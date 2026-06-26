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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*15:47JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか情報・通信業、電気機器、ガラス・土石製品、機械なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、鉱業、建設業、不動産業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 2,602.38 ／ 1.78
2. 輸送用機器 ／ 4,488.69 ／ 1.77
3. 鉱業 ／ 978.34 ／ 1.77
4. 建設業 ／ 2,744.38 ／ 1.44
5. 不動産業 ／ 2,499.57 ／ 1.42
6. 陸運業 ／ 2,151.67 ／ 1.14
7. パルプ・紙 ／ 630.69 ／ 1.14
8. 食料品 ／ 2,803.2 ／ 1.13
9. 水産・農林業 ／ 740.24 ／ 0.94
10. 卸売業 ／ 5,418.83 ／ 0.88
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,609.56 ／ 0.87
12. 銀行業 ／ 679.6 ／ 0.66
13. 空運業 ／ 237.29 ／ 0.62
14. 保険業 ／ 3,601.89 ／ 0.55
15. ゴム製品 ／ 5,624. ／ 0.50
16. 金属製品 ／ 2,110.09 ／ 0.31
17. 証券業 ／ 868.53 ／ 0.16
18. 医薬品 ／ 3,762.36 ／ 0.04
19. 小売業 ／ 2,308.15 ／ 0.03
20. 鉄鋼 ／ 721.42 ／ -0.13
21. 海運業 ／ 1,933.63 ／ -0.21
22. その他金融業 ／ 1,516.14 ／ -0.23
23. 電力・ガス業 ／ 657.13 ／ -0.66
24. サービス業 ／ 3,465.76 ／ -0.73
25. 繊維業 ／ 928.35 ／ -0.77
26. 精密機器 ／ 14,183.47 ／ -0.82
27. 化学工業 ／ 3,199.35 ／ -1.35
28. その他製品 ／ 5,486.5 ／ -1.96
29. 機械 ／ 4,999.95 ／ -2.10
30. ガラス・土石製品 ／ 2,780.12 ／ -2.13
31. 電気機器 ／ 9,034.28 ／ -4.07
32. 情報・通信業 ／ 7,607.76 ／ -4.53
33. 非鉄金属 ／ 6,805.18 ／ -4.54《CS》
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