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7月1日日本国債市場：債券先物は127円55銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:42JST 7月1日日本国債市場：債券先物は127円55銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円51銭 高値127円56銭 安値127円39銭 引け127円55銭
2年 1.378％
5年 1.896％
10年 2.679％
20年 3.642％
30日の債券先物9月限は127円51銭で取引を開始し、127円55銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.18％、10年債は4.47％、30年債は4.96％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.89％、英国債は4.76％、オーストラリア10年債は4.78％、NZ10年債は4.40％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16:55 独・製造業PMII確報値(6月) 前回50.0
・17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI確報値(6月) 予想51.3 前回51.3
・18:00 欧・ユーロ圏CPI(6月) 予想3.1％ 前回3.2％
・21:15 米・ADP雇用統計(6月) 予想11.8万人 前回12.2万人
・22:45 米・製造業PMI確報値(6月) 前回55.7
・23:00 米・ISM製造業景況指数(6月) 予想53.8 前回54.0
・23:00 米・建設支出(5月) 前回0.4％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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