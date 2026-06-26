CAR-T細胞療法、悪性リンパ腫の10年寛解データを発表　5年以降の再発ゼロで「治癒」の可能性

米国ペンシルベニア大学の研究チームが、CD19標的CAR-T細胞療法を受けた悪性リンパ腫患者の10年にわたる長期追跡データを発表した。このデータによると、投与から5年を経過した患者での再発は確認されず、本治療法が単なる延命にとどまらず「治癒」をもたらす可能性が示された。化学療法との選択に悩む患者や医師にとって、治療方針を決定する上での極めて重要な指標となることが期待される。

■10年追跡データが示すB細胞リンパ腫への効果

ペンシルベニア大学アブラムソンがんセンターのマルコ・ルエラ氏、ルカ・パルッツォ氏、スティーブン・J・シュスター氏らの研究チームは、医学誌「New England Journal of Medicine（NEJM）」に画期的な長期追跡データを発表した。CD19標的CAR-T細胞療法において10年間の継続的な追跡調査が報告されたのは今回が初であり、今後の治療効果を測定する上での重要な基準となる。

対象は、同大学の初期フェーズ2臨床試験に登録された患者38人（びまん性大細胞型B細胞リンパ腫［DLBCL］24人、濾胞性リンパ腫14人）で、いずれもノバルティスが「キムリア（Kymriah、一般名：チサゲンレクルーセル）」として販売するCD19標的CAR-T製品の単回投与を受けた。中央値10.1年の追跡調査の結果、大細胞型B細胞リンパ腫患者の32％、濾胞性リンパ腫患者の47％が、リンパ腫の再発なしで生存していることが確認された。

さらに臨床的に注目すべきは、投与から5.4年を経過した後は、どの患者も再発を経験しなかったことである。生存曲線は平坦化（プラトーに達）しており、これは一時的な進行遅延ではなく、体内の残存病変が根絶されたことを示唆している。

共同著者のシュスター教授は「腫瘍医として『治癒』という言葉は慎重に使うが、CAR-T細胞療法がB細胞リンパ腫患者の少なからぬ割合を治癒させる可能性について、確信を強めている」と述べている。このプラトーパターンは、従来の化学免疫療法や二重特異性抗体療法（特に濾胞性リンパ腫において後期再発が見られる）とは異なると著者らは指摘している。ただし、本研究は38人という小規模な単一施設共同試験であるという限界もある。

■長期生存を予測する「CAR-T細胞の持続性」

本データは、どの患者が寛解を維持できるかという生物学的な予測因子も明らかにしている。重要なのは、投与後最初の2年間における患者の血液中でのCAR-T細胞の「持続性」であった。この期間に循環CAR-T細胞をより高いレベルで維持していた患者ほど、長期的な応答者となる確率が極めて高かった。一方で、投与直後に設計された細胞がどれだけ急激にピークに達したか（初期の増殖バースト）は、長期的な効果の予測因子としては弱かった。

この知見は、チサゲンレクルーセルの設計における「4-1BB」共刺激ドメインの選択を裏付けるものである。チサゲンレクルーセルは第2世代のCAR-T製品であり、CD19に結合する抗体断片と、CD3ζ活性化鎖、および4-1BB共刺激ドメインから構成される。

競合製品（Yescartaなど）で使用されているCD28共刺激ドメインとは異なり、4-1BBドメインはT細胞をミトコンドリア酸化リン酸化およびセントラルメモリー分化へと誘導する。これにより、投与後の増殖は緩やかだが、体内でより長く持続する。10年の追跡データは、この設計上のトレードオフを実証した。持続した細胞こそが治癒をもたらしたのである。

■より早期の段階での治療導入という選択肢

筆頭著者のマルコ・ルエラ准教授は、治療が有効であるか否かだけでなく、「いつ治療を導入すべきか」が重要であると強調する。「化学療法の累積的な影響を受ける前の、より早い治療ラインにCAR-T細胞療法を移行させることが、その治癒の可能性を広げる鍵になるかもしれない」とルエラ氏は述べている。

この主張は安全性データに基づいている。本コホートの38人は、CAR-T投与前に中央値で4回の前治療（化学療法や自家幹細胞移植など）を受けていた。これらの前治療自体が長期的な毒性を持っており、10年間で9人の患者が二次性原発がんを発症した。この割合は、化学療法や自家移植を受けたリンパ腫患者の一般的なプロファイルと一致しており、CAR-T特有のものとは考えにくい。9件の二次がんのうち3件は、過去の治療による損傷に特徴的な遺伝子変異を伴う急性骨髄性白血病（AML）であった。

また、本研究においてCAR-T細胞に関連するリンパ腫を発症した患者はいなかった。2023年11月、米食品医薬品局（FDA）は承認済みのCAR-T製品を投与された一部の患者において、T細胞悪性腫瘍の報告があったと発表し、2024年1月にはキムリアを含む承認済みの全6製品に対して二次がんリスクの開示を求める警告（枠囲み警告）を発行した。今回の10年コホートではそのような症例は確認されなかった。研究チームは現在、CAR-T投与前に行われる標準的なリンパ球除去化学療法が本当に必要かどうかも検証している。これが不要になれば、前治療の毒性が軽減され、より早期の病期でのCAR-T導入が可能になる。

■長期的な安全性とアクセス・コストの課題

長期的な安全性プロファイルは概ね良好であった。38人中2人の患者に、長期追跡時点で持続的なグレード2または3の好中球減少症（白血球の危険な減少）が見られたが、持続的な貧血や血小板減少症は見られなかった。また、長期寛解を維持した患者の半数以上で、時間の経過とともに正常なB細胞の回復が確認され、リンパ腫の再発なしに免疫系が再構築されることが示された。

一方で、アクセスの問題が残る。米国ではメディケアが適格患者に対してCAR-T療法をカバーしているものの、対象となる大細胞型B細胞リンパ腫患者のうち、実際に治療を受けられているのは約2割にとどまる。チサゲンレクルーセルの価格は、細胞の製造と輸注だけで約37万5,000ドル（約6,075万円、1ドル＝162円換算）であり、副作用の管理のための入院費を含めると、総治療費はさらに高額になる。

2回以上の前治療で効果が見られなかった患者を治療する医師にとって、今回の10年寛解データは、化学療法を繰り返して毒性を蓄積させる前にCAR-Tを導入すべきかという議論を裏付ける、最も強力な長期エビデンスとなる。

■注目ポイントQ&A

●CAR-T細胞療法を受けたリンパ腫患者のうち、長期寛解に至る割合はどのくらいですか？

ペンシルベニア大学が発表した10年間の追跡調査によると、チサゲンレクルーセル（製品名：キムリア）の単回投与を受けた患者のうち、大細胞型B細胞リンパ腫患者の32％、濾胞性リンパ腫患者の47％が、10年時点で再発なしに生存していました。また、5.4年を経過した後の再発は確認されていません。

●CAR-T細胞療法はB細胞リンパ腫を「治癒」させることができますか？

今回の10年データは、CAR-T細胞療法が一部のB細胞リンパ腫患者において機能的な治癒をもたらす可能性を示す強力な証拠となっています。5.4年以降に再発が見られず生存曲線が平坦化していることは、病気の抑制ではなく根絶を示唆しています。

●CAR-T細胞が体内に長く留まることはなぜ重要なのですか？

投与後最初の2年間にCAR-T細胞が体内で持続していた患者ほど、長期的な寛解を維持できる確率が高いことが示されました。チサゲンレクルーセルが採用している「4-1BB」共刺激ドメインは、細胞を長持ちさせる特徴があり、これが長期的な効果に寄与していると考えられます。

●CAR-T細胞療法の長期的なリスクにはどのようなものがありますか？

主な長期リスクには、二次がんの発症や持続的な白血球減少（好中球減少症）があります。本研究では10年間で38人中9人が二次がんを発症しましたが、これは従来の化学療法や移植治療を受けた患者と同等の割合であり、CAR-T細胞に起因するリンパ腫の発生は確認されませんでした。

元記事: CAR T Cell Therapy Hits 10-Year Lymphoma Remission Mark: No Relapses Past Year 5 in NEJM Data