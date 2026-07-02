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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*15:55JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、ガラス・土石製品、機械、化学工業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか保険業、情報・通信業、医薬品、ゴム製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 247.05 ／ 4.82
2. 保険業 ／ 3,840.86 ／ 3.83
3. 情報・通信業 ／ 7,803.33 ／ 3.09
4. 医薬品 ／ 3,867.22 ／ 2.91
5. ゴム製品 ／ 5,676.84 ／ 2.77
6. 輸送用機器 ／ 4,560.05 ／ 2.68
7. 陸運業 ／ 2,181.36 ／ 2.41
8. 不動産業 ／ 2,529.26 ／ 2.18
9. 水産・農林業 ／ 741.4 ／ 2.12
10. 銀行業 ／ 698.02 ／ 2.10
11. 海運業 ／ 1,910.99 ／ 1.96
12. サービス業 ／ 3,624.06 ／ 1.91
13. その他製品 ／ 5,731.08 ／ 1.83
14. 卸売業 ／ 5,493.47 ／ 1.65
15. 鉄鋼 ／ 724.93 ／ 1.53
16. その他金融業 ／ 1,556.74 ／ 1.49
17. パルプ・紙 ／ 639.63 ／ 1.26
18. 石油・石炭製品 ／ 2,607.57 ／ 1.23
19. 小売業 ／ 2,312.01 ／ 1.21
20. 繊維業 ／ 934.46 ／ 1.11
21. 食料品 ／ 2,826.87 ／ 1.06
22. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,805.09 ／ 0.98
23. 証券業 ／ 884.57 ／ 0.82
24. 建設業 ／ 2,760.18 ／ 0.74
25. 電力・ガス業 ／ 661. ／ 0.41
26. 鉱業 ／ 941.41 ／ 0.13
27. 精密機器 ／ 14,193.44 ／ -0.29
28. 金属製品 ／ 2,231.54 ／ -0.60
29. 化学工業 ／ 3,231.94 ／ -0.72
30. 機械 ／ 5,095.58 ／ -0.98
31. ガラス・土石製品 ／ 2,728.35 ／ -1.45
32. 電気機器 ／ 9,059.8 ／ -3.77
33. 非鉄金属 ／ 6,144.99 ／ -5.64《CS》
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