AI時代のメモリ不足は「意図的なカルテル」か？ 米消費者らがサムスンら大手3社を提訴

米国の消費者と中小企業グループが、DRAM市場を支配するサムスン電子、SKハイニックス、マイクロンの3社を相手取り、メモリの供給を意図的に制限して価格を吊り上げたとする反トラスト法（独占禁止法）違反の集団訴訟を提起した。この訴訟は、AI時代のメモリ不足が「3社による協調的なカルテル」なのか、それとも「高利益率の製品を個別に追い求めた結果」なのかという法的問いを投げかけている。現時点で被告企業側は法廷での答弁を行っておらず、原告側の主張は法的に立証されていない。

■訴訟の主張：HBM移行を口実にした従来型DRAMの供給制限

Tom's HardwareやYahoo Financeなどの報道によると、この訴訟は2026年6月25日にカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起された。原告は個人14人とPC製造・販売を行う中小企業3社の計17者で、被告3社が約90%の市場シェアを乱用したと主張している。「Garciaguirre v. Samsung Electronics」として提訴され、ノエル・ワイズ判事が担当するこの訴状は、取引を制限する合意を禁じた連邦法であるシャーマン法第1条を根拠としている。

訴状の核心は、3社がAIデータセンター向けの高帯域幅メモリ（HBM）への移行を口実に、DDR3やDDR4といった従来型フォーマットの生産を縮小し、通常のDRAM供給を制限して4年間で価格を約700%高騰させたという主張だ。原告側は、アップルが最近MacBookやiPadの値上げを行ったことを消費者への実害の証拠として挙げ、協調的な生産制限の差し止めと、米反トラスト法に基づく3倍の損害賠償を求めている。これらはすべて原告側の主張であり、法廷で検証されたものではない。

■立証の難しさ：「意識的並行行為」との境界線

この訴訟の行方が不透明な理由は、反トラスト法が実際に何を禁止しているかにある。シャーマン法第1条は、企業が単独で減産したり値上げしたりすることを禁じているわけではない。禁じているのは、競合他社が「共同でそれを行うことに合意すること」だ。

わずか3社の大手サプライヤーしか存在しない市場では、各社が互いの動向を観察し、個別に同じ結論（安価な汎用チップを作るよりも、工場の生産能力を高利益率のAI向けメモリに振り向ける方が得策であるという判断）に至る可能性がある。その結果、共謀することなくほぼ足並みを揃えて動くことになる。経済学ではこれを「意識的並行行為（conscious parallelism）」と呼び、裁判所はこれ自体が違法ではないとの判断を繰り返し示してきた。

したがって、3社すべてがDDR3およびDDR4の生産を削減し、価格が急騰したことを示すだけでは不十分である。原告側は、実際の「合意」が存在した証拠を提示しなければならない。協調関係を証明することは、最も収益性の高い製品を追求するという個別かつ独立した決定と区別する必要があり、この種の訴訟において通常最も困難なハードルとなる。

■過去の判例：二面性を持つ歴史

訴状は、被告らの過去の行為をパターンとして挙げているが、その歴史は二面性を持っている。

一方で、こうした事態は初めてではない。サムスンとハイニックス（SKハイニックスの前身）は、1999年から2002年頃にかけて行われたDRAM価格カルテルを巡る米司法省の捜査において有罪を認め、業界全体で7億ドル以上の罰金が科される中、それぞれ3億ドル（約489億円）と1億8500万ドル（約301億5500万円）の罰金を支払った。この際、数名の幹部に禁錮刑が下されている。なお、今回の被告の一方であるマイクロンは、当時の捜査に協力したため罰金を免れていた。

他方で、これとは逆の方向性を示す先例もある。2018年に法律事務所Hagens Bermanが提起した同様の消費者集団訴訟では、並行的な減産について同様の主張がなされたが、地方裁判所は2020年にこれを却下した。さらに第9巡回区控訴裁判所も2022年にこの却下を支持し、当該行為は違法な合意によるものというよりは、「合法で、調整されていない自由市場の行動として説明される可能性が高い」と裁定した。今回の新しい訴状の賭けは、業界全体のHBMへの移行が、前回の訴訟で欠けていた「協調して減産が行われた共通かつ特定可能な理由」というミッシングリンクを提供するという点にある。これが法的なハードルをクリアできるかどうかが、今後裁判所で審理されることになる。

■被告企業の主張と市場の背景

被告企業らは公に、自社が独立して事業を行っており、前例のないAI需要に対応して生産能力（一部の推計では約80%）を高利益率のHBMに振り向けているだけだと主張している。これはカルテルではなく通常の経営判断であるとし、供給を絞っているのではなく、新しいファブ（工場）や生産ラインによって供給を拡大していることを証拠として挙げている。

AI需要自体は本物であり、広範に及んでいる。メモリとストレージのコスト上昇により、マイクロソフトはXboxの値上げを余儀なくされ、ValveはSteam Machineの1,000ドル未満という目標を断念し、1,049ドル（約17万1000円）で発売することになった。投資銀行のジェフリーズは、DRAM価格が第3四半期にさらに40〜50%、第4四半期に30〜40%上昇し、2028年まで緩和の兆しはほとんどないと予測している（これは予測であり、確実なものではない）。

こうした市場背景のいずれも、法的な問題を解決するものではない。同一の事実が「陰謀」を意味するのか、それとも「3社が個別に利益を追求した結果」なのかは、今後の裁判で解決されるべき問題であり、提訴自体は何の結論ももたらさない。

■注目ポイントQ&A

●メモリメーカーを提訴しているのは誰ですか？

個人消費者14人と、PC製造・販売を行う中小企業3社の計17者の原告グループです。2026年6月25日にカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に集団訴訟を提起しました。サムスン、SKハイニックス、マイクロンを被告とし、価格高騰期に従来型DRAMを搭載した製品を購入した幅広い消費者や企業の代表として訴訟を起こしています。なお、被告企業はまだ法廷での答弁を行っておらず、主張は立証されていません。

●なぜDRAMの価格はこれほど高騰しているのですか？

その直接的な仕組みについては原告・被告の双方が同意しています。3社がPCやスマートフォン向けの従来型DRAMよりも大幅に利益率の高い、AIデータセンター向けの「高帯域幅メモリ（HBM）」に生産能力をシフトしたため、消費者向けメモリの供給能力が低下したためです。原告側はこれが協調的かつ人為的な供給制限であると主張し、企業側は巨大なAI需要に対する個別かつ合理的な対応であると主張しています。従来型DRAMの価格は急騰しており、訴状では4年間で約700%の上昇が指摘されているほか、アナリストは2026年および2027年を通じてさらなる値上がりを予測しています。

●サムスンとSKハイニックスは過去にも価格カルテルを行っていたのですか？

はい。サムスンとハイニックス（SKハイニックスの前身）は、1999年から2002年頃に行われたDRAM価格カルテルを巡る米司法省の捜査において、2000年代半ばに有罪を認めました。それぞれ3億ドルと1億8500万ドルの罰金を支払い、業界全体の罰金総額は7億ドルを超え、複数の幹部に禁錮刑が下されました。今回の訴訟の被告でもあるマイクロンは、当時の捜査に協力したため罰金を免れました。原告側はこの歴史をパターン形成の証拠として引用していますが、同様の主張を行った2018年のより最近の訴訟は却下されています。

●メモリ不足は違法行為にあたりますか？

それが違法であるかどうかは、現時点では判断されていません。米国の反トラスト法は、企業が個別に減産や値上げを行うことを禁止しておいらず、競合他社が共同で行うことに合意することを禁止しています。寡占市場における3社が、協調することなく個別に同様の決定を下す「意識的並行行為」の可能性があるため、原告側は実際の合意があったことを証明しなければなりませんが、これは歴史的に立証が困難とされています。2018年の同様の訴訟もこの理由で却下され、2022年の控訴審でも支持されました。今回の新訴訟はこの先例を乗り越える必要があり、現時点で裁判所による判断は下されていません。

元記事: Samsung, SK hynix, and Micron Hit With U.S. Price-Fixing Class Action Over Memory Shortage