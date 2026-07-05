【レビュー】Lenovo Legion Tab Gen 5：圧倒的性能とバイパス充電を備えた2026年最高峰のAndroidゲーミングタブレット、懸念されるセキュリティリスクとは

米メディアのAndroid Headlinesは2026年7月3日、レノボ（Lenovo）の新型Androidゲーミングタブレット「Legion Tab Gen 5」の詳細なレビューを公開し、現在市場で最高のAndroidゲーミングタブレットであると評価した。同製品はフラッグシップ級のプロセッサや3Kディスプレイ、優れた冷却システム、そしてバッテリー寿命を延ばすバイパス充電機能を備える一方で、中国企業であるレノボ製品ならではの法的なプライバシーリスクも抱えている。本稿では、その圧倒的なスペックと、購入前に理解しておくべき懸念点について詳しく解説する。

■Snapdragon 8 Elite Gen 5がもたらす圧倒的なパフォーマンス

Legion Tab Gen 5の驚異的なパフォーマンスは、搭載されているプロセッサから生み出されている。本機は「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を採用しており、非対称CPUアーキテクチャで構成されている。最大4.6 GHzで動作する2つの高性能「Oryon Gen 3 Prime」コアが最も負荷の高いシングルスレッド処理を担い、3.6 GHzで動作する6つの「Oryon Gen 3 Performance」コアが並列処理やバックグラウンドタスクを管理する。また、搭載されている「Adreno 840」GPUは、前世代からグラフィックス性能が約20〜30%向上している。

ベンチマーク測定では、AnTuTuで3,945,194点を記録し、テストされたすべてのAndroidタブレットを上回った。Geekbench 6のCPUテストでも、Appleの「iPad Pro M4」に次ぐ2位にランクインしている。また、グラフィックスの負荷テストである「3DMark Wildlife Extreme Stress Test」では、ベストループで6,855点、安定性スコア80.8%を記録した。

この「80.8%」という安定性スコアは、技術的に非常に重要な意味を持つ。これは、長時間の負荷がかかってもピーク時の約81%のGPU性能を維持できることを示している。厚さ8mm未満の薄型筐体において、ファンレス（パッシブ）冷却を採用していることを考えれば、これは物理的な限界に近い極めて優秀な数値だ。実際に「原神」を最高設定で1時間プレイしたところ、熱画像カメラによる背面パネルの最高温度は約99.5°F（約37.5℃）に抑えられており、手持ちでのプレイも十分に可能な範囲だった。

さらに、メモリ帯域幅もGPUの持続的なスループットに貢献している。本機は、標準的なLPDDR5Xよりも高帯域幅な「LPDDR5T」（TはTurboを意味する）RAMと、「UFS 4.1 Pro」ストレージを組み合わせている。この追加のメモリ帯域幅は、オープンワールドの3DタイトルのようなGPU負荷の高い処理において、Adreno 840 GPUの性能を最大限に引き出す。メモリとストレージの構成は、12GB/256GB、16GB/512GB、24GB/512GBの3種類が用意されている。

■「Legion Coldfront」ベイパーチャンバー冷却の実力

本機の高いパフォーマンスを支えているのが、冷却システム「Legion Coldfront Vapor Chamber」だ。ベイパーチャンバーは、密閉された平らな容器内の液体がSoCの熱を吸収して蒸発し、温度の低い端へと移動して凝縮し、毛細管現象によって再び熱源へと戻るという、可動部がなく騒音も発生しない熱力学サイクルを利用している。

レノボは、この最新の冷却システムが前世代比で30%以上向上した放熱性能を持つと主張している。3DMarkの安定性スコア80.8%が示す通り、このシステムは効果的ではあるものの、無限に冷やせるわけではない。数時間に及ぶ長時間のプレイでは一定のスロットリング（性能抑制）が発生し、3DMarkの負荷テスト後には背面温度が約120°F（約48.9℃）に達した。最大負荷で何時間もプレイし続けるユーザーは、この熱さをはっきりと感じるだろう。

■バッテリー寿命を延ばす「バイパス充電」の隠れたメリット

Legion Tab Gen 5は、長辺にUSB 3.1 Gen 2 / DisplayPortポート、短辺にUSB 2.0ポートを備えるデュアルUSB-C設計を採用している。これにより、充電しながら有線周辺機器を同時に接続できる点が評価されているが、それ以上に重要なのが「バイパス充電」によるバッテリー寿命の長期化だ。

バイパス充電とは、電源アダプターからの電力をリチウムイオンバッテリーを経由せず、デバイスのコンポーネントに直接供給する技術だ。ゲームプレイ中、バッテリーは充電も放電もされず、現在の残量を維持したまま休止状態になる。一般的なリチウムイオン電池は、容量低下が顕著になるまでに約500〜800回という有限の充放電サイクルを持つ。通常のタブレットで充電しながら長時間ゲームをプレイすると、放電と充電が繰り返される「トリクル充電」が発生し、サイクル寿命を縮めるだけでなく、SoCと充電プロセスの両方から熱が発生してしまう。

バイパス充電は、この「複合熱」の問題を解決する。充電回路がSoCの熱負荷に加わることがなくなり、バッテリーのサイクルカウントの増加も抑えられる。特にタブレットは、スマートフォンに比べて電源に接続したまま使用される割合が高いため、この機能がデバイスの寿命に与える恩恵は非常に大きい。レノボの「GameHub」ソフトウェアから設定できるこのバイパス充電は、Androidタブレット製品において極めて珍しい、価値ある実装と言える。

■ディスプレイ：有機ELではないが、極めて優秀な3K/165Hz液晶

ディスプレイには、8.8インチのIPS液晶パネル（解像度3040×1904、3K）が採用されている。最大165Hzの可変リフレッシュレート（VRR）と、480Hzのタッチサンプリングレートに対応。アスペクト比は16:10で、ワイドスクリーンのゲームでも黒帯（レターボックス）が目立たない。色域はDCI-P3を99%カバーし、高輝度モード（HBM）でのピーク輝度は800nits（通常輝度は600nits）に達する。

ただし、このディスプレイは有機EL（OLED）ではない。黒の表現力はコントロールされているものの、自発光パネルのような無限のコントラスト比は得られない。同価格帯には、AMOLEDディスプレイを搭載した「RedMagic Astra」などの競合が存在するため、深い黒や有機ELならではのコントラストを最優先するユーザーは、このトレードオフを考慮する必要がある。しかし、一般的な屋内環境でのゲームやメディア視聴においては、3K解像度、165Hz、800nits、DCI-P3 99%というスペックは極めて優れた視聴体験を提供する。

■バッテリー駆動時間、充電、その他の仕様

9,000 mAhの大容量バッテリーを搭載し、輝度最大での4K動画連続再生テストでは8時間56分を記録した。これは前世代の「Legion Tab Gen 3」と比較して約41分長い結果だ。付属の68W有線充電器を使用すれば、1%から100%まで約1時間17分で充電できる。

本機はAndroid 16を搭載して出荷され、レノボ独自の「GameHub」環境が統合されている。GameHubでは、Androidゲームの最適化機能に加え、GameCube、PS2、3DSなどをサポートするレトロゲームのエミュレータ層、さらにはSteamライブラリのタイトルをストリーミングではなくローカルでインストールして実行できる「x86 PCゲームエミュレータ（ベータ版）」が提供されている。テストでは『Hades II』が中設定で安定した60fpsで動作した一方、『The Witcher 3』はメインメニューに到達する前に強制終了した。これはx86エミュレータ層の互換性の課題を示しており、一部タイトルでのGPUドライバーの互換性は現在も改善の途上にある。そのため、レノボもこのPCゲーム実行機能は「ベータ版」と位置づけている。

また、USB 3.1ポートのDisplayPort出力を利用した「デスクトップPCモード」では、外部モニターへの4K出力に対応し、Bluetoothキーボードやマウスを接続してデスクトップのように使用できる。ワイヤレス通信はWi-Fi 7（802.11be）とBluetooth 6.0をサポートする。一方で、5G対応モデルは存在せず、IP規格の防塵防水性能も付与されていないため、水回りや埃の多い環境での使用には適していない。

本体重量は360gで、磁気フォリオケースと画面保護フィルムが同梱される。指紋センサーは非搭載で、生体認証は顔認証のみとなる。価格は、2026年5月の米国発売時の価格849.99ドルから値下げされ、現在は12GB/256GBモデルが699.99ドル（約11万2,700円、1ドル=161円換算）、16GB/512GBモデルが849ドル（約13万6,700円、1ドル=161円換算）となっている。

■中国の「国家情報法」が購入者に意味すること

レノボ・グループ（Lenovo Group Ltd.）は香港で法人化され、主な事業拠点を中国・北京に置いている。親会社であるレジェンド・ホールディングス（Legend Holdings）を通じて、中国政府が支援する国家機関である「中国科学院」が間接的に支配株を保有しており、中国政府がレノボの実質的な筆頭間接株主となっている。

この所有構造により、レノボは中国の3つの法律の適用対象となっており、購入者はこれらを理解しておく必要がある。

1. 中国国家情報法（2017年制定）：第7条において、すべての組織および市民は「国家のインテリジェンス活動を支持し、これに協力し、これと協調しなければならない」と定めている。この義務は、レノボがどこで事業を展開しているか、どのようなプライバシーポリシーを掲げているか、あるいは実際にデータ提供要請があったかどうかにかかわらず適用される。これは理論上のリスクではなく、現在進行形の法的義務である。

2. 中国データセキュリティ法（2021年制定）：データを機密性に応じて分類し、中国政府が管理する企業が保有するデータに対して、政府当局へのアクセス権限を付与している。

3. 中国サイバーセキュリティ法（2017年制定）：ネットワーク事業者に対し、特定のデータを中国国内に保存すること、および政府の立ち入り検査に協力することを義務づけている。

また、2026年2月には、レノボのウェブサイトに埋め込まれたトラッキングピクセルが、米国の消費者の行動データ（IPアドレス、広告識別子、デバイス識別子、閲覧履歴など）を自動広告システム経由で送信し、中国の親会社にアクセスさせていたとして、司法省の「大量データ転送規則」に違反するとして米連邦地裁に集団訴訟が提起された。レノボ側は「当社のデータ取り扱いは透明かつ合法であり、顧客を保護するように設計されている」と容疑を否認している。この訴訟は現在も継続中であり、法廷での事実立証はなされていない。しかし、これらの具体的な主張が最終的に認められるかどうかにかかわらず、上述した中国の構造的な法的義務は議論の余地のない事実である。

レノボのセキュリティに関する過去の事例としては、2015年の「Superfish」アドウェア問題がある。これは、プリインストールされたソフトウェアがルート証明書を勝手にインストールし、暗号化されたウェブ通信を中間者攻撃によって傍受できるようにしていたものだ。連邦取引委員会（FTC）は2017年にレノボと和解し、20年間にわたる第三者機関によるセキュリティ監査の実施と、ユーザーの同意なきアドウェアのプリインストール禁止を義務づけた。さらに、2021年と2022年に発見されたUEFIファームウェアの脆弱性では、攻撃者がセキュアブートを無効化し、持続的なマルウェアを埋め込むことが可能になっていた。

現時点で、Legion Tab Gen 5に関する具体的なセキュリティ脆弱性は公に報告されておらず、本機のファームウェアに関する独立したセキュリティ監査結果も公開されていない。

もし本機を購入する場合、メインの自宅ネットワークや企業ネットワークではなく、隔離されたゲスト用Wi-Fiネットワークに接続すること、デバイス上に機密性の高い資格情報を保存しないこと、セットアップ後にアプリの権限を厳しく見直すことなどで、リスクを「軽減」することはできる。しかし、中国法がもたらす構造的な法的リスクを、デバイス側の設定だけで完全に排除することは不可能である。

■注目ポイントQ&A

●Lenovo Legion Tab Gen 5は2026年に買う価値がありますか？

最速のプロセッサ、高リフレッシュレートの3Kディスプレイ、長時間のプレイを支えるバイパス充電、そしてローカルでのPCゲームエミュレーション機能を360gの軽量ボディで手に入れたい熱心なAndroidゲーマーにとって、本機は現在市場で最も強力な選択肢です。一方で、有機EL非搭載、5G非対応、指紋センサーなし、高負荷時の背面発熱（約120°F/48.9℃）、そして中国法に伴うプライバシーリスクといった明確なトレードオフがあります。これらを天秤にかけて判断することをおすすめします。

●iPad Pro M4と比べて性能はどうですか？

Geekbench 6のCPUおよびGPUスコアにおいては、シングルコア、マルチコア、グラフィックスのすべての項目でiPad Pro M4がLegion Tab Gen 5を大きく上回っています。また、iPad Pro M4は有機ELディスプレイを採用しています。一方で、Legion Tab Gen 5はAnTuTuベンチマークでiPad Pro M4を上回るスコアを記録しており、AndroidのゲームエコシステムやSteamを通じたローカルPCゲームエミュレーションが利用でき、価格も大幅に安価です。

●5G通信には対応していますか？

いいえ、対応していません。Legion Tab Gen 5はすべての構成においてWi-Fi専用モデルのみとなっており、5Gなどのモバイル回線対応モデルは提供されていません。

●バイパス充電とは何ですか？なぜスマホよりタブレットで重要視されるのですか？

バイパス充電は、電源アダプターからの電力をバッテリーを通さずに直接デバイスの部品に供給する機能です。これにより、充電による発熱とSoCの発熱が重なるのを防ぎ、バッテリーの劣化を抑えることができます。タブレットはスマートフォンよりも電源に接続したまま長時間使用されることが多いため、この機能によるバッテリー寿命の延命効果がより顕著に現れます。

元記事: Lenovo Legion Tab Gen 5 Review: Best Android Gaming Tablet of 2026, Privacy Risks Included