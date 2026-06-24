*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：反発予想も宇宙ベンチャーの動向に留意

本日の東証グロース市場250指数先物は、反発を予想する。前日23日のダウ平均は45.87ドル安の51666.84ドル、ナスダックは579.56ポイント安の25587.04で取引を終了した。韓国の半導体メーカー、SKハイニックスの人工知能（AI）用メモリーチップの生産の伸びが鈍化したとの報道で、世界的な同セクター売りが加速し、寄り付き後、下落。ダウは良好な経済指標や原油安が支援し一時プラス圏を回復したが、上昇を維持できなかった。ナスダックはハイテクが重しとなり終日売られ、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、反発を予想する。米国のハイテク株安を受け、プライム市場と比べて優位な展開が見込まれる。RSIやストキャスティクスといったオシレーター系指標も低位にあり、押し目買いニーズもありそうだ。一方、宇宙ベンチャー株安が続くようだと、一段と投資家心理が悪化する可能性もあるため、留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの688ptで終えている。上値のメドは700pt、下値のメドは680ptとする。《SK》