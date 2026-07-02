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7月2日日本国債市場：債券先物は127円18銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:39JST 7月2日日本国債市場：債券先物は127円18銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円40銭 高値127円41銭 安値127円11銭 引け127円18銭
2年 1.378％
5年 1.922％
10年 2.756％
20年 3.742％
2日の債券先物9月限は127円40銭で取引を開始し、127円18銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.17％、10年債は4.48％、30年債は4.98％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.89％、英国債は4.76％、オーストラリア10年債は4.82％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 欧・ユーロ圏失業率(5月) 予想6.3％ 前回6.3％
・21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 前回21.5万件
・21:30 米・非農業部門雇用者数(6月) 予想11.5万人 前回17.2万人
・21:30 米・失業率(6月) 予想4.3％ 前回4.3％
・21:30 米・平均時給(6月) 予想0.3％ 前回0.3％
・23:00 米・耐久財受注(5月) 前回-4.5％
・23:00 米・製造業受注(5月) 前回4.8％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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