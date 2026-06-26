関連記事
6月26日日本国債市場：債券先物は128円23銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:40JST 6月26日日本国債市場：債券先物は128円23銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円85銭 高値128円29銭 安値127円85銭 引け128円23銭
2年 1.386％
5年 1.856％
10年 2.584％
20年 3.490％
26日の債券先物9月限は127円85銭で取引を開始し、128円23銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.09％、10年債は4.38％、30年債は4.86％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.85％、英国債は4.70％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.34％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:00 欧・ECBがユーロ圏CPI予想(5月)
・20:30 印・外貨準備高(先週)
・20:30 ブ・経常収支(5月) 前回-17.65億ドル
・20:30 ブ・海外直接投資(5月) 前回89.12億ドル
・21:00 ブ・全国失業率(5月) 前回5.8％
・21:30 米・卸売在庫(5月) 予想0.2％ 前回0.6％
・23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(6月) 予想50.0 前回48.9
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク