Nvidiaが宇宙AIデータセンター構築へ本腰か、年収43万ドルの求人を開始

AIチップ市場をリードするNvidiaが、宇宙空間におけるAIデータセンターの構築に向けてエンジニアの採用活動を開始したことが明らかになった。これは同社の宇宙進出計画が、単なるコンセプトから具体的な開発フェーズへと移行しつつあることを示唆している。地上での電力不足や冷却水不足といった課題を背景に、次世代AIインフラの覇権をかけた宇宙での戦いが始まろうとしている。

■スライド上の構想から実開発プロジェクトへ

Nvidiaは最近、宇宙データセンターモジュール「SPACE-1」向けの「プリンシパル・システム・ソフトウェア・アーキテクト」の求人情報を公開した。SPACE-1は、同社が2026年3月のGTCカンファレンスで発表した次世代AIコンピューティングプラットフォーム「Vera Rubin（ヴェラ・ルービン）」をベースにした軌道上データセンターモジュールである。Nvidiaによると、SPACE-1 Vera Rubinモジュールは、宇宙空間での推論処理において、従来のH100と比較してGPU1基あたり最大25倍のAI演算性能を提供するという。

求人情報によると、新たに採用される技術者は、地上の環境とは全く異なる過酷な宇宙空間でAIシステムを安定稼働させるためのコアソフトウェア開発を担う。Nvidiaは、このモジュールが太陽同期軌道において少なくとも5年間稼働し、最大8,000回の熱サイクルに耐えることを求めている。応募要件には15年以上のシステムソフトウェア経験（宇宙分野または大規模システム開発の経験が望ましい）という高いハードルが設定されており、基本給は27万2,000ドルから43万1,250ドル（約4,406万円〜約6,986万円、1ドル＝162円換算）に加え、株式報酬が支給される。

■なぜ宇宙なのか、そして立ちはだかる過酷な課題

宇宙データセンターへの挑戦の背景には、AI業界が直面する「電力のボトルネック」がある。米国などでAIデータセンターの建設が急増する中、電力網への負荷、冷却水の不足、そして巨大施設建設に対する地域住民の反対運動が深刻な問題となっている。これに対し宇宙空間であれば、適切な軌道上の衛星はほぼ継続的に太陽光を受けられるため、地上の電力網に頼ることなく24時間近い豊富な太陽光電力を確保できる。さらに、土地も冷却用の水道水も、自治体の建設許可も不要という魅力的なメリットがある。

しかし、宇宙でのエンジニアリングは極めて困難を極める。第一の障壁は「熱」だ。データセンターの大きなコスト要因である冷却において、真空の宇宙空間には熱を逃がすための空気や水が存在しない。Nvidiaのジェンスン・フアンCEOがGTCで「宇宙には対流がなく、放射（輻射）しかない」と指摘した通り、電力を大量に消費するGPUの排熱を逃がすには、巨大で重いパネルから宇宙空間へ熱を放射するしかなく、これはデータセンター規模では未解決の課題である。

第二の課題は「放射線」で、チップの劣化やデータの破損を引き起こすため、耐放射線ハードウェアと、エラーを自己検知・復旧できるソフトウェアが必要となる。第三に、太陽同期軌道であっても日食（地球の影に入る期間）が発生するため、蓄電システムによる電力維持が求められる。第四に「メンテナンス性」があり、軌道上でチップが故障しても修理やアップグレードは実質不可能で、再打ち上げが必要となる。そして第五に「コスト」だ。軌道上への輸送費は依然として高額であり、現時点では地上にデータセンターを建設する方がコスト効率は高い。フアンCEOも最近の決算説明会で、宇宙データセンターの経済性について「現時点では低いが、時間の経過とともに改善されるだろう」と認めている。

■競合他社も狙う宇宙インフラ市場

採算性が未知数であるにもかかわらず、宇宙での開発競争はすでに始まっている。イーロン・マスク氏率いるSpaceXは、AI企業xAIとの連携を見据えて宇宙ベースのAIインフラを模索しており、100万基の衛星からなる軌道上コンステレーション計画を規制当局に申請している。また、Googleも「Project Suncatcher」を通じて軌道上でのコンピューティング実験を行っており、模擬的な低軌道放射線環境下で同社のTPUのテストを実施した。両社にチップを供給するNvidiaは、どちらの構想が実現するにしても、その演算レイヤーを自社製品で押さえようと動いている。

SPACE-1は単なる求人上の計画にとどまらない。Nvidiaはすでに、Axiom Space、Starcloud、Planet Labs、Aetherflux、Kepler Communications、Sophia Spaceの6社を商業パートナーとして発表している。2025年11月には、StarcloudがNvidiaのH100 GPUを軌道上に打ち上げており、これが宇宙に送られた初のNvidia製GPUとなった。ただし、現時点で宇宙における実稼働実績はこの1基のチップのみである。

■業界内に根強い懐疑論

宇宙データセンターという前提自体に疑問を呈する有力者も少なくない。5,000億ドル規模のAIイニシアチブ「Stargate」を主導するソフトバンクグループの孫正義代表取締役会長兼社長は、チップコスト、打ち上げ費用、そして衛星間の通信遅延（レイテンシ）を考慮すると、AI開発の決定的な時期において宇宙でのコンピューティングは無意味であると主張している。OpenAIのサム・アルトマンCEOや、AWSのマット・ガーマンCEOも同様の懸念を示している。

ある分析が指摘するように、懐疑論を唱える多くの人物が地上インフラに多額の投資を行っている一方で、宇宙推進派もまた宇宙ビジネスに利害関係を持っている点には留意すべきである。アナリストらは、近い将来に想定される現実的な用途は、宇宙で撮影された衛星画像の即時処理、地球外へのデータバックアップ、遅延が許容されるバッチ処理など、宇宙の強みを活かした限定的なタスクにとどまり、宇宙空間で最先端のフロンティアモデルをトレーニングするような用途にはならないと予測している。

Nvidiaの次の主戦場が地球の外に広がるかどうかは、現時点ではまだ未知数だ。現段階において、今回のSPACE-1の求人情報は、宇宙データセンターの本格的な建設開始を意味するというよりも、将来的に実現する可能性に備えてNvidiaが安価な選択権（オプション）を確保しにいったと捉えるのが最も正確だろう。

■注目ポイントQ&A

●Nvidiaは実際に宇宙データセンターを建設しているのですか？

いいえ、まだ建設していません。Nvidiaは宇宙向けコンピューティングモジュール「SPACE-1」を発表し、パートナー企業を指名してソフトウェア開発の求人を開始しましたが、軌道上で稼働しているNvidiaのデータセンターは存在しません。現時点で宇宙にあるNvidiaのハードウェアは、2025年11月にパートナー企業のStarcloudが打ち上げた1基のH100 GPUのみです。

●SPACE-1（Vera Rubin宇宙モジュール）とは何ですか？

SPACE-1は、Nvidiaの次世代AIコンピューティングプラットフォーム「Vera Rubin」をベースにした軌道上データセンターモジュールです。宇宙空間での推論処理において、従来のH100 GPUと比較して1基あたり最大25倍のAI演算性能を提供するとされています。宇宙の厳しいサイズ、重量、電力制限に対応するよう設計されています。

●なぜAIデータセンターを宇宙に設置するのですか？

地上での「電力のボトルネック」を解消するためです。地上のデータセンター建設は、電力網の逼迫、冷却水不足、建設規制などに直面しています。宇宙空間（軌道上）であれば、24時間ほぼ継続的に太陽光発電を利用でき、地上の電力網や水資源、土地の制約を受けずにAIの演算能力を拡張できると考えられています。

●宇宙データセンターにはどのような課題がありますか？

真空の宇宙空間では熱を逃がす空気や水がないため排熱（冷却）が極めて難しいこと、半導体を劣化させデータを破損させる放射線への対策が必要なこと、日食時の電力確保、故障時の修理が不可能なこと、そして高額な打ち上げコストなどが挙げられます。これらの課題から、ソフトバンクの孫正義氏やOpenAIのサム・アルトマン氏などは、宇宙データセンターの短期的な実用性に懐疑的な見方を示しています。

元記事: Nvidia Posts a $430K Job to Build AI Data Centers in Orbit