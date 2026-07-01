GitHub Copilotの従量課金移行で「請求ショック」が現実に、エージェント機能の多用でコストが最大50倍に急増か

GitHub Copilotが2026年6月1日に新たなトークン課金制へ移行してから、初の30日間請求サイクルが終了した。定額制を前提にワークフローを構築していた開発者の間では、請求額が従来の10倍から50倍に跳ね上がる「請求ショック」が現実のものとなっている。次の請求サイクルが始まる前に、ユーザーは設定を見直し、支出上限（ハードキャップ）を設定するなどの対策が急務だ。

■2026年6月1日の課金体系変更で何が変わったのか

GitHubの最高製品責任者（CPO）であるマリオ・ロドリゲス氏は2026年4月27日、同年6月1日をもってすべてのCopilotプランを従来の「プレミアム・リクエスト・ユニット」から「GitHub AIクレジット」へ移行すると発表していた。基本サブスクリプション料金自体は変更されておらず、Copilot Proは月額10ドル（約1,620円）、Pro+は39ドル（約6,318円）、Businessは1ユーザーあたり19ドル（約3,078円）、Enterpriseは39ドル（約6,318円）のままだ（1ドル＝162円換算、以下同）。

しかし、この料金に含まれる内容が大きく変わった。各プランには月ごとのクレジット枠が割り当てられ、Proは1,500クレジット、Pro+は7,000クレジット、Businessは1ユーザーあたり1,900クレジット、Enterpriseは3,900クレジットが提供される。1クレジットは1セント（0.01ドル、約1.62円）に相当する。

チャット、エージェントモード、コードレビュー、Copilot CLIを利用するたびに、入力・出力・キャッシュされた各トークンが、モデルごとのAPIレートに基づいてこのクレジット残高から差し引かれる。残高がゼロになると、追加利用予算を設定していない限り利用が停止されるが、この追加予算の初期設定は「制限なし（上限なし）」となっている。

さらに、6月1日の移行に伴い2つのセーフティ機能が廃止された。年契約プランは廃止され、既存の年契約ユーザーは契約満了まで旧システムを利用できるが、満了後は無料版（Copilot Free）に移行するか、新たな月額プランを契約する必要がある。また、以前はリクエスト上限に達すると自動的に軽量で安価なモデルへダウングレードされるフォールバック機能があったが、これも廃止された。現在はクレジットが切れるとリクエストが拒否される。

なお、コード補完（インライン提案）および「Next Edit Suggestions」については、すべての有料プランで引き続き無料で無制限に利用できる。多くのユーザーが最も依存しているオートコンプリート機能には影響がない。

■エージェント機能がクレジットを急速に消費する技術的背景

今回の請求ショックの背景には、従来の定額制では見えにくかった、エージェント型AIの課金が非線形に膨らむという技術的な仕組みがある。

開発者がCopilotのエージェントモードにモジュールのリファクタリングを指示すると、エージェントは1回だけでなく、内部で多数のモデル呼び出しを実行する。関連ファイルを読み込むたびに入力トークンが発生し、アプローチを計画する際にもトークンが生成される。さらに提案コードを出力トークンとして生成し、結果が不十分であれば処理をループさせる。このとき、次のターンではこれまでの会話履歴全体が再び入力トークンとしてコンテキストウィンドウに投入される。

例えば、1ターンあたり1万トークンのコンテキストを持つ20ターンのエージェントセッションを実行した場合、消費される入力トークンは単純な累計（20万トークン）にとどまらない。モデルを駆動するトランスフォーマーアーキテクチャは各ステップで会話全体を処理するため、20ターン目単体だけで約20万入力トークンを処理することになる。

GitHubが2026年5月に発表した調査によると、エージェントによるコーディングタスクは、標準的な1ターンのクエリと比較して約1,000倍のトークンを消費する可能性があるという。また、Model Context Protocol（MCP）のツールスキーマも問題を複雑にしている。エージェントに30個のツールが登録されている場合、実際に使うのが2個だけであっても、すべてのリクエストのシステムプロンプトに30個すべてのスキーマ定義が含まれてしまい、リクエストごとに数千トークンが無駄に消費されることになる。

コミュニティフォーラムには具体的な被害報告が寄せられている。あるPro+契約者は、2時間で月間枠（7,000クレジット）の約8％を消費し、このペースでは2日足らずで使い果たすと予測した。また、1回の変更リクエストに6ドル（約972円）以上を費やし、「消費量の予測が不可能だ」と訴えるユーザーや、Claude Opus 4.8を使用してウェブサイトの不具合を修正したところ、1回で1,180クレジット（Pro+月間枠の16％）を消費したにもかかわらず、結果は平凡だったと報告するユーザーもいる。コード変更のないファイルレビューだけで月間枠の20％を消費した例もあり、6月初旬時点で発表スレッドには400件以上のコメントと約900件の低評価が集まった。

■GitHub側の主張と業界全体のコスト課題

コミュニティからの反発に対し、GitHubは課金変更を撤回または一時停止する動きを見せていない。ロドリゲスCPOは4月、この移行は製品を継続的に提供するための唯一の道であると説明した。Copilotは1年前の製品とは異なり、インラインのコード提案ツールから、自律的に複数ステップのエンジニアリングタスクを実行できるエージェントプラットフォームへと進化している。1行のチャットクエリと6時間のエージェントセッションを同一に扱う料金モデルは、一部の極めて計算資源の消費が激しいワークフローを、他の全ユーザーの犠牲の上に補助している状態だったという。

GitHubのこの立場は、一部の少数のリクエストがプラン料金を上回るコストを発生させていたという、同社が認めるコストの現実に合致している。5月の報道では、Copilotの運用コストが2026年1月以降、週単位でほぼ倍増しているとするMicrosoftの内部文書が引用されたが、GitHubはこの数値を公式には確認していない。

移行措置として、GitHubは2026年6月から8月にかけてプロモーションクレジットを提供している。Businessプランには1ユーザーあたり月額30ドル（約4,860円）、Enterpriseプランには同70ドル（約11,340円）が追加され、これらは9月1日に消失して標準枠に戻る。また、エージェント機能を多用するユーザー向けに、月額100ドル（約16,200円）でより大きなクレジット枠を提供する「Copilot Max」ティアも新たに導入された。

ITメディア「The Register」の取材に対し、GitHubの広報担当者は課金体系の更新を認め、新しい価格設定は実際の使用量を反映したものであるとし、ユーザーがコストを管理できるよう、支出制限、利用状況ダッシュボード、モデル選択オプションを提供していると回答した。

この課金体系の変更はGitHubに限った話ではない。エンタープライズソフトウェア業界全体で、エージェント型AIの計算コストが予算を圧迫する構造的な問題に直面している。

その代表例がUberだ。同社は社内導入プログラムを通じて数千人のエンジニアに「Claude Code」を展開したところ、2026会計年度のAIコーディングツール予算をわずか4カ月（4月時点）で使い果たした。UberのCTOであるプラヴィーン・ネッパッリ・ナガ氏は、ITニュースメディア「The Information」に対し、計画していた予算が完全に枯渇したことを認め、その後、従業員1人あたりエージェント型コーディングツール1つにつき月額1,500ドル（約24万3,000円）の支出上限を設けた。この時使用されていたのはCopilotではなくClaude CodeやCursorであり、予算を圧迫する要因が特定のベンダーに依存しない、エージェント型ワークフローそのものの特性であることを示している。

Microsoft自身も同様の課題に直面している。同社は2026年5月、WindowsやMicrosoft 365などを担当する「Experiences and Devices」部門において、社内で利用していたClaude Codeライセンスの大部分を6月30日までに解約し、GitHub Copilot CLIへ移行するようエンジニアに指示した。表向きの理由は自社プラットフォームへのツール統合だが、同社の会計年度末に合わせたこのタイミングは、新年度を前にした運用コスト削減の側面も持つ。自社のCopilot顧客にトークン課金を導入したMicrosoft自身が、社内でもエージェント型AIツールのコスト管理のために厳しいガバナンス判断を下していたことになる。

Microsoft Researchの推計によると、2026年時点における複雑なエージェントとのやり取りは、2023年時点のシンプルなチャットボットへのクエリと比較して、約30倍のコストがかかるという。

■影響を受けるユーザーと受けないユーザーの境界線

すべての開発者がこの変更で不利益を被るわけではない。影響はワークフローによって明確に分かれる。

Copilotの利用が主にコード補完（タイピング中に表示される薄いグレーの提案テキスト）である開発者にとって、今回の変更は実質的に影響がない。補完機能は引き続き無料で無制限に利用できるため、請求額は従来の定額料金のままだ。

影響を受けるのは、チャット、エージェントモード、複数ステップのエージェントセッション、コードレビュー、Copilot CLIを利用する開発者だ。特に、GitHubが過去2年間にわたって普及を推進してきたエージェントモードを日常的に利用していた開発者にとっては、経済的な前提が大きく変わることになる。

コミュニティからの最も強い批判は、価格設定の理論そのものよりも、その順序に向けられている。GitHubがコストのかかるエージェント機能の利用を推奨しておきながら、普及した後に価格体系を変更したためだ。コミュニティフォーラムでは、「課金メカニズムを構築し、規約を変更する前に大量のトークンを消費しやすい環境を作ったMicrosoft側に非がある」との不満が書き込まれている。

■開発者の移行先と今すぐ取るべき3つの対策

課金変更の発表以降、コストを懸念するユーザーの他プラットフォームへの移行が加速している。主な移行先は以下の3つだ。

1つ目は「Claude Code」で、月額20ドル（約3,240円）から200ドル（約32,400円）の定額プラン（Proが20ドル、Max 5xが100ドル、Max 20xが200ドル）を提供している。複数ファイルにまたがるリファクタリングや自律的なコードレビューなどの重い作業において、定額制によるコストの予測可能性が支持されている。インライン補完にはCopilotを使い、自律的なエージェント作業にはClaude Codeを併用する開発者が増えている。

2つ目は「Cursor」（月額20ドル定額）で、AIネイティブなIDEとして、定額料金内で「Composer」エージェント向けの豊富なトークン枠を提供している。エージェントセッションを頻繁に実行する場合、消費トークンがCopilotの無料枠を超える開発者にとって、Cursorの定額制は極めて有利な選択肢となる。

3つ目は「Windsurf」（月額20ドル〜200ドル）で、多くの開発者向けに定額制で提供されており、最先端モデルの選択肢を広げている。チーム利用において、超過料金を考慮するとCopilot Businessよりもコストパフォーマンスが高いと評価されている。

次の請求サイクルが始まる前に、ユーザーは以下の3つの対策を講じることが推奨される。

第一に、今すぐ支出上限（ハードキャップ）を設定することだ。GitHubの「Settings → Billing → GitHub Copilot」から、追加利用予算の上限を設定できる。これを設定しない場合、エージェントによる超過利用分が自動的に課金されてしまう。上限を0ドルに設定すれば、無料枠を使い切った時点で従量課金機能が自動的に停止する。

第二に、どのワークフローがクレジットを消費しているかをダッシュボードで監査することだ。GitHubの課金ダッシュボードではモデルごとのトークン消費量を確認できるため、コストが集中している箇所を特定し、どの作業をCopilotに残し、どの作業を定額制ツールに移行するかを判断する材料になる。

第三に、ワークフローを切り分けることだ。無料のオートコンプリートと、コストのかかるエージェントモードを使い分け、インライン補完にはCopilotを使い、自律的なタスクには定額制ツールを組み合わせるハイブリッド構成にすることで、全体のコストを最適化できる可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●GitHub AIクレジットとは何ですか？また、どのように消費されますか？

1 GitHub AIクレジットは0.01ドル（約1.62円）に相当します。モデルに送信された入力トークン、生成された出力トークン、およびコンテキストから再利用されたキャッシュトークンに基づいて消費されます。各プランには月間無料枠（Proは1,500、Pro+は7,000、Businessは1,900、Enterpriseは3,900クレジット）が含まれており、これを超えると設定された上限まで従量課金されます。

●エージェント機能を使うとなぜこれほどトークンを消費するのですか？

エージェントは1回の指示に対して内部で何度もモデルを呼び出します。その際、これまでの会話履歴全体が毎回入力トークンとして再投入されるため、ターンを重ねるごとに消費量が幾何級数的に増加します。また、登録されているツールのスキーマ定義などもプロンプトに含まれるため、ユーザーが意図しないうちに大量のトークンが消費される仕組みになっています。

●課金変更後もGitHub Copilotを使い続ける価値はありますか？

主にインラインのコード補完機能や、単発のチャット質問のみを利用している場合は、これらは無料または消費が非常に遅いため、使い続ける価値は十分にあります。一方で、エージェントモードや複数ファイルのリファクタリングを多用している場合はコストが急増するため、補完機能にはCopilotを残しつつ、重いエージェント作業はClaude CodeやCursorなどの定額制ツールに移行するハイブリッド運用が推奨されています。

●予期せぬ高額請求を防ぐために、支出制限を設定するにはどうすればよいですか？

GitHubアカウントの「Settings → Billing → GitHub Copilot」にアクセスし、追加利用予算（spending limit）の設定を確認してください。初期設定では上限がありませんが、ここで予算制限を有効にし、追加予算を「0ドル」に設定することで、月間の無料枠を使い切った時点で自動的に従量課金機能が停止し、予期せぬ請求を防ぐことができます。

元記事: GitHub Copilot Billing Shock Confirmed: Agentic Users Face 10x Cost Surge