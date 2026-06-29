*15:39JST 6月29日日本国債市場：債券先物は128円04銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年9月限

寄付127円96銭 高値128円05銭 安値127円88銭 引け128円04銭

2年 1.380％

5年 1.861％

10年 2.618％

20年 3.538％



29日の債券先物9月限は127円96銭で取引を開始し、128円04銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.10％、10年債は4.38％、30年債は4.86％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.86％、英国債は4.73％、オーストラリア10年債は4.75％、NZ10年債は4.37％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(5月) 予想2.7％ 前回2.7％

・18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(6月) 予想94.8 前回93.5

・18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月) 前回-17.7

・19:30 印・鉱工業生産(5月) 予想3.8％ 前回4.9％

・20:00 ブ・FGVインフレIGPM(6月) 予想-0.48％ 前回0.84％

・20:25 ブ・週次景気動向調査

・ECB(欧州中央銀行)フォーラム(7月1日まで)、ラガルドECB総裁が開会の辞



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