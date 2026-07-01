パロアルトネットワークス株価が最高値更新、AIによる「自律型サイバー攻撃」の脅威で需要急増も250倍超のPERが試す投資家心理

米パロアルトネットワークス（PANW）の株価が、好調な決算やIBM・Red Hatとの提携、そしてAIによるサイバー攻撃の高速化への警告を背景に過去最高値を更新した。同社CEOは、数年以内にはAIが人間の介入なしに数分でサイバー攻撃を完結できるようになると警告し、これが企業のセキュリティ需要を刺激している。しかし、実績GAAP株価収益率（PER）が250倍を超えるなど、現在の高バリュエーションが正当化できるかについては市場で意見が分かれている。

■ファイアウォールが牽引した株価急騰の背景

パロアルトネットワークス（PANW）の株価は2026年6月26日、一時306.24ドルの過去最高値を記録した。株価は過去3カ月で90%以上、年初来で約60%上昇し、時価総額は約2480億ドル（約40兆1760億円、1ドル=162円換算）に達している。このプレミアムが正当化されるかどうかは、250倍を超える実績GAAP PERを重視するか、前年同期比60%増の81億ドルに達した次世代セキュリティの年間経常収益（ARR）を重視するかによって分かれる。

2026年初頭のサイバーセキュリティ業界では、AIによって基本的なセキュリティ機能がコモディティ化し、既存プラットフォームの需要が損なわれるとの見方が支配的だった。しかし、同社が6月2日に発表した第3四半期決算はこうした懐疑論を覆すものとなった。総売上高は前年同期比31%増の30.0億ドル（約4860億円）とアナリスト予想の29.4億ドルを上回り、調整後1株当たり利益（EPS）は0.85ドル（予想は約0.80ドル）となった。さらに、将来の売上を示す最も信頼性の高い指標である残存履行義務（RPO）は36%増の184億ドルに達した。

この好業績を牽引したのは、前年同期比で約40%増加した次世代ファイアウォール（NGFW）の契約額である。決算発表を受けて、ゴールドマン・サックスは目標株価を224ドルから330ドルに引き上げて「買い」推奨を維持し、シティも210ドルから340ドルに引き上げて「買い」とした。パイパー・サンドラーも目標株価を265ドルから345ドルに引き上げ、株式報酬費用への懸念から決算発表直後に時間外取引で株価が一時約5%下落した局面は「絶好の買い機会」だったと指摘している。

■「自律型AIサイバー攻撃」がもたらす脅威のタイムライン

決算発表において、売上高以上に重要視されたのがAI脅威のタイムラインである。CEOのニケシュ・アローラ氏は、最先端のAIモデルがサイバー攻撃の経済性を変えつつあると指摘し、「数年以内には、自律型AI（エージェント型AI）がこれまでにないレベルの自律実行能力に達し、人間の介入なしに、マシンスピードで環境のスキャン、個別エクスプロイトの生成、エンドツーエンドの攻撃キャンペーンの構築を行うようになると予想している」と述べた。

これは理論上の警告にとどまらない。パロアルトの脅威インテリジェンス部門「Unit 42」のデータを引用した学術研究によると、自律型AIシステムは、初期侵入から横展開、権限昇格、データ窃取に至るランサムウェアのライフサイクル全体を約25分で完了できるという。データの窃取に要する平均時間は、2021年の9日間から2024年には約2日間に短縮され、多くの事例で1時間未満に完了している。脆弱性が公表されてから攻撃コード（エクスプロイト）が実環境に現れるまでの期間も、2020年の700日以上から2025年には44日へと激減し、公表から15分以内に脆弱性スキャンが開始される状況となっている。

プロンプトに応答する従来の生成AIとは異なり、自律型AIシステムは自ら計画を立て、適応し、自律的に攻撃を継続できる。これにより、人間の対応時間を前提とした従来のセキュリティ体制（時間単位や日数単位での対応）は、分単位で進行する攻撃に対して構造的に不十分となる。アローラ氏によると、最先端AIモデルへの関心の高まりを受けて1200社以上の顧客から問い合わせがあり、同社は6週間で800回におよぶ企業顧客とのミーティングを実施したという。同社はこれに対し、AI駆動型のセキュリティ運用プラットフォーム「Cortex XSIAM」で対抗している。

■AIデータセンターのトラフィックと次世代ファイアウォールの役割

ファイアウォール需要の復活は一時的なサイクルではなく、AIデータセンターの構築方法に直接起因している。次世代ファイアウォール（NGFW）は、IPヘッダーだけでなくネットワークパケットの実際の内容をリアルタイムで読み取るディープパケットインスペクション（DPI）を実行し、侵入防止システム（IPS）やアプリケーション層の認識、暗号化トラフィックの検査を統合した技術である。

AIデータセンターでは、GPUクラスター間で膨大な「イースト・ウェスト（横方向）」のトラフィックが発生する。数万個のGPUを接続する学習プロセスでは、700Gbps以上のスループットでマシン間通信が継続的に行われるため、クラウド転送型のセキュリティアーキテクチャでは許容できない遅延（レイテンシー）を発生させずにラインレートで検査することが困難となる。これが、クラウド移行に伴い減少すると予想されていたハードウェアNGFWの契約額が、企業によるAIインフラ構築の本格化に伴って加速している理由である。パロアルトのNGFWは、パケットを一度だけ検査するシングルパスアーキテクチャを採用しており、高スループット環境下での遅延累積を防ぐ設計となっている。

■IBMとの提携「Project Lightwell」の狙い

株価が最高値を記録する2日前の6月24日、パロアルトはIBMおよびRed Hatとの協業拡大プログラム「Project Lightwell」を発表した。この技術統合は、2つの異なる防御メカニズムを組み合わせるものである。

パロアルトの「仮想パッチ」機能は、既知の脆弱性が修正される前に、攻撃者がその脆弱性を悪用するために使用する特定のトラフィックパターンをネットワーク層で遮断する。多くの企業では、本番システムのパッチ適用に数週間におよぶテストサイクルが必要となるため、仮想パッチによってネットワーク境界で攻撃を防ぎ、その間に実際の修正作業を進める時間を稼ぐことができる。そして、パッチの準備が整った後は、IBMとRed Hatのプラットフォームが本番インフラ（特にオープンソースソフトウェア）への検証済みパッチの適用を迅速化する。アローラ氏は、AIによって脆弱性の発見から悪用までの時間が数週間から数分に短縮された現在、この大規模な仮想パッチと迅速なソフトウェア修正の組み合わせが直接的な技術的対抗策になると説明している。

■PER 250倍超の株価は割高か？

パロアルトの株価は、従来の指標で見れば極めて割高である。実績GAAP PERは250倍を超えており、同社の5年平均中央値の2倍以上である。GuruFocusのモデルでは現在の株価は本質的価値を約43%上回っているとされ、Simply Wall Stの割引キャッシュフロー（DCF）モデルによる試算では最大82.8%割高であると指摘されている。一方で、別のDCF分析では本質的価値の推定値を約9.6%上回る程度にとどまるとされており、成長率の前提条件によって評価が大きく分かれている。

また、同社の買収戦略がGAAPベースの業績を複雑にしている。第3四半期のGAAP純損益は1億7700万ドルの赤字（前年同期は2億6200万ドルの黒字）となったが、これは主に250億ドルでのCyberArk買収および33.5億ドルでのChronosphere買収に伴う統合費用や償却費によるものである。株式報酬費用や買収関連の償却費を除いたノンGAAPベースの営業利益は8億1400万ドルで、同四半期のフリーキャッシュフローは前年同期比57%増の9億1000万ドル（約1474億円）に達している。

インサイダー取引の動向も注目されている。GuruFocusによると、過去3カ月間に役員や取締役による約1760万ドル（約28億5120億円）の純売り越しが記録されており、一部のアナリストは現在のバリュエーション水準で保有株を減らしている兆候とみている。しかし、ゴールドマン・サックスなどは、AIセキュリティの支出サイクルはまだ初期段階（第1イニング）にあると主張する。ゴールドマンは、2015年から2020年にかけてクラウドインフラ支出に占めるセキュリティの割合が急増したのと同様の変曲点が、2026年後半から2027年にかけてAIセキュリティ分野でも始まると予想している。StockAnalysisが追跡するアナリスト54人の平均評価は「買い」で、12カ月平均目標株価は309ドルとなっている。

■投資家が注目すべき今後の展望

同社の次回の決算発表は8月24日に予定されている。アナリストは売上高33.5億ドル（前年同期比32%増）、調整後EPS 0.97ドルを予想しており、高い期待値を下回った場合は株価のプレミアムが試される可能性がある。会社側は通期売上高を114.2億ドル〜114.3億ドルと予想し、2028会計年度までに調整後フリーキャッシュフローのマージン40%を達成する目標を維持している。

サイバーセキュリティ市場は2029年までに1兆1900億ドル規模に達すると予測されている。パロアルトは、ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティ、新たに立ち上げた「Idira」プラットフォームによるAIネイティブのアイデンティティセキュリティ、そして「Cortex」によるAI駆動型セキュリティ運用を統合した「プラットフォームの統合ベンダー」としての地位を狙っている。184億ドルにのぼる残存履行義務（RPO）は将来の売上を保証する緩衝材となるが、250倍を超える実績GAAP PERという現在の株価に、これらの構造的な追い風がすでにどこまで織り込まれているかが、投資家にとって最大の焦点となる。

■注目ポイントQ&A

●パロアルトネットワークスの株価が過去3カ月で90%も急騰した理由は何ですか？

主に3つの要因が重なりました。第一に、6月2日に発表された決算で、AIデータセンター需要に伴う次世代ファイアウォールの契約額が前年同期比約40%増と急増したことです。第二に、CEOが「自律型AIによるサイバー攻撃」の脅威を警告し、企業の対策需要が急増したことです。第三に、6月24日に発表されたIBMおよびRed Hatとの提携（Project Lightwell）が、AI時代における脆弱性対策として評価されたことです。

●現在の株価は割高ですか？

市場の評価は分かれています。実績GAAP PERが250倍を超えていることや、過去3カ月で約1760万ドルのインサイダー売り越しがあることは警戒信号とされています。GuruFocusやSimply Wall Stのモデルでは40%〜80%以上割高と試算される一方、別のDCF分析では約9.6%の割高にとどまるとされています。ゴールドマン・サックスなどは、AIセキュリティ支出の本格的な拡大期はこれから始まるため、長期的な成長余力があると見ています。

●「自律型AI（エージェント型AI）」によるサイバー攻撃とは何ですか？

人間の指示を待たずに、AIシステムが自律的に計画を立て、ターゲット環境のスキャン、専用の攻撃コードの生成、データの窃取までの一連の攻撃プロセスを自動で実行する技術です。研究では、ランサムウェア攻撃の全工程を約25分で完了できるとされており、従来の人間による対応（時間・日数単位）では防ぎきれないため、マシンスピードで自動防御できるAI駆動型セキュリティへの移行が急務となっています。

●AIインフラの普及が、なぜハードウェアのファイアウォール需要を再燃させているのですか？

AIデータセンターにおけるGPUクラスター間の通信（イースト・ウェストトラフィック）は極めて大容量かつ低遅延が求められます。700Gbps以上の超高速通信を遅延なく検査するには、クラウドにデータを転送して処理する方式では対応できず、データセンター内に設置された物理的な次世代ファイアウォール（NGFW）によるハードウェア処理が必要となるためです。

元記事: Palo Alto Networks Stock Soars to Record: AI Attack Speed Fuels Demand but Valuation Tests Investors