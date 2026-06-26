【リーク】Meta、AI「Llama」活用した予測市場アプリ「Arena」を極秘開発中か

米Meta（メタ）が、独自のAI（人工知能）モデル「Llama（ラマ）」に勝敗の判定を委ねる、単独の予測市場アプリ「Arena（アリーナ）」を極秘に開発していることが、米公共ラジオ放送NPRが入手した社内文書から明らかになった。本プロジェクトは未発表の段階であり、実際に一般公開されるかは未確定だが、実現すればAIが「何が事実か」を最終決定する巨大なプラットフォームが誕生することになる。既存の予測市場とは異なり、人間のレビューや異議申し立ての仕組みを排除した設計が、信頼性や規制の面で議論を呼びそうだ。

■開発中の予測市場アプリ「Arena」の全貌

NPRが入手した社内文書によると、MetaのCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏は、開発チームに対し「Arena」と呼ばれる単独の予測市場アプリの構築を指示したという。このアプリの最大の特徴は、予測されたイベントが実際に発生したかどうかを判定する「調停者」の役割を、MetaのLLM（大規模言語モデル）である「Llama」が担う点にある。選挙、スポーツ、地政学など、インターネット上でトレンドとなっているあらゆる市場において、Llamaがほぼリアルタイムで「はい」か「いいえ」の二者択一の判定を下す。ここには人間の査読プロセスも、判定に異議を唱えるための猶予期間も存在しないとされている。

既存の主要な予測市場プラットフォームである「Kalshi（カルシ）」や「Polymarket（ポリマーケット）」は、2026年上半期だけで合計1300億ドル（約21兆600億円、1ドル＝162円換算）以上の取引を処理しているが、これらはすべて人間のレビュアーや分散型オラクルネットワーク、そして明確な異議申し立てメカニズムを用いて「何が起きたか」を解決している。Metaは、この構造を自社のAIに置き換えようとしている。Metaのアプリは毎日35億6000万人以上が利用しており、競合他社とは比較にならない規模での展開が可能となる。

■Arenaの仕組みと開発の背景

社内文書によると、Arenaはユーザーに毎日一定額の仮想通貨（プレイマネー）を配布し、ユーザーはトレンドニュースから作成された二者択一の予測に賭ける仕組みだという。Llamaは自動的に質問を生成し、ユーザーごとにパーソナライズされた市場を推奨する。これはコンテンツのアルゴリズムフィードに似ているが、予測に特化したものとなる。そして、対象となるイベントが発生すると、Llamaがほぼリアルタイムで市場を清算する。

アプリはFacebookやInstagramとは別の単独アプリとして提供される予定だが、既存プラットフォームからユーザーを誘導することは可能とされる。社内文書には「Arena」のほかに「Antwerp（アントワープ）」や「FBForecast（FBフォーキャスト）」というコードネームも記載されている。ただし、現時点でリリース日は設定されておらず、関係者がニューヨーク・タイムズ紙に語ったところによると、ユーザーに届く前にプロジェクト自体が中止される可能性もあるという。Metaはこの件に関するコメントを拒否している。

リアルマネーではなく仮想通貨を採用した設計について、予測市場業界を注視するゲーミング専門弁護士のダニエル・ウォラック氏は、リアルマネーの賭けを伴わない形で立ち上げることで、不安定な規制環境が落ち着くまでの間、Metaが規制ライセンスを取得する猶予を得られると指摘している。同氏は「現在は明らかに法的なグレーゾーンにあり、明確な答えが出るまでにはさらに1〜2年かかる可能性がある」とNPRに語った。

■AIによる判定がもたらす構造的な懸念

予測市場には「オラクル問題」と呼ばれる根本的な技術課題が存在する。市場の契約が確実に支払われるためには、契約の外部にある何かが「実際に何が起こったか」を確認できなければならない。Polymarketでは、提案者が資金的な保証金を添えて結果を提示し、2時間の異議申し立て期間を設け、紛争が発生した場合は分散型コミュニティの投票にエスカレートさせる仕組みを採用している。Kalshiは人間の審査委員会を設置している。これらは、説明責任と救済措置を担保するために設計された解決策である。

しかし、Llamaのアーキテクチャには、設計上これらのセーフガードが含まれていない。Llamaは、統計的に最も確率の高い次のトークンを予測することで出力を生成するトランスフォーマーベースの自己回帰型言語モデルであり、検証された「真実のソース」に問い合わせているわけではない。2026年時点の研究者らは、LLMのハルシネーション（幻覚）は個別モデルの修正可能なバグではなく、確率的生成の構造的な特性であると指摘している。市場の解決において最も危険な失敗パターン（最近の出来事に関する時間的な誤り、曖昧な結果に対する自信に満ちた主張、事実の誤認など）は、まさに人間の異議申し立て期間が捉えるべき対象そのものである。

1日あたり35億6000万人のアクティブユーザーという規模において、Llamaによる1つの誤った判定は、PolymarketやKalshiがこれまでに到達したことのない規模の聴衆に拡散されることになる。Arenaをこれまでの参入者と区別するのは、プレイマネーの仕組みではなく、LLMによる判定とMetaの圧倒的な配信力、そして不服申し立てメカニズムの構造的な欠如の組み合わせである。

■過去の失敗「Forecast」からの教訓

Metaが予測市場に参入するのはこれが初めてではない。同社は2020年に「Forecast（フォーキャスト）」と呼ばれるアプリを立ち上げ、新型コロナウイルス感染症のパンデミック初期に世界的な出来事に関する予測をクラウドソースで募集した。しかし、同アプリは2年後に閉鎖された。NPRが確認した社内文書には、その具体的な理由として「手動による質問選定の運用コスト」が挙げられている。人間の編集者がすべての質問をレビューし、作成することは経済的に持続不可能だった。

Arenaは、このForecastの「再構築版」として明示的に位置づけられており、Forecastをコスト高にさせていた人間の編集作業を、Llamaによる自動生成に置き換えることで解決を図っている。つまり、ArenaにおけるAIの採用は、精度が高いから選ばれたというよりも、最初の試みを失敗に導いたコスト問題を解決するための手段であると言える。問題は、その代償として導入される「確率的AIによる判定」を、ユーザーや規制当局、そして社会が受け入れるかどうかである。

■規制と政治的逆風

Metaが参入しようとしている市場は、まさに連邦裁判所や州議会でその構造が争われている最中にある。2026年6月23日、米商品先物取引委員会（CFTC）は、PolymarketやKalshi、Coinbase、Robinhood、Webullのサービスを停止させ、14.25%の消費税を課そうとしたケンタッキー州を相手取り、9件目となる州訴訟を提起した。これはArenaの報道が出たのと同じ日である。

コネチカット州選出の民主党リチャード・ブルーメンソール上院議員は、Arenaの報道に対し、「Metaは子どもたちをInstagramに依存させるためにスロットマシンを模倣した。今度はザッカーバーグが自社を予測市場に変えようとしている。Metaのビジネスモデルは依存から利益を得ることだ」と批判する声明を発表した。同議員は「児童オンライン安全法（KOSA）」とともに「予測市場安全・誠実法」の推進を訴えている。

連邦レベルでは、CFTCが2026年6月10日にイベント契約の許容カテゴリを定義する規則案を公表し、パブリックコメントの募集を7月27日まで行っている。Arenaのプレイマネーによる立ち上げは現時点ではCFTCの管轄を回避できるが、将来的にリアルマネーの賭けに移行すれば、すでに30件以上の訴訟を抱える規制の渦中に巻き込まれることになる。

ボストン大学の政治学者マシュー・モッタ氏は、予測市場がもたらす選挙操作のリスクを指摘し、「候補者が単に利益を得るためだけでなく、選挙結果を操作するために予測市場を利用する可能性がある」と懸念を示している。この懸念は、AI判定に依存するプラットフォームにおいてさらに強まる。なぜなら、市場価格を操作するだけでなく、Llamaの判断を誘導するために情報環境に大量の偽情報を流すインセンティブが生まれるからである。

■信頼の欠如というビジネス上の課題

予測市場の規模は、2025年の総取引額500億ドル（約8兆1000億円）から、2026年上半期だけで1300億ドル（約21兆600億円）以上に急成長している。バーンスタインのアナリストは、このセクターの年間取引量が今10年代末までに1兆ドル（約162兆円）に達する可能性があると予測している。広告依存のビジネスモデルを持つMetaにとって、その圧倒的な配信力の上に取引手数料モデルを重ねることは戦略的に明白な選択肢である。

しかし、フォレスターが2026年6月25日に発表した調査によると、回答者の56%が「予測市場製品に関してMetaを信頼していない」と答え、約3分の1が「Metaが関与していることで、他の運営会社よりもアプリを試す意欲が減退する」と回答している。この背景には、2026年3月にニューメキシコ州の陪審が消費者保護違反でMetaに3億7200万ドル（約602億6400万円）の支払いを命じた判決や、同月にロサンゼルスの陪審がユーザーのメンタルヘルス被害をめぐる民事訴訟でMetaの責任を認めた判決がある。

金融市場における競合他社の反応は限定的だった。最初の報道後、ドラフトキングスの株価は2%以上下落し、ファンデュエルの親会社であるフラッター・エンターテインメントも一時2%近く下落した。ジェフェリーズのアナリストは、Metaの参入について「既存企業にとって対処可能な競争脅威である」と分析している。

■AIという「真実の調停者」を市場は受け入れるか

予測市場が1兆ドル規模に成長するという予測は、参加者がその解決メカニズムを信頼しているという前提に基づいている。Polymarketのようなオラクルベースのプラットフォームが、紛争解決インフラの構築に何年も費やしてきたのは、その信頼が自動的には得られないからである。MetaがそのインフラをLlamaに置き換えるという提案は、これまでの予測市場がMetaほどの規模で実施したことのない試みとなる。ユーザーは、勝敗を決定する「何が起こったか」についてのAIの判定を受け入れるのだろうか。

仮想通貨による設計は直接的な金銭的リスクを抑えるが、選挙や連邦準備制度の決定、軍事作戦について誰が正しかったかをLlamaが判定することは、たとえプレイマネーであっても決して小さな問題ではない。毎日35億6000万人が利用するプラットフォームにおいて、人々が「何が真実か」を理解する方法に与える累積的な影響こそが、Arenaがもたらす最大の、そして未だ語られていない外部効果である。

■注目ポイントQ&A

●Metaが開発中と報じられている予測市場アプリ「Arena」とは何ですか？

Arenaは、Metaが開発を進めているとされる単独のスマートフォン向けアプリです。ユーザーは毎日配布される仮想のプレイマネーを使い、政治、スポーツ、エンターテインメント、国際情勢などの現実世界の出来事に関する二者択一の予測に賭けることができます。MetaのAIモデル「Llama」が、トレンドニュースから質問を自動生成し、市場をパーソナライズして推奨し、イベント発生時に勝敗を判定します。現時点で正式なリリース日は未定であり、プロジェクト自体が中止される可能性もあります。

●既存の予測市場サービス（KalshiやPolymarket）と何が違うのですか？

最大の違いは勝敗の判定方法（解決メカニズム）です。Polymarketは2時間の人間による異議申し立て期間やコミュニティ投票を設けており、Kalshiは人間の審査委員会を設置しています。これに対し、MetaのArenaはLlamaのみで判定を行い、人間による異議申し立ての仕組みがありません。また、既存サービスがリアルマネーを扱うのに対し、Arenaは開始時点ではプレイマネーを使用する点も異なります。

●予測市場における操作リスクとは何ですか？ Arenaではどのような影響がありますか？

既存の予測市場では、非公開情報に基づくインサイダー取引や、価格を動かすための組織的な資金投入などがリスクとして挙げられます。Arenaではこれらに加え、AIであるLlamaが勝敗を判定するため、AIの判断を特定の方向に誘導することを目的に、インターネット上に大量の偽情報や偏ったコンテンツを流すという新たな操作リスクが生じる可能性があります。

●以前Metaが提供していた予測アプリ「Forecast」とは何が違うのですか？

Metaは2020年に「Forecast」という予測プラットフォームを立ち上げましたが、2022年に閉鎖しました。閉鎖の理由は、人間の編集者がすべての質問をレビュー・作成する「手動運用のコスト」が膨大だったためです。ArenaはForecastの再構築版と位置づけられており、コストの原因だった人間の編集作業をLlamaによる自動生成に置き換えることで、コスト削減を図っています。

元記事: Meta Prediction Market App Puts Llama in Charge of Deciding What Is True