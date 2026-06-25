*09:06JST 日経平均は1370円高、寄り後は上げ幅拡大

日経平均は1370円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、米市場の取引終了後に発表された米マイクロン・テクノロジーの3-5月期決算を受け、同社株が米市場の時間外取引で上昇したことが東京市場で人工知能（AI）株や半導体関連株などの株価支援要因となった。また、海外市場で原油価格が下落し、米長期金利が低下したことが安心感となった。さらに、日本政府が人工知能（AI）・半導体などの戦略17分野を巡り、2040年度までに官民で総額370兆円超を投資する計画をまとめたことから関連銘柄への関心が高まった。一方、昨日の米株式市場でナスダック総合指数が続落したことが東京市場でハイテク株などの重しとなった。また、日経平均は昨日までの続落で3,100円を超す下げとなったが依然高値警戒感が意識され、利益確定売りが出やすかった。さらに物色対象が引き続きAIや半導体関連株の一角に偏っていることを懸念する向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。《SK》