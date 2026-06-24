*03:33JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場観測が広がり、オプション売り戻しが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率

・1カ月物7.93％⇒7.72％（08年＝31.044％）

・3カ月物8.24％⇒8.17％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.59％⇒8.54％（08年＝23.92％）

・1年物8.83％⇒8.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.28％⇒＋1.32％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.69％⇒＋0.72％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.32％⇒＋0.35％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.07％⇒＋0.09％（08年10/27＝+10.71％）《KY》