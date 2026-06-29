マイクロソフト、73億ドル投じたAIスパコン「Fairwater」を完全稼働　独自水冷と800Gネットワークを採用

米マイクロソフトは2026年6月23日、ウィスコンシン州マウントプレザントに建設したAIキャンパス「Fairwater」が完全に稼働したと発表した。同施設は、数十万基のNVIDIA製「GB200 Blackwell」GPUを独自の高速ネットワークで接続し、施設全体を1台の巨大なAIスーパーコンピューターとして機能させる設計が特徴である。一方で、膨大な電力消費に伴う地元住民の負担や環境への影響を巡り、新たな規制や議論も巻き起こっている。

■2階建て設計と800Gイーサネット、独自プロトコル「MRC」

Fairwaterが採用した最も技術的に重要な選択は、建物の外からは見えない部分にある。それは、従来の一般的な平屋建ての倉庫型レイアウトを採用せず、2階建ての設計にしたことだ。

各建物は2階にわたってGPUラックを配置し、床を貫通するネットワーク配線で上下のラックを接続している。その理由は物理的な制約にある。この規模のAI学習では、数千基のGPUが絶えずデータをやり取りする必要があり、すべてのチップが計算結果を互いに送信し合ってモデルを更新しなければならない。ケーブルの長さが伸びると信号の遅延（レイテンシ）が生じ、GPUが他の処理待ちでアイドル状態になってしまう。ラックを垂直に積み重ねて階間で配線することで、平屋建ての場合なら数百メートルに及ぶはずだったチップ間の物理的な距離を劇的に短縮した。

ラック間の接続には、秒速800ギガビットでデータを転送する「800Gイーサネット」をベースにした2階層のネットワークツリーを採用している。ここで使われているのが、マイクロソフトがOpenAIおよびNVIDIAと共同開発した独自プロトコル「Multi-Path Reliable Connected（MRC）」だ。マイクロソフトの技術概要によると、MRCは汎用のイーサネットハードウェア上で動作するソフトウェア層のイノベーションであり、高度な混雑制御、迅速なパケット検出と再送、複数経路への俊敏な負荷分散を実現する。これにより、高価な専用ネットワーク機器を使わずに、安価な汎用スイッチを用いながら、大規模なAI学習に不可欠な低遅延かつ確実なパフォーマンスを達成している。

各ラック内では、NVIDIAの「GB200 NVL72」システムにより、72基のBlackwell GPUが第5世代の相互接続技術「NVLink 5.0」で接続されている。これにより、ラック内の72基のチップはメモリを共有し、単一のアクセラレータとして機能する。さらに、800GイーサネットのMRC層が数千ものラックを建物全体で接続し、独自の広域ネットワーク「AI WAN」を介して他州にあるFairwaterキャンパスとも連携させている。このAI WANは、地理的に離れた拠点を同一の学習ジョブに参加させるために構築された専用の光ファイバー網であり、マイクロソフトは1年間で全体の光ファイバー網を25%以上拡張する12万マイル（約19.3万キロメートル）以上のファイバーを新たに敷設した。

■水の補給が不要な「密閉ループ式」水冷システム

ネットワークがFairwaterの頭脳であるならば、冷却システムは従来のAIインフラとこの新世代インフラを最も明確に分かつ設計要素である。

この密度に達したGPUクラスターにおいて、空冷は事実上過去のものとなった。GB200 NVL72ラックは1基あたり約140キロワットの電力を消費し、そのエネルギーのすべてが熱として放出される。これに対し、Fairwaterは「密閉ループ式」の水冷システムを導入した。このシステムの最大の特徴は、建設時に一度注入した水を循環させ、一切補給しない点にある。蒸発による損失がなく、冷却塔も不要で、継続的な水源からの給水も行われない。循環する水がチップの熱を吸収し、建物の両側にある外部冷却フィンに運ばれ、172基 of ファンによって冷却されて再びラックへと戻る。マイクロソフトによると、施設の計算容量の90%以上でこのシステムが使用されており、残りの10%にあたる従来型サーバーは、極端に暑い日を除いて外気で冷却されている。

この冷却インフラの規模は、計算能力の規模に匹敵する。マイクロソフトの技術文書によると、Fairwaterは世界で2番目に大きい水冷チラープラントによって支えられている。この設計の環境面におけるメリットは明らかだ。同等の電力密度を持つ従来の蒸発冷却式データセンターであれば、年間数百万ガロンの水を消費する。マイクロソフトのサティア・ナデラCEOは、Fairwaterの密閉ループシステムが継続的な運用で消費する水量は「レストラン1軒の年間消費量に匹敵する」と述べている。ただし、この主張は密閉ループ冷却の技術的理論値とは一致するものの、現時点で第三者による独立した監査は行われていない。

■「世界最強」の主張と性能評価の背景

マイクロソフトのブラッド・スミス副会長兼プレジデントは、2026年6月23日の発表会で「ウィスコンシン州は今や、世界で最も強力なスーパーコンピューターの拠点となった」と宣言した。しかし、この主張には慎重な文脈の理解が必要である。

マイクロソフトの主張は、AI学習のスループット、具体的には大規模言語モデルの学習に伴う膨大な行列計算の処理速度に基づいている。この指標において、同社はFairwaterが既存のシステムの約10倍の性能を提供すると主張している。しかし、この数値は第三者機関によって検証されたものではなく、年2回発表される世界スーパーコンピューターランキング「TOP500」へのベンチマーク結果の提出も行われていない。

さらに、発表のタイミングもこの主張を複雑にしている。発表の翌日に公開された2026年6月のTOP500リストでは、中国の「LineShine」システムが「High Performance Linpack（HPL）」ベンチマークで2.198エクサフロップスを記録し、1位を獲得した。Fairwaterキャンパスを独自に取材している地元メディアのRacine County Eyeは、マイクロソフトに対してこのスーパーコンピューターに関する主張への見解を求めたが、現時点で回答は得られていない。

この食い違いは矛盾というよりも、測定基準の違いによるものだ。HPLは科学技術計算（気象予測、核シミュレーション、タンパク質折りたたみなど）向けに設計された密な線形代数の浮動小数点演算を測定する。一方で、AI学習のスループットは異なる特性を持つワークロードであり、両者は直接比較できない。TOP500の共同主催者であるテネシー大学のジャック・ドンガラ名誉教授は、ランキングは「一つのベンチマーク」を評価しているに過ぎず、「技術的リーダーシップの完全な指標と見なすべきではない」と指摘している。マイクロソフトの主張もこれと同様であり、広く検証されたシステム全体のランキングではなく、特定のAIワークロードクラスにおける自社発表の数値として捉えるべきである。

■地元ウィスコンシン州への影響と電力コストの議論

Fairwaterの完成は、ウィスコンシン州における大規模な投資を方向付けるものであり、AI計算インフラの建設地が地理的にシフトしていることを示している。

マウントプレザントで建設中の2番目のFairwater施設（2028年完成予定の40億ドル（約6480億円、1ドル=162円換算）のプロジェクト）に加え、メタ・プラットフォームズがビーバーダムに10億ドル（約1620億円、1ドル=162円換算）のデータセンターを、バンテージ・データセンターズがポートワシントンに150億ドル（約2兆4300億円、1ドル=162円換算）のキャンパスを建設中だ。利用可能な土地、穏やかな気候、そしてシカゴの光ファイバーインフラへの近さが相まって、ウィスコンシン州のI-94コリドーは、バージニア州北部やテキサス州に匹敵する新たなAIインフラのハブとして台頭している。

しかし、こうした技術的成果は、地元の住民をエネルギーコストの影響から守るものではない。ウィスコンシン州公共サービス委員会（PSC）に提出されたマイクロソフトのコンサルタントの証言によると、Fairwaterは同州の電力会社We Energiesの子会社であるWisconsin Electricにとって、史上最大の単一電力需要家になる見込みだ。親会社のWECエナジー・グループは、マイクロソフトのキャンパスとポートワシントンのバンテージ施設の影響により、地域の電力需要が5年間で約45%増加すると予測している。

We Energiesの顧客は、送電網への投資や再生可能エネルギーの建設を理由に、2025年と2026年にかけて累計12.38%の電気料金値上げをすでに受け入れており、2027年にはさらに月額約13ドルの値上げが予測されている。これらの値上げは現時点ではデータセンターの需要に直接起因するものではないとされているが、電気料金の上昇とAIデータセンターに対する住民の懸念が高まる中で建設が進んでいる。

こうした状況を受け、ウィスコンシン州PSCは2026年4月、ピーク時の需要が100メガワットを超える大規模データセンター顧客に対し、専用の新規発電および送電インフラの建設コストを全額負担させる新たな料金体系を全会一致で承認した。市民ユーティリティ委員会のトム・コンテント事務局長は、この決定を「ウィスコンシン州民がエネルギーの負担可能性とAIデータセンターに対して強い懸念を抱いていることを委員会が明確に受け止めた証拠だ」と歓迎しつつも、今後の料金改定における具体的な適用ルールは未解決のままであると指摘している。

また、開発に伴う地域社会との摩擦も生じている。2026年4月にFairwaterの冷却ファンが稼働した際、キャンパスのすぐ北に位置するスターテバント村の住民から、窓を閉めていても家の中で持続的なハミング音が聞こえるという苦情が寄せられた。同村はプロジェクト承認前に意見を求められることもなく、投票権も持っていなかった。マイクロソフトは騒音が予想外であったことを認め、ファンの速度調整や消音部品の設置を行い、問題は解決したと説明している。しかし、直接影響を受ける隣接コミュニティが正式な意見表明の場を持てないというガバナンスの課題は、今後さらに15棟の建物建設が進む中で未解決のまま残されている。

■注目ポイントQ&A

●Fairwaterデータセンターは従来のクラウドデータセンターと何が違うのですか？

従来のクラウドデータセンターは、ウェブサイトやメール、ビジネスアプリケーションなど、多数の独立した小規模なワークロードを並行して実行するように設計されています。これに対し、Fairwaterは単一のAIスーパーコンピューターとして機能するように目的を絞って構築されています。2階建てのラック配置や、独自プロトコル「MRC」を用いた800Gイーサネットにより、数十万基のGPUをシームレスに接続し、巨大なAIモデルの学習を一体となって行うことができます。

●Fairwaterの水冷システムはどのようにして水の消費をほぼゼロにしているのですか？

密閉ループ式の液冷システムを採用しており、配管内の水がサーバーラックと外部の冷却フィンの間を循環します。水は蒸発せず、外部に放出されないため、建設時に一度注入した水を再利用し続けます。これにより、年間数百万ガロンの水を消費する従来の蒸発式冷却塔と比べて、水の使用量を劇的に削減しています。

●Fairwaterの稼働によって地元の電気料金は上がりますか？

地元の電力会社We Energiesの顧客はすでに2025〜2026年にかけて累計12.38%の電気料金値上げを経験しており、2027年にもさらなる値上げが予想されています。ただし、ウィスコンシン州公共サービス委員会（PSC）は2026年4月、100メガワット以上を消費する大規模データセンターに対し、専用の発電・送電インフラ建設コストを全額負担させるルールを承認しました。これにより、将来的なインフラコストが一般の契約者に転嫁されるのを防ぐ仕組みが導入されています。

●Fairwaterは本当に世界で最も強力なスーパーコンピューターなのですか？

マイクロソフトはAI学習のスループットにおいて既存システムの約10倍の性能を持つと主張していますが、これは第三者による検証や、スーパーコンピューターの標準的なランキングである「TOP500」への申請に基づいたものではありません。2026年6月のTOP500では中国の「LineShine」が1位となっており、マイクロソフトの主張は特定のAIワークロードに特化した評価に基づいています。

元記事: Microsoft Opens Fairwater: Wisconsin AI Campus Runs as One Supercomputer via 800G Ethernet