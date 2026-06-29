日経平均は249円高でスタート、太陽誘電や任天堂などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;69609.88;+249.00TOPIX;3976.82;+13.46



[寄り付き概況]

6月29日の日経平均は前営業日比249.00円高の69609.88円と反発でスタート。26日の米国市場でダウ平均は44.51ドル安の51876.11ドル、ナスダックは60.98ポイント安の25297.62で取引を終了。人工知能（AI）への懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。原油価格が続落したほか、金利安が相場の下支えとなったが、リバランシングの動きが優勢となり、終日売り買いが交錯し、小幅安で終了した。シカゴ日経225先物は大阪比90円高の69700円。本日の日経平均は買いが先行。ただし、朝方は寄与度の大きいAI・半導体関連の銘柄がやや弱い動きとなるなか、早い段階でマイナスに転じた後、再びプラス圏に浮上するなど、指数は方向感に欠ける展開。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞などが下落している反面、太陽誘電＜6976＞や任天堂＜7974＞、三菱重工＜7011＞などが上昇。業種別では、保険、その他製品、サービスなどが上昇率上位で推移。《CS》