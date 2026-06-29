劇場版『メイドインアビス 黎明の神秘』10月公開へ、その緻密な世界観を現実の科学（減圧症・iPS細胞・非相反物理）で読み解く

KADOKAWAによる新たな劇場版3部作の第1作『メイドインアビス 黎明の神秘』が、2026年10月23日に日本で劇場公開されることが決定した。本作が引き継ぐつくしあきひと氏の原作漫画の世界観は、減圧症の生理学や山中伸弥教授のiPS細胞、さらには最新の物理学理論など、現実の科学と驚くべき精度で一致している。本稿では、未発表の新作映画のレビューではなく、これまでに確立された設定を6つの科学的フレームワークから検証する。

■劇場版『メイドインアビス 黎明の神秘』10月23日公開、キャスト・スタッフも再集結

『メイドインアビス 黎明の神秘』は、アニメ界でも特に科学的整合性の高いダークファンタジーとして知られるシリーズの最新作であり、KADOKAWAが展開する新たな劇場版3部作の第1作として2026年10月23日に日本国内で公開される。本作のアニメーション制作はキネマシトラスが担当し、小島正幸監督や音楽のケビン・ペンキン氏らお馴染みのスタッフが復帰。2022年に放送されたテレビアニメ第2期『烈日の黄金郷』のその後の物語を描く。

キャストには、リコ役の富田美憂、レグ役の伊瀬茉莉也、ナナチ役の井澤詩織、ファプタ役の久野美咲らが再集結する。シリーズ構成・脚本は倉田英之氏、キャラクターデザインは黄瀬和哉氏と黒田結花氏が務める。本作では原作漫画の「還らずの都」編や「呪詛船団」編の一部が映像化されるとみられ、物語はアビスの第7層へと進む。この層では、シリーズ史上最も過酷な物理現象が待ち受けている。

テレビシリーズではなく劇場版3部作として物語を継続する決定は、2020年公開の『劇場版「メイドインアビス」深き魂の黎明』の成功を踏襲したものだ。同作は日本での公開週末に約1億200万円（約92万9000ドル、1ドル＝162円換算で約1億5050万円）の興行収入を記録し、本作の持つ緊迫感あふれる描写が、劇場のスクリーンと音響に非常に適していることを証明した。

■一方通行の物理学：「力場」と非相反エネルギー勾配

アビスの深淵には、中央の縦穴を下降する目に見えない「力場」が満ちている。作中の物理法則において、この力場は深部へ光や栄養を運ぶ「太陽光」のような役割を果たす一方で、そこを上昇しようとする生物に対しては深刻な生理的ダメージを与える。その構造は「逆向きの棘」に例えられ、下る分には通り抜けられるが、上る際には破壊的な抵抗となる。一部の原生生物はこの力場を直接感知する器官を発達させ、地上の生物にはない捕食上の優位性を得ている。

現実の物理学において、作中の力場のように完全な一方向性を示す場は知られていない。しかし、影響が一方通行で伝わり、同等の反作用が生じないシステムを研究する「非相反物理学（non-reciprocal physics）」は、現実にも存在する活発な研究分野である。例えば光工学における「光アイソレータ」は、ファラデー効果を利用して光を一方通行にのみ透過させ、逆方向の光を遮断する。これは外部磁場によって「時間反転対称性」を破ることで実現している。もし光子ではなく、生体物質に対して時間反転対称性を破る巨視的な場が存在すれば、理論的には下降を許容しつつ、上昇に対してエネルギー的なペナルティを課すことが可能になるかもしれない。

このアナロジーをさらに補強するのが、2026年6月の研究成果だ。マックス・プランク複雑系物理学研究所とドレスデン工科大学の物理学者チームが、2026年6月12日付のNature Physics誌に論文を発表し、「影響が一方向にのみ流れるシステムに古典力学を適用する」という数十年来の課題を解決した。鳥の群れや細菌の集団、人間の雑踏などはすべて非相反的な相互作用を示し、群れの後方にいる鳥は前方に影響を与えないが、前方の鳥は全体に影響を与える。ドレスデンのチームは、これらのシステムに欠けていた数学的構造を修復するため、「補助自由度（auxiliary degrees of freedom）」という仮想の変数を導入した。

アビスの力場は、構造的にこの「生物スケールの非相反システム」そのものである。エネルギーは下へ流れ、害は上へ向かう。この相互作用は設計上、一方通行だ。ドレスデン工科大学の論文がアビスの謎を直接解明するわけではないが、力場が示す物理的挙動のカテゴリを記述するための、初の一般的な数学的枠組みを提供している。

また、力場が果たす生態学的な役割にも現実のパラレルが存在する。1977年にガラパゴス海嶺で発見された深海の熱水噴出孔生態系は、複雑な生命の維持に太陽光は必須ではなく、熱力学的な勾配と化学エネルギーさえあれば十分であることを証明した。アビスはこのモデルを反転させ、エネルギーが下に向かって流れる仕組みにしているが、生態学的な原理は同一である。太陽光の届かない深部において、非太陽光起源のエネルギー勾配が食物網全体を支えているのだ。

■「アビスの呪い」と減圧症の驚くべき一致

「アビスの呪い」は、本作において最も生理学的に具体化された設定である。力場の層を上昇する際に生じる症状は、深度に応じて予測可能だ。第1層ではめまいと吐き気、第3層では幻覚（視覚・聴覚）、第4層では全身の穴からの出血、第5層では全感覚の喪失と自傷行為、そして第6層では壊滅的な肉体の変貌（「成れ果て」と呼ばれる生物への変化）が起こる。さらに第7層では、わずか10メートルほど上昇するだけで確実な死に至るとされている。

この段階的な症状の進行は、深海ダイビングにおける「減圧症」の症状プロファイルと驚くべき精度で一致している。減圧症では、急速な浮上によって血液や組織中に溶け込んでいた窒素が気泡化し、関節痛や神経障害、出血、そして死を引き起こす。アビスの呪いの下層における症状は、浅い深度での軽度の前庭障害、中深度での窒素麻酔のような認知障害、そして極限 of 深度での重篤な動脈ガス塞栓症という、現実の減圧症の進行プロセスをほぼ正確にトレースしている。

構造的な唯一の違いは、下降中に組織へ「溶解」する物質の正体だ。現実のダイビングでは窒素だが、作中では力場のエネルギーそのものであると考えられる。この未知の媒体が生体組織に飽和し、上昇時に破滅的な形で放出される。呪いは、下降中に体内に充満したガスのような物質が、上昇時に力場の境界を突き破ることで激しく放出されるかのように振る舞う。

また、呪いの深刻さが生物の「神経の複雑さ」に相関し、人間に近い知的生命体ほど深刻な影響を受けるという設定は、既知の物理学には存在しない。現実の物理場は、認知能力ではなく電荷や質量、スピンに基づいて物質に影響を与えるからだ。しかし、この現象を理解するためのフレームワークは、現実の生物学に存在する。

■成れ果て化と「iPS細胞」「生体電気形態形成」

第6層の呪いは単に命を奪うだけでなく、人間を「成れ果て」と呼ばれる異形の生物へと変貌させる。多くの場合、知性と意識を完全に失い、未分化の生体組織の塊となってしまう。しかし、2人の人間の間に強い感情的な絆が存在するなどの特定の条件下では、認知能力を保ったまま力場を感知する能力を得た「祝福」と呼ばれる状態が生じる。

これには現実の生物学において2つの直接的な対応策（アナログ）が存在する。

1つ目は、山中伸弥教授が2006年に京都大学で発表したiPS細胞（人工多能性幹細胞）の発見だ。山中教授は、わずか4つの転写因子（Oct4、Sox2、c-Myc、Klf4）を用いるだけで、成熟した細胞を受精卵のような未分化な状態に初期化できることを示し、2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。この技術は、分化した細胞が生物の全遺伝情報を保持しており、適切な条件下であれば専門化したアイデンティティを完全に失い得ることを証明した。成れ果てへの変貌は、このプロセスの極端かつ制御不能なバージョンに酷似している。細胞が分化のアイデンティティを失い、協調的な形態形成の指示を欠いた混沌とした状態へと逆戻りしてしまうのだ。

2つ目は、タフツ大学アレン・ディスカバリー・センターのマイケル・レヴィン教授による研究だ。レヴィン教授の研究室は、細胞膜を横切る電圧勾配などの「生体電気パターン」が、細胞に対して組織や器官をどのように構成すべきかを指示する計算媒体として機能していることを明らかにした。同チームは、DNAを改変することなく、生体電気パターンを変化させるだけで生物の身体計画（ボディプラン）を変更できることを実証している。もしアビスの力場が上昇時にこの生体電気パターンを妨害するのだとすれば、第6層の呪いが単なる組織の損傷にとどまらず、なぜ肉体の変貌を引き起こすのかを説明できる。身体が「人間としての形態」を維持するための形態形成 of 指示を失ってしまうからだ。

「祝福」の現象は、作中で最もSF的な要素である。しかし、共同作業や感情的な結びつきの最中に、脳波（EEG）が相互に同期する現象は現実にも確認されている。もし力場が生体電気パターンと相互作用し、かつ強固な絆が脳波の同期振動を生み出すのであれば、一方の生体電気場が呪いの妨害パターンを打ち消し、自身の肉体が破壊される一方で、もう一方の形態形成コードを保護するという仮説も、理論上は成り立ち得る。

■逆転した重力時間膨張：アビスの時間はなぜ進みが早いのか

アビスの深層では、地上に比べて時間の経過が早くなる。白笛の探窟家スラージョによれば、第6層での100年は地上での3000年以上に相当し、その比率は約30対1に達する。これは作中の描写とも一致しており、ガンジャ隊の遠征がアビスに到達したのは地上の街「オース」が建国される前であったにもかかわらず、第6層の彼らの主観では約150年しか経過していないのに対し、地上では数千年の歳月が流れている。

一般相対性理論では、重力が強い場所ほど時計の進みは遅くなる。これはアビスの描写とは真逆である。例えば、高度約2万キロメートルを飛行するGPS衛星は、地上の時計よりも重力が弱いため、1日あたり約45マイクロ秒早く進む。特殊相対性理論による速度効果で約7マイクロ秒遅れるため、差し引きで毎日約38マイクロ秒早く進むことになる。これは現実に測定され、GPSシステムにおいて常に補正されている事実だ。

アビスはこの現象を反転させている。深部ほど時間が早く進むということは、一般相対性理論の枠組みでは、深部の方が重力ポテンシャルが「弱い」必要がある。これを成立させる仮説として、アビスの内部に地球の重力場を部分的に相殺する「エキゾチック物質」が存在し、深部ほど実質的な重力ポテンシャルが低くなっている可能性が考えられる。あるいは、力場そのものが一般相対性理論では記述できない未知のメカニズムによって、局所的な時空の計量を歪めているのかもしれない。

この設定がもたらす生物学的な影響は極めて大きい。深部の生物が地上の生物の30倍の主観時間を生きているとすれば、外部の観察者から見て、彼らの進化のスピードは劇的に加速することになる。アビスの驚異的な生物多様性は、地上には存在しない生物たちが、地上の数百年という時間の裏で、実質的に数万年分もの進化を圧縮して遂げてきた結果として説明がつく。

■遺物と理解不能なテクノロジー：カーゴ・カルトとしての受容

アビスの内部には、現在の地上の人類の理解を遥かに超える高度な技術で作られた、過去の文明の「遺物（レリック）」が散乱している。これらの遺物は、熱エネルギーを発生させる道具から現実を改変する装置まで多岐にわたる。それらは既存の技術的系譜に属しておらず、リバースエンジニアリングも不可能だ。地上の文明は、その仕組みを理解するのではなく、観察された機能に基づいて遺物を分類している。

これは人類学における「カーゴ・カルト（積荷信仰）」の概念を反映している。自らの技術水準を遥かに超えるテクノロジーに遭遇した文化は、その仕組みを理解できないため、遺物を分類し、儀式化することしかできない。この構図は、文明が自らの理論的枠組みを超えたテクノロジーとどのように対峙するかという、本質的な認識論的問いを投げかけている。実は、これと似た状況は現代社会にも存在する。一般の消費者は、半導体物理学や暗号プロトコル、機械学習システムといった、自ら仕組みを説明することも、バグを予測することもできない高度な技術と、日々当たり前のように相互作用しているのだ。

■意識は場に依存する特性か：統合情報理論とCEMI理論

白笛のスラージョは、一般に「魂」と呼ばれるものはアビスの外には存在せず、力場がアビス内のすべての生命に浸透する特性を生成または維持していると主張する。特定の遺物や生物によって固有の「命の紋（ライフ・インシグニア）」として認識される個人のアイデンティティは、この特性と力場との相互作用によって形成される。この世界観において、意識やアイデンティティ、そして主観的体験は生体物質に固有の性質ではなく、物質とアビスのエネルギー場との相互作用から生じる創発的な特性なのだ。

この概念を考察する上で、現実の意識研究における2つの理論が手がかりとなる。1つ目は、2004年にウィスコンシン大学マディソン校のジュリオ・トノーニ教授が提唱した「統合情報理論（IIT）」だ。この理論では、意識とは統合された情報そのものであり、システムを構成する各パーツの独立した寄与を超えて、どれだけ情報が統合されているかを示す量「Φ（ファイ）」によって規定される。もしアビスの力場が、電気化学的なシグナル伝達を補完する追加の通信媒体として機能し、細胞間の情報統合を促進しているのだとすれば、アビス内の生物はアビス外の生物よりも高度に統合された意識体験を持っていることになる。

2つ目は、サリー大学のジョンジョー・マクファデン教授が2002年に発表した「意識電磁情報（CEMI）場理論」である。この理論は、意識は脳が自ら生成する電磁場から生じると提唱している。もしアビスの力場が電磁場と相互作用する性質を持っていれば、脳の電磁場を増幅または変調させ、意識を拡張・変化させることが可能かもしれない。スラージョの「魂はアビスの外には存在しない」という言葉は、力場と脳の相互作用によってのみ可能となる「特定の意識モード」が、力場のない領域では発生しないことを意味していると解釈できる。

これらはあくまで現実の理論的枠組みをSF設定に当てはめた考察であり、科学的な実証ではない。しかし、本作が科学的リテラシーの高いファンを惹きつけてやまない理由はここにある。この作品は、現実の研究者たちが今なお挑み続けている問いと同じカテゴリからフィクションを構築しており、その構造があまりにも緻密であるため、虚構と現実の科学との「ギャップ」を正確に測定することができるのだ。

■注目ポイントQ&A

●アビスの呪いは、現実の医療における特定の病気と対応しているのですか？

浅い層でのめまいや吐き気から、深層での出血や神経崩壊に至る「呪い」の症状は、深海ダイビングにおける減圧症の3つの臨床タイプと酷似しています。どちらも深度に応じて症状が深刻化し、体内に溶け込んだ物質（ダイビングでは窒素、作中では力場のエネルギー）が上昇時に急激に放出されるメカニズムが共通しています。ただし、現実の減圧症は生物の神経の複雑さに関係なく発生するのに対し、アビスの呪いは人間に近い生物ほど深刻になるという違いがあります。

●「力場」に最も近い現実の物理学の概念は何ですか？

影響が一方通行で伝わり、同等の反作用がないシステムを研究する「非相反物理学（non-reciprocal physics）」です。ファラデー効果を利用した光アイソレータなどは、時間反転対称性を破ることで光を一方通行にのみ伝送しています。また、2026年6月にマックス・プランク研究所などの物理学者らがNature Physics誌に発表した論文では、生物スケールの一方通行システムに古典力学を適用する数学的枠組みが示されており、力場のような一方向の挙動を説明する手がかりとなっています。

●『メイドインアビス』の時間膨張の設定は物理学的に正しいのですか？

現実の物理学とは「逆」になっています。一般相対性理論では、重力が強い場所ほど時間の進みが遅くなります（地上2万キロを飛ぶGPS衛星は、重力が弱いため地上より1日約45マイクロ秒早く進みます）。しかしアビスでは深層ほど時間が早く進むため、これを説明するには、地球の重力を打ち消すエキゾチック物質が存在するか、一般相対性理論では説明できない未知の力場が時空を歪めている必要があります。

●劇場版『メイドインアビス 黎明の神秘』の公開日と視聴方法は？

日本では2026年10月23日に劇場公開される予定です。日本国外での配給や配信のスケジュールは現時点で発表されていません。なお、KADOKAWAは2026年7月2日から5日にロサンゼルスで開催される「Anime Expo 2026」に参加予定で、そこで新たな発表が行われる可能性があります。テレビアニメの第1期および第2期は、海外ではHIDIVEなどのプラットフォームで配信されています。

元記事: Made in Abyss Awakening Mystery: Decompression Sickness and Stem Cell Science Map Its Curse