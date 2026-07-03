Googleは2026年7月1日、自律型AIエージェント「Gemini Spark」をMacデスクトップ向けに提供開始したと発表した。これにより、クラウド上だけでなく、ユーザーのコンピューター内にローカル保存されたファイルを読み取り、整理し、操作することが初めて可能になる。本機能は米国の「Google AI Ultra」加入者向けにベータ版として提供が開始されている。

■Gemini SparkのMac版で可能になること

Mac版のGemini Sparkでは、Geminiデスクトップアプリのサイドバーに専用の「Spark」タブが追加される。ユーザーは特定のフォルダのみをエージェントにリンクさせることができ、Sparkはそのフォルダ内のPDFをタイプ別に分類したり、ローカルに保存された請求書から数値を抽出してGoogle Workspaceの予算スプレッドシートを作成したり、ファイル内容に基づいてフォルダを再構成したりできる。

Mac版には2つの安全管理機能が搭載されている。1つはSparkがタスクを実行している間はMacのスリープを防止する設定、もう1つは影響を受けるファイルのバックアップを事前に作成できない場合に、タスクを続行する前にユーザーの承認を求めるプロンプト機能だ。

もう1つの重要な追加機能が「リアルタイムのトピック追跡」である。ユーザーはスポーツのスコア、株価の動き、ニュース速報、天気、SNS、ショッピングなど、特定のテーマを継続的に監視するようSparkに指示できる。これにより、Sparkは受動的な一問一答ツールとしてではなく、試合が終了した瞬間や株価が指定のしきい値を超えた瞬間に、能動的にユーザーへ通知を送ることができるようになる。

また、Googleが公開した製品ブログによると、「Google Tasks（ToDo リスト）」と「Google Keep」のサポートも追加された。TechCrunchは、Sparkの初期ローンチ（2026年5月）後に「簡単なToDoリストをGoogleドキュメント経由で処理するのは不必要に煩雑だ」と指摘していたが、今回のアップデートにより、Keepがそうした軽量なメモのカテゴリを適切に処理できるようになる。

■システムの仕組みとアーキテクチャ

Gemini Sparkは、推論エンジンとしての「Gemini 3.5 Flash」と、実行レイヤーとしての「Antigravity 2.0」という2つのレイヤーで動作する。通常のGeminiはユーザーがタブを閉じると終了するが、SparkはノートPCが開いているかどうかにかかわらず動作し続ける専用のGoogle Cloud仮想マシン（VM）上で永続的に実行される。同社はこの仕組みを「ロングホライズン（長期にわたる）」実行と呼んでいる。

各タスクは、タスク完了時に破棄される、新しく隔離された一時的な仮想マシン内で実行される。すべてのトラフィックは、データ損失防止ポリシーを適用する安全な「Agent Gateway」を経由してルーティングされる。このアーキテクチャにより、エージェントが時間の経過とともに認証情報を蓄積していくという、永続的AIエージェントにおける主要なセキュリティ上の懸念が防がれる。

ただし、これはSparkがローカルのMacファイルに対して行うすべての処理が、最終的にはGoogleのクラウド内で処理されることを意味する。Sparkが接続されたフォルダにアクセスすると、それらのファイルはデバイス上だけで処理されるのではなく、クラウド環境内で扱われることになる。

このトレードオフにより、デバイスに依存しない製品設計が可能になっている。Google I/O 2026において、エンジニアはPixelではなくiPhoneを使ってSparkのデモを行った。スマートフォンは単にGoogleのサーバー上に存在するエージェントの端末として機能しているためだ。このロジックは、将来的に提供予定の「スマートフォンからMacへのタスク割り当て」機能にも拡張される。これにより、ユーザーはスマートフォンから作業を割り当て、バックグラウンドでMac上のSparkに自律実行させることができるようになるが、この機能は本稿執筆時点ではまだ提供されていない。

■ローカルファイルへのアクセスが意味すること

AIエージェントにローカルファイルへのアクセス権を与えることは、クラウド型のチャットボットを使用することとはアーキテクチャ上大きく異なる。チャットボットはGoogleの環境内で動作するが、Sparkはフォルダへのアクセス許可を与えられると、ユーザー自身のシステム権限を使用してファイルを移動、編集、上書きする権限を持ち、コンピューターのローカルな信頼境界の内部で動作することになる。

2025年と2026年にかけて、AIコーディングツールにおいて、エージェントがユーザーから付与された正当な権限を使用して本番データベースを削除したり、ユーザーのドキュメントを上書きしたりした事例が複数公表されている。これらは、ユーザーが意図しない破壊的なアクションを、ユーザーが許可したアクセス権を用いてエージェントが実行してしまうという失敗例を示している。これらの事案にGemini Spark自体は関与していないが、Sparkの「削除前のバックアップ要求」や「明示的なフォルダ連携モデル」は、重要なセーフガードとなっている。しかし、セキュリティ研究者がこの種のローカルファイルアクセスを、読み取り専用のAIツールとは本質的に異なる信頼関係の構築プロセスとして扱う理由はここにある。

Google独自のプライバシー文書によると、macOS上でSparkを使用する場合、エージェントは「ウェブサイトの認証情報を含むクッキーなどのブラウザセッション情報やページコンテンツを処理」し、リモートコンピューターコンポーネントは「機密とみなされるデータ」を含む「タスクに関連する.mdファイル、コード、その他の情報を保存および実行」する。これらのデータは、Gemini Sparkの設定からいつでも削除可能であるとされている。

■新しいアプリ連携とMCPのサポート

Mac版の提供開始と同時に、GoogleはGoogle TasksとGoogle Keepのサポートを追加したほか、Canva、Dropbox、Instacart、OpenTable、Zillow Rentalsの5つのサードパーティサービスとの新たな連携を発表した。これらの連携は、今週中にSparkのウェブ版とモバイル版で順次展開され、macOSアプリには提供開始時ではなく、今後数週間かけて導入される予定だ。

さらに構造的に重要な追加要素が「MCP（Model Context Protocol）」のサポートである。MCPは、Anthropicが2024年11月に発表し、現在はLinux Foundationが管理しているオープン規格だ。これはユニバーサルアダプターとして機能し、Googleが個々の連携を個別に開発する代わりに、開発者が自社アプリ用のMCPサーバーを構築してSparkに直接接続できるようにする。クライアントとサーバーはJSON-RPC 2.0を介して通信し、ローカル接続用の標準入出力と、リモートストリーミング用のServer-Sent Events（SSE）の2つの転送オプションが用意されている。

このオープン性は競争環境を再定義する。Claude DesktopをはじめとするAnthropic製品が最初にMCPを採用し、その後GoogleとOpenAIも同規格を採用した。SparkがMCPをサポートしたことで、Googleが用意したパートナーリストに限定されることなく、対応ツールの成長するエコシステムにアクセスできるようになる。

■競合デスクトップAIとの比較

デスクトップAIエージェントのカテゴリでは、現在4つの製品が同様の領域で競合している。2026年4月に一般提供が開始されたAnthropicの「Claude Cowork」は、ユーザーのローカルマシン上でタスクを実行する。OpenAIの「ChatGPT Codex」は主にブラウザを介して動作する。Microsoftの「Copilot」はOffice 365のデータに基づいており、競合機能となる「Copilot Actions」のパブリックプレビューは早くとも2026年後半になる見通しだ。

Sparkのアーキテクチャはこれらすべてと異なり、Googleのクラウドサーバー上で永続的に動作し、ローカル実行や画面シミュレーションに頼るのではなく、適切なAPIを介してGoogle Workspaceにネイティブ接続する。

このネイティブなWorkspace連携こそが、Googleの真の競争優位性である。コーネル・テックのオペレーション＆テクノロジー教授であるカラン・ジロトラ氏はCBS Newsに対し、ネイティブなデータアクセスにおいてGoogleは差別化されていると指摘している。エージェントはGmailやその他のGoogleアプリに直接接続しているため、ユーザーについてより多くの情報を把握しており、AIエージェントを真に有用なものにする「個人に最適化された文脈（コンテキスト）」が最初から備わっている。競合するデスクトップエージェントで、Googleが内部で持っているものと同等の権限レベルでGoogle Workspaceへの直接的な読み書きAPIアクセスを持つものは存在しない。ただし、そのトレードオフとして、Sparkは現在Googleの生産性エコシステムに深く組み込まれているユーザーに最適化されており、クラウド依存の実行モデルであるため、インターネット接続がない環境では一切機能しない。

■提供開始時期と価格

macOS向けベータ版は、米国の18歳以上の「Google AI Ultra」サブスクリプション加入者を対象に提供が開始されている。Geminiデスクトップアプリのバージョン1.80.15.516以降で利用可能で、専用サイト（gemini.google/mac）からダウンロードできる。

Google AI Ultraの料金は月額99ドル（約1万5,939円、1ドル＝161円換算）で、月額20ドル（約3,220円）の「AI Pro」プランの5倍の利用制限枠、20テラバイトのGoogle Oneストレージ、YouTube Premium、およびAntigravity開発者プラットフォームへの優先アクセスが含まれている。

他地域への展開や、Ultraプラン以外のユーザーへの提供拡大に関するスケジュールは発表されていない。

■注目ポイントQ&A

●Mac版のGemini Sparkは、ローカルファイルにどのようにアクセスしますか？

Sparkはファイルシステム全体への広範なアクセス権を持つわけではありません。ユーザーはGeminiアプリのサイドバーにある専用の「Spark」タブから、特定のフォルダを明示的にリンクさせる必要があります。Sparkはリンクされたフォルダ内のファイルのみを読み取り、整理、または変更でき、この権限はサイドバーからいつでも取り消すことができます。なお、ファイルはデバイス上だけで処理されるのではなく、各タスクの実行プロセスの一部としてGoogleのクラウドインフラ内で処理されます。

●Model Context Protocol（MCP）とは何ですか？なぜSparkのサポートが重要なのですか？

Model Context Protocol（MCP）は、AIエージェントが標準化されたインターフェースを介して外部のツールやサービスに接続できるようにするオープン規格です。ホストアプリケーション、クライアントセッションマネージャー、外部サーバー間の通信にはJSON-RPC 2.0が使用されます。Anthropicが2024年11月に発表し、現在はLinux Foundationが管理しており、GoogleやOpenAIなどの主要なAIプロバイダーに採用されています。SparkがMCPをサポートしたことで、ユーザーや開発者はMCP対応サーバーを構築または接続することにより、Googleが提供する公式パートナーリストを超えてSparkの機能を拡張できるようになります。

●AIエージェントにMacのローカルファイルへのアクセス権を与えても安全ですか？

リスクプロファイルはクラウド型のチャットボットとは異なります。Sparkにフォルダへのアクセス権を与えると、ローカルの権限を使用してファイルを移動、編集、上書きできるようになります。Googleの対策として、削除前のバックアップ作成機能や、バックアップが作成できない場合にタスクを続行する前に承認を求めるプロンプト機能が導入されています。また、Googleのプライバシー文書では、Sparkがブラウザの認証クッキーを処理し、クラウド環境を通じてタスクデータを保存することが確認されています。専門家は、まずは重要度の低い小さなテスト用フォルダから連携を始め、動作を確認しながら段階的にアクセス権を拡大することを推奨しています。

●現在、Mac版のGemini Sparkを利用できるのは誰ですか？

Gemini SparkのMac版は、米国の18歳以上の「Google AI Ultra」サブスクリプション加入者を対象にベータ版として提供されています。Google AI Ultraの料金は月額99ドルです。米国以外の地域への展開や、他のプランへの提供拡大に関するスケジュールは現時点で発表されていません。

元記事: Gemini Spark Lands on Mac: Local Files, MCP, and Real-Time Tracking Join Desktop AI Battle