch、Ringなどのエコシステムと連携させることで、最も豊かな体験が得られる設計になっている。グラスはセンサーとオーディオのインターフェースであり、スマートフォンが頭脳の役割を果たす。

■Android XRがMetaと一線を画す部分

ハードウェアが同じSnapdragon AR1である以上、Galaxy GlassesとRay-Ban Metaの差別化は完全にソフトウェアとエコシステムにかかっている。そして、こここそが両社の最も大きく異なる点だ。

Galaxy Glassesは、サムスンの「One UI XR」スキンを施した「Android XR」で動作する。AIアシスタントにはGoogleの「Gemini」が採用され、カメラが捉えた映像の処理、周囲の状況に関する質問への回答、メッセージ送信や予定管理、Googleマップによる音声ナビゲーション、看板のリアルタイム翻訳などが可能だ。2026年5月の「Google I/O 2026」において、GoogleはGeminiが文脈を維持したままアプリ間で連携して動作するデモを披露した。これは閉じたプラットフォームで動作する「Meta AI」にはない強みだとTechTimesは指摘している。

プラットフォームの構造も異なる。Android XRはオープンな複数メーカー向けのプラットフォームであり、サムスンのGalaxy XRヘッドセットやXrealのAURA、2027年登場予定のKeringの高級アイウェアなどにも採用される。一方、Metaの「Horizon OS」は自社ハードウェア専用のクローズドなスタックだ。これはスマートフォンにおけるAndroid対iOSの構図に似ており、Googleとサムスンはオープンなエコシステムの方が開発者の投資やハードウェアの多様性を迅速に確保できると踏んでいる。

さらに、Galaxy GlassesにはMeta製品にはない2つのエコシステム機能がある。1つは、リークされたアプリコードから判明した、Galaxy Watch用の専用コントローラーアプリや、Galaxy Ringによるジェスチャー操作への対応だ。これにより、フレームに触れることなく手首のタップや手のジェスチャーで操作できる可能性がある。2つ目は、iPhoneとの互換性だ。MetaのRay-Banグラスが自社エコシステムに強く縛られているのに対し、GoogleはGeminiをクロスプラットフォームのサービスレイヤーと位置づけており、Galaxy Glassesもそれを反映している。

リーク動画によると、タッチパッドを長押しすることでGeminiが起動し、音声操作のデフォルトの入り口となる。Metaのグラスにおける「Hey Meta」のウェイクワードやボタン長押しによるMeta AIの起動と同様の体験だが、どのAIが応答し、どのデータが保持され、どのエコシステムに接続されるかが異なっている。

■ファッションブランドとの提携：Warby ParkerとGentle Monster

サムスンはスマートグラス市場に対し、Galaxy Watchと同様のアプローチを取っている。つまり、外部ブランドが独自のデザインを施せるハードウェアプラットフォームとしての展開だ。すでに2つのアイウェアパートナーが公表されている。1つは、米国で処方箋対応や保険請求も手がけ、大衆市場に強い「Warby Parker」。もう1つは、東アジアで高い人気を誇るソウル発のラグジュアリーブランド「Gentle Monster」だ。

この戦略は、かつて「Google Glass」が直面した「人々が公共の場で身につけたくなるデザインか」という課題に応えるものだ。リーク動画に登場するWarby ParkerのJinjuエディションは、わずかに光沢のあるモダンなウェーファラー（Wayfarer）スタイルのフレームで、通常のメガネと見分けがつかない。レンズ内にHUD（ヘッドアップディスプレイ）要素を持つMetaのRay-Banディスプレイモデルよりもかなりスリムであり、これは導波路を搭載しない設計の恩恵だ。

サムスンは、「Galaxy Glasses Manager」アプリが自社ブランドのグラスだけでなく、Warby ParkerやGentle Monsterエディションにも対応し、設定、カメラ制御、AIアシスタント、アクセシビリティ、通知、および「グラスを探す」ツールを一元管理できることを確認している。

■プライバシーを巡る懸念と課題の継承

Snapdragon AR1を搭載するディスプレイ非搭載のカメラ内蔵ウェアラブルは、プライバシーに関する議論を避けて通ることはできない。このカテゴリーの製品は、MetaのRay-Banグラスが2025年だけで700万台を販売する商業的成功を収めて以来、様々な悪用の懸念が報告されている。

2026年3月4日には、Metaが「プライバシーに配慮した設計」と宣伝しながら、撮影された映像をケニアの委託先で人間によるレビューに回していたとして、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に集団訴訟（Bartone et al. v. Meta Platforms）が提起された。レビューされた映像には、個人のプライベートな自宅空間のコンテンツも含まれていたと報じられている。また、英国情報コミッショナーオフィス（ICO）も同様の調査を2026年3月5日に開始しており、いずれも手続きが進行中だ。

サムスンとGoogleはこの訴訟の対象ではないが、データ取り扱い方針はMetaと異なる。2026年5月5日に更新されたGoogleの「Geminiアプリプライバシーハブ」では、「Android XR上のGemini」が明示的にカバーされており、ユーザーのアクティビティはデフォルトで18ヶ月間保存される。また、人間がレビューした会話は最長3年間個別に保持され、ユーザーがアクティビティ履歴を削除しても消去されない。なお、サムスンは2026年7月3日時点で、Galaxy Glasses専用のデータ取り扱い規約を公開していない。

法律事務所Stubbs Alderton & MarkilesのプライバシーおよびAI担当弁護士であるブライアン・ホール氏は、2026年3月にFortuneに対し、スマートグラスのプライバシー法における構造的な欠陥は、着用者自身のデータではなく「撮影され、特定される周囲の第三者」の保護にあると指摘した。「悲しいことに、現行のプライバシー法はそうした人々を保護するようには設計されていない」と同氏は述べている。

Galaxy Glassesにはリーク動画に示された通り、外側を向いたLED通知システムが搭載されているが、Googleはカメラを通じてGeminiが処理した映像をAIモデルのトレーニングに使用するかどうかをまだ明らかにしていない。このカテゴリーが抱える未解決の課題は、Galaxy Glassesにもそのまま引き継がれることになる。

■7月22日の発表と今後の展望

サムスンは、2026年7月22日にロンドンで開催される「Galaxy Unpacked」イベントで、Galaxy Glassesを正式発表するとみられている。このイベントでは「Galaxy Z Fold 8」シリーズや「Galaxy Watch 9」の発表も予想されており、Galaxy Glassesの予約受付が開始され、2026年秋（9月のIFAでの欧州向け詳細発表のタイミングなど）に発売される見通しだ。

価格については、サムスンからの公式発表はないものの、複数の情報源から379ドル〜499ドル（約6万1,019円〜8万339円、1ドル＝161円換算）の範囲になると予想されている。これは初代Ray-Ban Metaの299ドルよりは高いが、プレミアムオーディオウェアラブルと同等の価格帯だ。一方、2027年登場予定のディスプレイ搭載モデル「Haean」は、Snap SpecsやXreal AURAと競合する本格的なAR層向けとなり、全く異なる市場をターゲットにすることになる。

スマートグラス市場は急速に拡大している。Counterpoint Researchによると、Ray-Banの親会社であるEssilorLuxotticaは2025年に700万台以上のAIスマートグラスを販売し、Metaと合わせて世界市場の約82％のシェアを握っている。サムスンとGoogleは、Androidユーザーにとって馴染みやすい操作体系を提供し、より強力なAIアシスタントと既存のGalaxyエコシステムとの連携、さらにiPhone対応を実現することで、この強力な先行者に挑む構えだ。

■注目ポイントQ&A

●サムスンのGalaxy GlassesとMetaのRay-Banスマートグラスの主な違いは何ですか？

ハードウェア面での違いは僅かです。どちらもQualcommのSnapdragon AR1チップを搭載し、右テンプルのタッチパッドや専用カメラボタン、録画表示用LEDを備え、ディスプレイは非搭載です。主な違いはソフトウェアとエコシステムにあります。Galaxy GlassesはAndroid XRとGemini AIを採用し、Galaxy WatchやGalaxy Ring、GalaxyスマートフォンなどのGalaxyエコシステムと深く連携するほか、iPhoneにも対応します。一方、MetaのRay-BanはHorizon OSとMeta AIを採用し、Metaの自社エコシステムに特化しています。

●Galaxy Glassesにディスプレイは搭載されていますか？

第1世代モデル（2026年発売予定の「Jinju」）にはディスプレイは搭載されていません。カメラとオーディオ機能を備えたウェアラブルデバイスであり、映像の記録やスピーカーからの音声再生、ペアリングしたスマートフォン経由でのGemini AIの利用に対応していますが、視覚的な情報を重ねて表示するヘッドアップディスプレイはありません。ディスプレイを搭載した本格的なARグラス（「Haean」）は2027年に登場する予定です。

●Galaxy Glassesのプライバシー面での安全性はどうなっていますか？

現時点ではいくつかの重要な疑問が残されています。サムスンはGalaxy Glasses専用のデータ取り扱い規約をまだ公開していません。GoogleのGeminiプライバシーポリシーによると、Android XR上のGeminiのアクティビティはデフォルトで18ヶ月間保存され、人間がレビューしたデータは最長3年間保持されます。また、カメラ映像がAIの学習に使用されるかどうかは開示されていません。周囲の第三者のプライバシー保護については、撮影中を示すLEDインジケーターが搭載されているものの、法的な保護や同意取得の仕組みとしては不十分であるとの指摘もあります。

●Galaxy Glassesはいつ発売され、価格はいくらになりますか？

2026年7月22日にロンドンで開催される「Galaxy Unpacked」イベントで正式発表され、2026年秋に発売される見通しです。価格は公式発表されていませんが、複数のリーク情報によると379ドル〜499ドル（約6万1,019円〜8万339円、1ドル＝161円換算）の範囲になると予想されています。

元記事: Galaxy Glasses Match Meta Ray-Ban Controls: Snapdragon AR1 Is the Reason