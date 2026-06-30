ビットコイン50%急落とバイナンスのEU撤退――創業者CZ氏が語らなかった「5つの下落要因」とは

ビットコインは2025年10月の最高値から50%以上下落し、世界最大の暗号資産取引所バイナンスは2026年7月1日から欧州連合（EU）市場でのサービス制限を余儀なくされる。バイナンス創業者のチャンポン・ジャオ（CZ）氏は市場低迷の背景として3つの要因を挙げたが、専門家らは同氏が言及しなかった別の重要要因を指摘している。本稿では、暗号資産市場を揺るがす「5つの要因」とバイナンスが直面する欧州での規制危機について解説する。

■AIブームが暗号資産の成長資金を吸収

CZ氏が主張し、多くの市場アナリストも同意する最も強力な論拠は、2026年のAI（人工知能）投資ブームが、かつて暗号資産に流入していた投機的な成長資金を構造的に奪っているという点だ。

機関投資家の需要を直接示す指標である米国のビットコイン現物ETF（上場投資信託）は、2026年5月15日から6月3日にかけて13日連続で資金流出を記録した。これは2024年1月の商品ローンチ以来、最長の流出期間となった。この間にETF市場から約44億ドル（約7,128億円、1ドル＝162円換算）が流出し、ブラックロックの「IBIT」だけでも約33億ドル（約5,346億円、1ドル＝162円換算）が減少した。6月下旬までの30日間では、ビットコインETFからの累積流出額は約80億ドル（約1兆2,960億円、1ドル＝162円換算）に達している。

この資金流出が市場に与える物理的な影響は大きい。現物ビットコインETFの指定参加者は、株式の作成や償還のためにオープンマーケットで実際のビットコインを売買する必要がある。機関投資家がビットコインETFのポジションを縮小し、その資金の多くがAIインフラや半導体、データセンター関連株にシフトしたことで、売り圧力がビットコインの現物価格に直接波及した。CNBCが引用したビットコインアナリストのサム・キャラハン氏は、現在の市場を「最悪の強気相場であり、最高の弱気相場」と表現し、ETFを通じた機関投資家の存在により、下落局面の痛みは伴うものの、過去のサイクルに比べてビットコインのボラティリティ（価格変動）は抑制されていると指摘した。

CZ氏は、AIへの資金流出を長期的なプラス要因と捉えており、新興産業が最終的に暗号資産のユースケースを生み出すと主張している。これは、同氏が6月18日のギャラクシー・リサーチ（Galaxy Research）とのインタビューで語った「既存の銀行システムがマシン間取引に対応する前に、AIエージェントが決済手段として暗号資産を採用する」という持論とも一致する。しかし、この見解は短期的な課題を解決するものではない。暗号資産に対する一般の検索関心度は1年ぶりの低水準に落ち込んでおり、投資家は現在、ビットコインとAIという2つの競合するシナリオのどちらにリスク資金を配分すべきかという選択を迫られている。

■CZ氏が言及しなかった「FRBの金利政策」

CZ氏の分析における最も重大な欠落は、米連邦準備制度理事会（FRB）の動向だ。

2025年10月のビットコインの史上最高値（126,080ドル、約2,042万円、1ドル＝162円換算）は、インフレ沈静化に伴うFRBの利下げ期待が背景にあった。しかし、FRBは政策金利の目標誘導目標を3.50%〜3.75%に据え置き、2026年1月にケビン・ウォーシュ氏が次期FRB議長に指名されたことで、市場が過小評価していたタカ派的な姿勢が決定づけられた。米10年債利回りが4.45%付近で高止まりする中、機関投資家にとって金利を生まないビットコインを保有する機会費用は大幅に上昇している。ETFからの資金流出と利下げ懸念の深まりにより、ビットコインは2026年で最悪の低迷期を迎えており、AI関連資産への資金シフトも相まって、市場は底値を探る展開が続いている。

ウィンターミュート（Wintermute）のデスクストラテジスト、ジャスパー・デ・メール氏は、この動向を的確に分析している。同氏によると、2026年初頭のビットコインの下落は、AIラリーのシナリオを揺るがした「マグニフィセント・セブン（主要テック7社）」の期待外れの決算、貴金属市場のポジション解消、およびウォーシュ氏のFRB議長指名を巡る不確実性など、複数の要因が重なった結果だという。「暗号資産市場は多くの人が認識している以上に長く弱気相場にあるが、これは構造的な危機ではなく、自然なデレバレッジ（債務圧縮）のプロセスである」とデ・メール氏は指摘している。

利回りが上昇し、利下げ期待が後退すると、規制下にある機関投資家はビットコインなどの無金利資産から真っ先に資金を引き揚げる。これらの資金は原理的に暗号資産に反対しているわけではなく、機会費用の計算に基づいて合理的に行動しているにすぎない。ETFの資金フローはその動きをリアルタイムで記録しており、機関投資家向けビットコインの最大の保有先であるブラックロックのIBITからは、6月の1セッションだけで約4億4,800万ドル（約726億円、1ドル＝162円換算）が流出した。

■マクロ経済に上書きされる「4年周期の半減期サイクル」

CZ氏が挙げた3つ目の要因である「4年周期のビットコイン半減期サイクル」は、歴史的に証明された事実であり、大枠としては正しい。しかし、同氏の説明には重要な補足が欠けている。

2024年4月に実施された4回目の半減期により、ブロック報酬は6.25 BTCから3.125 BTCに減少した。過去（2012年、2016年、2020年）の半減期では、いずれも約12〜18カ月以内に強気相場のピークを迎え、その後に調整局面へと移行していた。この歴史的パターンに従えば、2026年はまさに半減期後の下落期に該当する。CCNの分析によると、2026年のビットコインの軌道は過去の半減期後のサイクルと酷似しており、モデル予測では2026年10月頃にサイクルボトム（底値）を迎える可能性があるとされている。

しかし、現在のビットコイン価格を動かす要因は半減期だけではない。米国のビットコイン現物ETFは、半減期の心理に左右される個人投資家のセンチメントよりも大きな影響力を持つようになっている。機関投資家はブロック報酬のスケジュールではなく、金利やインフレデータ、企業決算サイクルに基づいて投資判断を下す。2026年の弱気相場は半減期シナリオの破綻を意味するものではなく、ビットコイン市場が複雑化した結果、半減期が数ある変数の1つに過ぎなくなったことを示している。

■第5の変数「CLARITY法案」の不確実性

CZ氏はCoinDeskとのインタビューで「CLARITY法案（デジタル資産市場明確化法案）」に触れ、重要ではあるものの「最も重要なことではない」と述べた。しかし、機関投資家の資金配分を追跡するアナリストらの評価は異なる。

2025年7月に下院を通過した同法案は、2026年5月に上院銀行委員会を15対9で通過した後、6月1日に上院の審議日程に登録された。しかし、法案成立には上院本会議での60票のハードルをクリアし、2つの異なる委員会案を調整し、倫理規定に関する対立を解消する必要がある。予測市場のポリマーケット（Polymarket）における同法案の2026年内の成立確率は、1カ月前の74%から現在は48%に低下している。

この不確実性は、投資活動に直接的な影響を与えている。ソラナ・ポリシー・インスティテュート（Solana Policy Institute）のクリスティン・スミス代表は、多くの機関投資家が「デジタル資産への投資を積極的に検討しているものの、明確な規制ガイドラインが策定されるまでは資金投入を見合わせている」と指摘する。CLARITY法案が成立しなければ、多くの規制対象資金にとってビットコインは法的に曖昧な位置づけのままだ。この曖昧さはCZ氏の3要因モデルには含まれていないが、マクロ経済の圧力が一部緩和されても機関投資家の資金流入が回復しない理由を説明している。

■バイナンスのEU撤退とMiCA規制の壁

バイナンスのEUにおけるMiCA（暗号資産市場規制）を巡る問題は、暗号資産市場全体の混乱と構造的に結びついている。

EUの規制「Regulation (EU) 2023/1114（MiCA）」に基づき、暗号資産サービスプロバイダーはEU加盟1カ国で認可を取得すれば、そのライセンスを他の全27カ国に「パスポート（適用）」して事業を展開できる。バイナンスは2026年1月にギリシャで申請を行った。この審査は、規制の緩い国を経由した規制回避（規制アービトラージ）を防ぐため、ギリシャ、アイルランド、ラトビアの規制当局が共同で追跡していた。報道によると、ギリシャの規制当局であるヘレニック資本市場委員会（HCMC）は、バイナンスのマネーロンダリング防止（AML）管理が不十分であると判断し、さらにCZ氏自身がMiCAの定める取引所所有者・管理者の「適格性（fit and proper）」基準を満たしていないと結論付けた模様だ。

この適格性基準が問題となるのは、CZ氏が2023年11月に銀行秘密法違反（実効性のあるAMLプログラムの構築を怠った罪）で有罪を認めているためだ。バイナンスは米司法省、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）、外国資産管理局（OFAC）に対し、当時の米財務省史上最大となる43億ドル（約6,966億円、1ドル＝162円換算）以上の和解金を支払った。CZ氏はカリフォルニア州ロンポックの連邦刑務所で4カ月間服役し、2024年9月に釈放された後、2025年10月23日にトランプ大統領から恩赦を受けた。同氏はCEOを辞任したものの、現在も過半数の株式を保有している。

EU内で事業を展開していた3,000社以上の暗号資産関連企業のうち、完全なMiCA認可を取得できたのは約210〜250社にとどまる。コインベース、クラーケン、OKXなどは審査を通過したが、バイナンスは通過できなかった。これにより、2026年7月1日（水）から、バイナンスのEUユーザーは新規口座開設、入金、新規スポット注文、ステーキングやイールド製品の利用ができなくなる。出金は引き続き可能だ。バイナンスは、すでに事前登録を済ませているフランス経由でのMiCAライセンス取得を目指す方針だが、フランス当局は過去に他国からのパスポート適用に懐疑的な見方を示しており、承認が得られるとしても7月1日の期限には間に合わない。

さらに、フランス当局は昨年、バイナンスが常習的なマネーロンダリングを幇助した疑いについて司法調査を開始しており、バイナンス側は容疑を否認しているものの、規制上の複雑さを増している。

■CZ氏の長期的な楽観論とその背景

多方面からの圧力に直面しているものの、CZ氏は公の場では暗号資産の長期的な軌道に対して強気な姿勢を崩していない。同氏の個人資産は複数の推計で1,000億ドル（約16兆2,000億円、1ドル＝162円換算）を超え、その大部分がバイナンスの株式とビットコインで保有されていることを考えれば、この姿勢は驚くべきことではない。

同氏はCoinDeskに対し、金融テクノロジーに対する世界的な需要拡大に伴い暗号資産業界は成長を続けると予想し、AIなどの新興分野が「投機資金（ホットマネー）」を吸収していることは、最終的には暗号資産の発展にとってプラスに働くと語った。また、予測市場が価格発見と流動性の向上を促す成長の触媒になると述べた。さらに、CLARITY法案の成否は暗号資産の長期的な方向性を決定づけるものではなく、他国が独自の規制枠組みを進めていることを指摘した。

この強気な見通しと、同氏が抱える利益相反はどちらも事実だ。CZ氏の過去の予測実績（2026年1月に予測したビットコインの「スーパーサイクル」は実現しなかった）や、市場回復によって直接的な財務的恩恵を受ける立場にあることを考慮すると、同氏の楽観論は、その発言の動機（インセンティブ）と合わせて評価されるべきである。

現在の投資家にとってより重要な問いは、暗号資産が10年後も存在するかどうかではなく、今が「最大の苦痛の瞬間」なのか、それとも「より深刻な構造変化の始まり」なのかという点だ。グレースケール（Grayscale）の研究責任者ザック・パンドル氏は、現在の60,000ドル（約972万円、1ドル＝162円換算）付近の価格帯は長期投資家にとって真の価値を示していると主張する。一方、QCPキャピタルは6月中旬、連邦公開市場委員会（FOMC）や主要な経済データが確定するまでは、市場は脆弱でニュースに敏感な状態が続くと警告している。

これらの見解はCZ氏の主張と矛盾するものではなく、同氏が言及しなかった要因を補完することで、より正確な市場の全体像を示している。

■ビットコイン50%下落が意味するもの

「AIへの資金シフト」「地政学的リスク」「半減期後のサイクル」「FRBの金利政策」「CLARITY法案の不確実性」という5つの要因は、ビットコインの今後の方向性について単一の結論を導き出すものではない。それぞれの要因が異なる方向を向いているためだ。

FRBが方針を転換する可能性もあり、イランとの停戦が実現すれば市場のリスク許容度は回復するかもしれない。CLARITY法案が8月の休会前に上院を通過する可能性や、AI投資サイクルが沈静化する可能性もある。また、ビットコインの歴史が示す通り、50%以上の大幅な下落は、過去4回のサイクルすべてにおいてその後の回復の前兆となってきた。

この5要因フレームワークが提供するのは、市場の正確なロードマップだ。投資家が60,000ドル（約972万円、1ドル＝162円換算）でビットコインを購入するか、AIインフラに資金を投じるか、あるいは4.45%の利回りがある米国債を保有するかを選択する際、それは単なる暗号資産へのセンチメント（心理）に賭けているのではない。インフレの低下、FRBの利下げ、CLARITY法案の成立、AI投資の沈静化、そして地政学的リスクの緩和という「5つの同時賭け」を行っているのだ。これらの予測がすべて的中する可能性はあるが、確実なものは何一つない。そしてバイナンスの事例は、暗号資産の信頼性を支えるはずだった制度的インフラが、厳しい現実に直面した時に何が起こるかを物語っている。

■注目ポイントQ&A

●2026年にビットコインが50%急落した理由は何ですか？

主な要因は5つあります。投機資金のAIインフラ関連株へのシフト、米国・イラン間の地政学的緊張によるインフレ懸念と利下げ期待の後退、半減期後の歴史的な調整局面、FRBによる3.50%〜3.75%の政策金利維持（無金利資産の機会費用上昇）、そしてCLARITY法案の不確実性による機関投資家の参入見合わせです。バイナンス創業者のCZ氏は前者の3つを挙げ、アナリストらは後者の2つを指摘しています。

●バイナンスはEU市場に復帰できますか？

バイナンスはすでに事前登録を行っているフランス経由でMiCAライセンスの再申請を計画しており、数カ月以内の認可取得を目指しています。しかし、認可は2026年7月1日の規制開始期限には間に合わず、フランス当局による過去の懸念や、同社に対するマネーロンダリング容疑の司法調査など、規制上のハードルは依然として高い状況です。

●4年周期のビットコイン半減期サイクルは現在も有効ですか？

2024年4月の半減期（ブロック報酬が3.125 BTCに減少）以降、歴史的パターン通り2026年は調整局面に当たります。しかし、2024年1月に誕生した米国現物ETFを通じて機関投資家が市場を主導するようになり、彼らは半減期よりも金利やインフレ、機会費用を重視します。半減期サイクルは依然として重要ですが、現在は市場を動かす5つの変数の1つに過ぎません。

●EUの暗号資産投資家は、7月1日のバイナンスの期限までにどう対応すべきですか？

2026年7月1日（水）以降、EUのバイナンスユーザーは新規口座開設、入金、新規スポット注文、ステーキングやイールド製品の利用ができなくなります。出金は引き続き可能です。バイナンスをメインで利用しているEUの投資家は、制限されるサービスを確認し、必要に応じてMiCA認可を取得している代替取引所（コインベース、クラーケン、OKXなど）への移行を検討する必要があります。

元記事: Bitcoin Crashed 50% While Binance Lost Europe: The Five Factors CZ Left Out