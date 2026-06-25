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6月25日日本国債市場：債券先物は128円03銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:45JST 6月25日日本国債市場：債券先物は128円03銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円90銭 高値128円08銭 安値127円69銭 引け128円03銭
2年 1.398％
5年 1.869％
10年 2.615％
20年 3.520％
25日の債券先物9月限は127円90銭で取引を開始し、128円03銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.15％、10年債は4.41％、30年債は4.86％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.86％、英国債は4.68％、オーストラリア10年債は4.73％、NZ10年債は4.37％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(5月) 予想0.3％ 前回0.2％
・21:30 米・GDP確報値(1-3月) 予想1.7％ 前回1.6％
・21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 予想22.5万件 前回22.6万件
・28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 予想6.50％ 前回6.50％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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