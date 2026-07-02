1FINITY、インド市場強化　ベンガルールに子会社設立　

1FINITYは1日、インド・ベンガルール市に完全子会社「1Finity India」を設立したと発表した。現地拠点拡充により、インドの通信サービスプロバイダーやクラウド市場のニーズに対応し、ネットワーク構築・運用に関する包括的なソリューション提供を強化するという。

1Finityによると、同社はこれまで、ソフトウェア開発やカスタマーサポート、マーケティングなどを通じてインドでの事業基盤を築いてきた。今回の子会社設立は1Finityのグローバル展開戦略の一環でインド市場へのコミットメント強化を狙いとしている。

同社の森林正彰社長は「ベンガルール市は、技術革新、協業、事業成長にとって理想的な環境を有する」「今回のインド拠点の設立はインド市場への当社の長期的な投資を示すとともに、AI、クラウド、次世代ネットワークインフラへの高まる需要に対し、お客様への継続的な支援を強化するという1Finityの意思を示す」と述べた。

1Finity IndiaでCEO兼カントリーヘッドを務めるNitin Mehta氏は「インドは1Finityにとって戦略的な成長市場」「セールス、サポート、エンジニア、人事チームを含む現地体制を強化することで、お客様との関係性を一層深める」とコメントした。また、雇用創出と先進技術の導入を通じ、インドの持続的な成長に貢献するとしている。