SwitchBotがハブ不要のMatter対応シーリングライトを発売、一方で中国・深セン拠点のデータ懸念も浮上

SwitchBotは2026年6月29日、専用ハブを介さずに各種スマートホーム規格と直接接続できるMatter認証済みの「RGBICWWシーリングライト」を発売した。競合製品が依然として専用ハブを必要とする中、このハブ不要のアプローチはコストとセットアップの手間を削減する。しかし、同社の親会社が中国・深センに拠点を置くことから、中国の国家情報法に伴うデータプライバシー上の懸念も指摘されている。

■Wi-Fi経由のネイティブMatter対応がもたらすメリット

豊かな色彩効果を持つスマートシーリングライト自体は新しいものではないが、その多くは依然としてMatterに対応するためにブランド専用のブリッジ（ハブ）に依存している。例えば、Aqaraの「T1Mシーリングライト」はZigbee 3.0で動作し、Matterを介してApple Home、Alexa、Google Homeと通信するには、対応するAqara製ハブ（Hub M2またはM3）が別途必要となる。これに対し、SwitchBotの「RGBICWWシーリングライト」はWi-Fi経由で直接Matterを実装しており、SwitchBot製のハブを介さずに家庭の既存ネットワークに接続できる。

これは単なるマーケティング上の言葉ではなく、本質的な技術的差異である。Connectivity Standards Alliance（CSA）が2019年の「Project CHIP」から開発を進めてきたMatter規格は、各ブランドが独自のハードウェアを必要とせずに、デバイスが複数のエコシステムにアクセスできるようにすることを目的に構築された。専用のZigbeeやThread無線チップを省くことで、ハブ依存の設計を採用する競合他社が抱える部品コストを削減でき、これがSwitchBot製品が70ドル（約1万1,340円、1ドル=162円換算）を下回る価格帯を実現できた要因の一部となっている。

ただし、「ハブ不要」はサポートインフラが完全に不要であることを意味しない。Wi-Fi経由のMatterデバイスであっても、リモートアクセスや自動化を管理するためには、家庭内に「Matterコントローラー」となる機器（Apple TV、HomePod、Echo、Google Homeスピーカー、SmartThingsハブなど、すでに所有している可能性が高いデバイス）が必要である。SwitchBotの設計が回避しているのは、その上にさらにブランド専用のハブを追加購入することである。また、この設計により、ライトの動作はZigbeeやThreadデバイスのような専用の低電力メッシュネットワークではなく、家庭用Wi-Fiネットワークの安定性と2.4GHz帯の帯域幅に依存することになる。

■異なる部屋に対応する2つのサイズ展開

RGBICWWシーリングライトは2つのサイズで展開される。15インチモデルは最大3,200ルーメンの出力を持ち、メーカー発表では寝室、キッチン、小規模なリビングルーム、エンターテインメントルーム、ホームオフィス向けとされている。12インチモデルは最大2,000ルーメンで、廊下、玄関、浴室、ランドリールーム、クローゼット、バルコニーに適したサイズとなっている。両モデルとも、フルスペクトルのRGBカラーに加えて、2700Kから6500Kまで調整可能な温白色および昼光色の専用LEDを搭載し、1%から100%までの調光に対応する。

SwitchBotは、この照明器具の演色評価数（CRI）を90以上と定格しており、フリッカーフリー、眩しさを抑えた照明、緩やかなフェード遷移を実現していると説明している。ただし、これらの数値やルーメン定格はSwitchBot独自の仕様に基づくものであり、本記事公開時点で、この特定の器具のCRIや出力に関する独立した照明試験機関によるテスト結果は公開されていない。また、通常のRGBとは異なる「RGBIC」技術により、器具内の異なるセグメントが同時に別々の色を表示できるため、映画鑑賞やパーティー向けに同社がアピールする、よりダイナミックな演出効果が可能となっている。

■深センのメーカーから製品を購入することの意味

SwitchBotの親会社であるWonderlabsは、中国の深センに本社を置き、研究開発および製造拠点も同地に構えている。これにより、同社は2017年に施行された中国の「国家情報法」の適用対象となる。同法第7条は、すべての組織および市民に対し「国家の情報活動を支持し、これに協力し、その協力を得なければならない」と定めている。これは、SwitchBotがそのような要請を受け取ったことを公に認めたことがあるかどうかにかかわらず存在する法的義務であり、法的なアナリストらは、この義務が中国企業の国内業務だけでなく海外業務にも及び得ると結論付けている。

これはSwitchBot特定に対する疑惑ではなく、中国本土に本社を置く企業を運営する上での固定された法的背景であり、欧米市場においてHuaweiやTikTokなどの中国系テック企業が監視を受ける要因となったものと同じ構図である。SwitchBot自身のプライバシーポリシーでは、アカウント情報、デバイスの使用状況、リクエストデータなどの標準的なデータ収集について説明されており、データを「研究」や新機能開発に使用する権利を留保しているが、この管轄権の問題については直接言及していない。

では、シーリングライト自体は何を収集するのだろうか。多くのコネクテッド照明と同様に、接続状況や使用状況のテレメトリ（オン/オフの状態、シーンやスケジュールの選択など）を収集し、セットアップ時に家庭のWi-Fi資格情報を必要とする。本記事公開時点で、RGBICWWシーリングライト、あるいはSwitchBotの照明製品ラインナップ全般に対する、独立した第三者によるセキュリティ監査は公表されていない。このギャップは、問題がないと仮定するのではなく、認識しておくべき点である。なお、SwitchBotは脆弱性開示プログラムを公開しており、過去には2024年にコンパニオンAndroidアプリにおけるファームウェア漏洩の脆弱性が確認され、GitHub Advisory Databaseを通じて公開されている。これは、不完全ながらもセキュリティ対策に積極的に取り組んでいることを示唆している。

法的な背景に関わらずリスクへの露出を制限したい購入者にとって、実用的な選択肢は従来通りである。すなわち、IoTデバイスをPCやスマートフォンとは別のセグメント化されたゲストネットワークに配置すること、SwitchBotアプリが要求する権限を確認すること、そして、ネットワークレベルの予防策であっても、デバイスレベルではなく企業レベルに存在する法的義務を完全に無効化することはできないと認識することである。

■スマートホーム連携とアプリ操作

ユーザーはSwitchBotアプリを通じて、26種類のプリセットシーンと8種類の照明効果を選択でき、スケジュールを作成して、段階的な目覚まし照明や夜間の穏やかなフェードアウトなど、時間帯に応じたルーティンを設定できる。音声操作はApple Home、Alexa、Google Homeに対応しており、別売りの「SwitchBotリモートボタン」を使用すれば、アプリを使わずに物理的に操作することも可能である。

また、このライトはSwitchBotの幅広いデバイス群とも連携する。「SwitchBot人感センサー」と組み合わせることで、夜間に廊下を通る際に自動で点灯し、人がいなくなると消灯させることができる。さらに、「SwitchBotスマートビデオドアホン」や「ロックUltra」、「ロックVision」と組み合わせれば、帰宅時や玄関への来客に応じて照明を動作させることが可能である。

■価格と市場における位置づけ

米国での価格は12インチモデルが49.99ドル（約8,100円、1ドル=162円換算）、15インチモデルが69.99ドル（約1万1,340円、1ドル=162円換算）からとなっており、現在はSwitchBotの公式サイトおよび米国、カナダ、英国のAmazonストアフロントを通じて販売されている。この発売は、SwitchBotがスマート照明の大手ブランドの一つであるNanoleafを買収した数週間後に行われた。ただし、両ブランドを統合した製品はまだ出荷されておらず、この買収が最終的にどのような製品を生み出すかは現時点では未確定である。

このシーリングライトが参入する市場は急速に混雑を極めており、Philips Hue、Govee、Aqaraなどが過去1年間に独自のフラッシュマウント型スマートシーリングライトをリリースしている。SwitchBotの価格とハブ不要のMatterサポートは知っておく価値のある真の強みであるが、これらの利点は、購入者が「単なるもう一つの照明ブランドではない」と理解すべき企業から提供されているものである。そのトレードオフを受け入れるかどうかの決定は、パッケージのマーケティングコピーではなく、購入する家庭自身に委ねられている。

■注目ポイントQ&A

●Matter対応のスマートライトにはハブが必要ですか？

必ずしもブランド専用のハブが必要なわけではありません。SwitchBotのRGBICWWシーリングライトのように、Wi-Fi経由で動作するMatterデバイスは、リモートアクセスや自動化を管理するために家庭内に「Matterコントローラー」（スマートフォン、Apple TV、HomePod、Echo、Google Homeスピーカー、SmartThingsハブなど）が必要ですが、AqaraのT1MのようなZigbeeベースのデバイスのように、メーカー専用のブリッジを別途購入する必要はありません。

●RGBICと通常のRGB照明の違いは何ですか？

通常のRGB照明は、器具全体を一度に1つの色で照らします。一方、RGBICは、同一器具内の独立して制御されるLEDセグメントが同時に異なる色を表示できるため、単一の均一な色合いではなく、グラデーションやマルチカラーの効果を表現できます。

●SwitchBotは中国の会社ですか？また、それは私のデータに影響しますか？

SwitchBotの親会社であるWonderlabsは、中国の深センに本社を置き、研究開発および製造も主に行っています。そのため、同社は中国の国家情報法の適用を受けます。この法律は、中国の組織に対し、要請があった場合に国家の情報活動に協力することを義務付けています。これは、SwitchBot独自のプライバシーポリシーやサーバーの所在地に関わらず存在する法的な条件であり、ネットワークレベルの予防策で完全に取り除くことはできません。

●SwitchBotのシーリングライトはどのようなデータを収集しますか？また、監査は行われていますか？

この器具は、オン/オフの状態、シーン、スケジュールなどの接続状況や使用状況のテレメトリを収集するほか、セットアップ時に家庭のWi-Fi資格情報を必要とします。本記事公開時点で、この特定の製品に対する独立した第三者によるセキュリティ監査は公表されていません。ただし、SwitchBotは脆弱性開示プロセスを公開しており、過去にはアプリレベルで確認されたセキュリティ上の欠陥が公表され、追跡された事例があります。

元記事: SwitchBot Matter Ceiling Light Skips Hubs, Adds Shenzhen Data Question