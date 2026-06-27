*07:39JST NY債券：米長期債相場は続伸、イールドカーブはフラット化

6月26日の米国長期債相場は続伸（金利は続落）。インフレ長期化への警戒感が残るなか、短期債は売られた一方、超長期債への買いが入り、イールドカーブのフラット化を意識した取引が増えた。10年債利回りは4.373％近辺で取引を開始し4.409％近辺まで上昇したが、4.362％近辺まで低下し、取引終了時点にかけて4.369％近辺で推移。一方、年内に利上げが行われる確率は依然として高水準を維持している。

イールドカーブはフラットニング。2年－10年は27.50bp近辺、2年－30年は77.40bp近辺で引けた。2年債利回りは4.09％（前日比：−3bp）、10年債利回りは4.37％（前日比：−2bp）、30年債利回りは4.87％（前日比：+1bp）で取引を終えた。

開催が予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策金利操作に関する確率を分析するツールである「CME FedWatch」によると、7月29日開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％に据え置かれる確率は65％程度、9月16日開催のFOMCで政策金利が3.75％-4.00％となる（利上げ）確率は上昇傾向にある。年内に利上げが行われる確率は67％程度。《TN》