*18:51JST 2日の中国本土市場概況：上海総合は4日ぶり反落、半導体などハイテク株が下げ主導

2日の中国本土市場は4日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数が前日比83.54ポイント（2.03％）安の4028.90ポイントで引けた。

米ハイテク株安やアジア市場で半導体関連株が急落した流れを受け、人工知能（AI）関連を中心に売りが優勢となった。半導体株への利益確定売りが膨らみ、人工知能向けの巨額投資を巡る収益性への懸念も相場の重しとなった。取引終盤にかけて下げ幅は拡大し、指数は安値圏で取引を終えた。投資家の慎重姿勢が強まり、関連銘柄への売りが市場全体に波及する展開となった。

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。京兆易創新科技（603986/SH）や江蘇長電科技（600584/SH）、江蘇利通電子（603629/SH）がそろってストップ安の10.0％下落、富士康工業互聯網（601138/SH）が8.5％安、江蘇亨通光電（600487/SH）が7.9％安で引けた。主要50銘柄で構成される「上証科創板50成分指数（Star50）」は7.7％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

また、電力株もさえない。北京京能電力（600578/SH）が6.1％安、大唐国際発電（601991/SH）が5.9％安、楽山電力（600644/SH）が4.5％安、東方電気（600875/SH）が3.4％安で引けた。

半面、医薬株は逆行高。健康元薬業集団（600380/SH）と津薬達仁堂集団（600329/SH）がそろって2.0％高、広州白雲山医薬集団（600332/SH）が1.8％高で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.36ポイント（0.50％）安の270.85ポイント、深センB株指数が5.21ポイント（0.46％）安の1117.95ポイントで終了した。《AK》