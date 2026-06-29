*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株へは慎重姿勢～

29日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体やAI関連株へは慎重姿勢

■東京海上、26/3税前利益 25.9％増 7507億円、27/3予想 純利益 8300億円

■ホンダ＜7267＞三部社長ら経営陣信任、改革を本格化

■半導体やAI関連株へは慎重姿勢

29日の日本株市場は、半導体やAI関連株の底堅さを見極めながらの慎重な相場展開になりそうだ。26日の米国市場はNYダウが44ドル安、ナスダックは60ポイント安だった。オープンAIは計画していたIPOを2027年に延期する方向で検討していると報じられ、AI投資に対する収益性への懸念が高まったことで、エヌビディアなど半導体株の一角が売られており、相場全体の重荷になった。一方で、原油先物価格が1バレル＝69ドル台に下落し、米長期金利が低下したことで下値は限定的だった。シカゴ日経225先物は大阪比90円高の69700円。円相場は1ドル＝161円70銭台で推移。



シカゴ先物は上昇しているが、日経225先物のナイトセッションは日中比変わらずの69610円だった。米国市場では半導体株の一角が売られているが、26日の日経平均株価は3000円を超える大幅な下げで7万円の大台を割り込んでいるため、織り込み済みといった形だろう。ただ、オープンAIのIPO延期報道はキオクシアHD＜285A＞やソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞といった指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の重荷になる可能性がある。



また、アップルは米政府のブラックリストに掲載されている中国CXMTのDRAM購入承認を求め、米政府に働きかけていると報じられた。要請が受け入れられるかは不透明ながら、先行きの供給緩和によるメモリ価格の下落への警戒感が強まるようだと、半導体関連には利益確定の売り圧力が強まることになりそうだ。一方で、AI脅威論から低迷していたソフトウエア株においては、買い戻しを誘う可能性はあるだろう。



日経平均株価は上向きで推移する25日線に接近しており、68000円辺りまで軟化してくると、押し目待ち狙いの買いが意識されてくるだろう。もっとも、足元での半導体株などの荒い値動きによって、積極的なリバウンド狙いの買いは限られそうである。なお、前週のNT倍率（日経平均株価÷TOPIX）は25日に18.01倍まで急伸したが、26日には17.50倍に大きく低下していた。ハイテク株が不安定な値動きとなるなかで、TOPIX型へのローテーションに向かわせそうだ。

■東京海上、26/3税前利益 25.9％増 7507億円、27/3予想 純利益 8300億円

東京海上＜8766＞が発表した2026年3月期の連結業績は、税前利益が前期比25.9％増の7507億円だった。保険サービス損益は、保険収益が7兆6935億円、保険サービス費用が6兆1143億円、再保険損益が△4295億円となった結果、前連結会計年度に比べて1869億円増加し、1兆1496億円となった。

■前場の注目材料

・シカゴ日経225先物は上昇（69700、+90）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・ホンダ＜7267＞三部社長ら経営陣信任、改革を本格化

・ARCHION＜543A＞初株主総会、「東南アで競争力向上」

・三菱重工＜7011＞防衛ドローン生産「得意」、仕様変更柔軟に、伊藤社長

・みずほFG＜8411＞「PBR2倍に」、配当・自社株買い、バランス再考、木原社長

・LIXIL＜5938＞名張工場を来年3月閉鎖、久居などに生産移管

・東レ＜3402＞東レエンジ、半導体検査装置を拡販、中国に照準

・ダイジェット工業＜6138＞冨士ダイスと、希少金属削減合金を拡販

・堀場製作所＜6856＞UAE企業買収、中東で分析・計測機器攻勢

・ヨコオ＜6800＞柳沢勝平氏、半導体向け攻めの投資

・ニデック＜6594＞台湾子会社でサイバー被害

・アドバンテスト＜6857＞米新興と提携、光電融合、検査確立へ

・日産自＜7201＞ホンダと、セントラルECU共通化

・住友金属鉱山＜5713＞銅地金の供給網可視化基盤を導入

・サワイGHD＜4887＞沢井製薬、後発薬不足、解消急ぐ、増産体制、東和薬品も

・高松コンストラクションG＜1762＞東興ジオテック、大型ドローンで吹きつけ、のり面に植生基材

・宝HD＜2531＞タカラバイオ、細胞加工受託で協議、住化系に承継へ



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:50 百貨店・スーパー売上高(5月) 前回2.0％

・08:50 小売売上高(5月) 予想-0.6％ 前回2.1％

・月例経済報告(6月)

＜海外＞

・特になし《YY》