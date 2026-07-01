*23:42JST 【市場反応】米6月ISM製造業景況指数/5月建設支出は予想下回り、ドル軟化

米供給管理協会（ISM）が発表した6月ISM製造業景況指数は53.3と、5月54.0から低下し、予想も下回った。支払い価格も73.0と5月82.1から低下し2月来で最低。雇用項目は49.7と昨年1月来で最高となった。

同時刻に発表された米5月建設支出は前月比＋0.1％と、2カ月連続で鈍化した。

事前に発表された米6月製造業PMI確定値は53.9と、予想外に速報55.7から下方修正され3月来で最低となった。

米国債相場は反発。ドルは軟調に推移し、ドル・円は162円台後半から162円30銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.1362ドルから1.1412ドルまで反発、ポンド・ドルは1.3219ドルの安値から1.3286ドルまで反発した。



[経済指標]

・米・6月ISM製造業景況指数：53.3（予想：53.9、5月：54.0）

・米・5月建設支出：前月比＋0.1％（予想：＋0.1％、4月＋0.4％）

・米・6月製造業PMI確定値：53.9（予想：55.7、速報55.7）《KY》