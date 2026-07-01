テスラHW3搭載車に「FSD v14 Lite」提供開始、ハードウェアの限界で「監視なし自動運転」は実現不可とCEOが認める

テスラは2026年6月29日、旧型の「Hardware 3（HW3）」搭載車向けに、機能を抑えた自動運転ソフトウェア「FSD v14 Lite」（ファームウェアビルド 2026.20.5.1）の早期アクセス配信を開始した。これにより約400万人のオーナーを対象とした16カ月間に及ぶソフトウェア更新の凍結は解除されたが、同社がかつて約束した「監視なしの完全自動運転」の実現は、ハードウェアの物理的な制約によって事実上不可能になったと報じられている。本アップデートは実用的な機能向上をもたらすものの、かつての公約を満たすものではないと指摘されている。

■「FSD v14 Lite」が実際に提供する機能と技術的妥協

テスラのAIチームによる技術的成果自体は本物である。開発陣は、最新の「Hardware 4（HW4）」向けに設計されたエンドツーエンドのFSD v14ニューラルネットワークモデルを、HW3の8GBというRAM容量に収まるよう圧縮することに成功した。本来、FSD v14のフルモデルを劣化なしで動作させるには約12.5GBのメモリが必要であり、HW3の容量では不足する。このため、エンジニアはモデルの浮動小数点パラメータを32ビット精度からINT8整数へと変換する「量子化」を適用し、推論精度を一部犠牲にすることでメモリ要求量を削減した。

テスラCEOのイーロン・マスク氏はX（旧Twitter）上で、「AI3（HW3）コンピュータはAI4の約15%の実効メモリ帯域幅しか持たないため、これは非常に困難な挑戦だった」と開発の難しさを認めている。

この圧縮版アップデートにより、HW3オーナーはいくつかの具体的な機能でHW4に近い体験を得られるようになる。テスラのリリース文書によると、駐車スペースから自動で発進してルート走行を開始する「Start FSD from Park」がHW3で初めて利用可能になった。また、目的地での駐車位置（駐車場、道路、ドライブウェイ、縁石沿い）を事前に選択できる「Arrival Options」や、前進と後退を自動で切り替えてドライバーの介入なしに駐車操作を行う機能も追加された。速度プロファイルには、保守的な「Sloth（ナマケモノ）モード」などがHW3にも適用されたが、より積極的な「Mad Maxモード」は今回のビルドには含まれていない。

さらにテスラは、ナビゲーション処理、合流や分岐、歩行者との相互作用、信号機、割り込み車両への対応など、基本的な運転行動が大幅に改善されたとしている。早期テスターのザック氏がXに投稿した内容によると、カルバーシティからハリウッドまでのドライブにおいて、テスラ・ダイナー・スーパーチャージャーでの自動駐車を含め、一度もドライバーの介入が必要なかったと報告されている。

■ハードウェアの限界がもたらす「超えられない壁」

機能の改善は事実であるが、ハードウェアの物理的な限界も厳然として存在する。HW3のメモリサブシステムは、約68GB/sで動作するLPDDR4を採用している。これに対し、HW4はGDDR6を採用しており、その帯域幅は約384GB/sに達する。この5倍以上の物理的な帯域幅の差（マスク氏によれば、それぞれのモデルの実効スループット比では約8倍の差）が、1回の推論サイクルでロードおよび実行できるニューラルネットワークの規模を決定づけている。

現代のFSD v14モデルは、8台のカメラからの映像を同時に読み込み、中間の手書きルールなしでステアリングとスロットルの入力を計算する、帯域幅を極めて消費しやすいエンドツーエンドのアーキテクチャを採用している。これをHW3に適合させるために量子化を行うと「量子化ノイズ（重みの近似誤差）」が発生し、非保護の左折、工事区域、低照度の交差点といった複雑なエッジケースでの「迷い（一時的な処理の遅れ）」として現れることになる。

さらに、HW3のカメラ解像度は120万画素であり、HW4の500万画素カメラと比べて劣るため、ニューラルネットワークが遠方の詳細な状況を把握しにくく、高速道路走行時などの早期検知能力が低下する。これらの制限はソフトウェアの更新では解決できない。実際、圧縮されていないフルバージョンのv14ビルドはHW3にはインストールすらできず、テスラは古いチップに未圧縮モデルが転送された場合に起動エラーを起こすハードウェア制限をかけている。

■「完全自動運転」という公約の歴史と現在の法的な位置づけ

テスラは2019年4月の「Autonomy Day」において、当時生産されていたすべての車両に「完全自動運転に必要なすべてのハードウェア（計算能力その他）が搭載されている」と宣伝していた。また、2019年3月にマスク氏は、FSDパッケージを購入した全員に無料のFSDコンピュータアップグレードを提供するとXに投稿していた。これを信じた購入者たちは、その後数年間にわたり8,000ドルから15,000ドル（約130万円〜243万円、1ドル=162円換算）を支払ってFSDパッケージを購入した。

しかし、2026年4月22日の第1四半期決算説明会において、マスク氏は「残念ながら、Hardware 3は監視なしのFSDを達成する能力を備えていない」と明言し、これまでの主張を覆した。FSD v14 Liteがどれほど優れた性能を発揮しようとも、それは「FSD (Supervised：監視付き)」とラベル付けされたレベル2の運転支援システムに過ぎず、ドライバーは常に注意を払い、介入できる態勢を整えていなければならない。将来のソフトウェアアップデートによっても、HW3搭載車が監視なしで動作するようになることはないとされている。

こうした状況の裏で、テスラが決算説明会より前から法的なリスクを認識し、対策を講じていたとみられる動きも報じられている。米メディアのElectrekによると、テスラは2026年6月、オーナーが数年前に署名したFSD購入契約書に「Supervised（監視付き）」という文言を遡及的に追加し、一部のケースでは元の契約書へのアクセスを不可能にしたという。また、すべての出荷車両に「人間よりも大幅に安全なレベルの完全自動運転に必要なハードウェアが搭載されている」と言及していた2016年のブログ投稿を削除した（この投稿はインターネットアーカイブを通じて現在も閲覧可能である）。さらに、カリフォルニア州行政聴聞局は2025年12月、テスラによる「Autopilot」および「Full Self-Driving」という用語のマーケティング使用は、州法における誤導的な広告に該当するとの判断を下している。

■世界的な訴訟と司法省による捜査の進展

テスラが直面する法的な追及は多方面に広がっている。2026年6月4日、法律事務所Migliaccio & Rathod LLPは、HW1からHW3を搭載した車両のオーナーを代表し、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に集団訴訟（Waller v. Tesla, Case No. 3:26-cv-5350）を提起した。原告のデビッド・ウォラー氏は、2020年6月29日に8万1,790ドルでModel Sを購入し、さらに7,000ドル（約113万円、1ドル=162円換算）を支払ってFSDパッケージを追加していた。訴状では、マスク氏の4月22日の発言を決定的な証拠として引用し、長年の説明とは異なる「真実をようやく認めた」と主張している。

また、Cotchett, Pitre & McCarthyが提起した別の集団訴訟は、2016年10月から2024年8月の間にFSDを購入し、仲裁合意をオプトアウトしたカリフォルニア州の購入者を対象としている。2025年8月にこの集団訴訟を認定したリタ・F・リン判事は、テスラが約束した自動運転機能を提供できなかったとする証拠を認め、購入金額（5,000ドル〜15,000ドル）の全額返金を求める損害賠償理論を受理した。これにより、テスラが直面する世界的な訴訟リスクの総額は最大145億ドル（約2兆3,490億円、1ドル=162円換算）に達すると試算されている。

すでにカリフォルニア州の仲裁人は、テスラに対しFSD購入者1人へ1万600ドル（約172万円、1ドル=162円換算）を返金するよう命じている。また、ベナビデス氏の不法死亡訴訟における2億4,300万ドルの陪審評決は、2026年2月20日に連邦判事によって支持された。さらにテスラは、自動運転のマーケティング主張を巡り、米司法省（DOJ）による刑事捜査にも直面している。国際的には、オランダの団体交渉（Mischa Sigtermans主催）に29カ国から6,600人以上が参加しており、オーストラリアや中国でも同様の集団訴訟や裁判手続きが進行中である。

■テスラが提示する代替案と今後の見通し

決算説明会後、テスラはFSDを購入したHW3オーナーに対して2つの選択肢を提示した。1つ目はHW4搭載の新車への買い替え割引であり、2つ目はハードウェアのレトロフィット（改修）である。このレトロフィットは、AI3コンピュータの交換、500万画素カメラへのアップグレード、およびデータスループットの増加に対応するための配線ハーネスの再配線を含んでおり、車両の部分的な分解を伴う大規模な作業となる。

この規模の改修を数百万台規模で処理するため、マスク氏は主要都市に専用の改修施設「マイクロファクトリー」を建設する構想を提案している。しかし、2026年6月30日時点で、具体的なスケジュールや改修費用、施設の建設場所などは公式に発表されていない。また、FSDのライセンスを新車に移行できる「FSD移行プログラム」は2026年3月31日に終了しており、レトロフィットの代替手段が整う前に、比較的スムーズな移行経路の1つが閉ざされた形となっている。

HW3オーナーにとって、FSD v14 Liteは日常の運転支援システムとして一定の価値を持つものの、レベル2の枠を超えることはない。テスラがHW4を優先して開発を進める次世代アーキテクチャ「v15」は、HW3への移植は予定されていないとみられている。米消費者団体Consumer Reportsのオートテストセンター責任者であるジェイク・フィッシャー氏は、かつてFSDオーナーについて「未完成の技術を開発するためのテストエンジニアとして実質的にお金を払っている状態」と表現したが、その構図は今回のv14 Liteでも同様である。テスラが提案するレトロフィットプログラムが、いつ、どのようなコストとインフラで実現し、HW3オーナーの期待に応えられるのかは、依然として不透明なままである。

■注目ポイントQ&A

●Hardware 3搭載のテスラ車が、将来的に監視なしの完全自動運転を達成することはありますか？

いいえ、達成しません。テスラCEOのイーロン・マスク氏は2026年4月22日、Hardware 3のメモリ帯域幅の物理的な制約（Hardware 4の実効帯域幅の約8分の1）により、監視なしのFSDを実現することは不可能であると認めました。今後提供されるv14 Liteを含むすべてのHW3向けソフトウェアは、常にドライバーの監視を必要とするレベル2の運転支援システムに留まります。

●Hardware 3のオーナーは、無料でハードウェアのアップグレードを受けられますか？

テスラはFSDパッケージ購入者を対象としたレトロフィット（改修）プログラムを発表していますが、2026年6月30日時点で、具体的な費用、スケジュール、実施場所などの公式発表はありません。なお、ライセンスを新車に移行できるプログラムは2026年3月31日に終了しています。

●テスラはFSDやHardware 3を巡って訴訟を起こされていますか？

はい、複数の集団訴訟や捜査に直面しています。2026年6月4日には、HW1からHW3のオーナーを代表する連邦集団訴訟が提起されたほか、カリフォルニア州での集団訴訟、米司法省による刑事捜査などが進行中です。世界的な訴訟リスクの総額は最大145億ドルに達すると試算されています。

●FSD v14 Liteのアップデートには何が含まれていますか？

HW3の8GBメモリ制限に合わせて圧縮・量子化されたFSD v14のニューラルネットワークが含まれます。新機能として、駐車スペースからの自動発進（Start FSD from Park）、目的地での駐車位置選択、前進・後退の自動切り替え、速度プロファイル（Slothモードなど）が追加され、運転行動全般が改善されますが、レベル2の監視付きシステムのままとなります。

元記事: Tesla Full Self-Driving Hits 4 Million Older Cars: Hardware Limit Kills Autonomy Vow