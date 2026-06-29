*15:43JST 日経平均は小反発、売り買い交錯でもみ合い展開

前週末26日の米国株式市場は下落。人工知能（AI）への懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。原油価格が続落したほか、金利安が相場の下支えとなったが、リバランシングの動きが優勢となり、終日売り買いが交錯し、小幅安で終了した。主要指数はいずれも方向感を欠く展開となり、投資家は月末を控えた持ち高調整を進める動きが目立った。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。朝方は寄与度の大きいAI・半導体関連の銘柄がやや弱い動きとなるなか、早い段階でマイナスに転じた後、再びプラス圏に浮上するなど指数は方向感に欠ける展開となった。前場中ごろ以降は、軟調もみ合い展開が続き、終盤にかけて下げ幅を縮小して小反発で取引を終了した。月末・四半期末を控えたリバランス需要も意識され、機関投資家から持ち高調整の売りが出ているとの観測も聞かれた。一方で、医薬品や保険など内需・ディフェンシブ関連には資金流入が続き、東証プライム市場の値上がり銘柄数は6割超えとなっており、相場全体では業種間の物色の違いが鮮明となった。

大引けの日経平均は前営業日比107.23円高の69,468.11円となった。東証プライム市場の売買高は26億9,456万株、売買代金は11兆8,255億円だった。業種別では、その他製品、倉庫・運輸関連業、保険業などが上昇した一方で、非鉄金属、鉱業、ゴム製品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は69.8％、対して値下がり銘柄は26.6％となっている。

個別では、太陽誘電＜6976＞、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、コナミＧ＜9766＞、東京海上＜8766＞、中外薬＜4519＞、ベイカレント＜6532＞、スクリン＜7735＞、バンナムＨＤ＜7832＞、ソニーＧ＜6758＞、ダイキン＜6367＞、任天堂＜7974＞、トレンド＜4704＞、京セラ＜6971＞、ＫＤＤＩ＜9433＞、ファナック＜6954＞、野村総合研究所＜4307＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ<5803>、イビデン<4062>、レーザーテク<6920>、住友電<5802>、ＴＤＫ<6762>、古河電<5801>、荏原<6361>、パナＨＤ<6752>、ＮＧＫ<5333>、キヤノン<7751>などの銘柄が下落。《FA》