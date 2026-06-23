*15:48JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ

非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、情報・通信業、金属製品、機械なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほか陸運業、海運業、倉庫・運輸関連業、小売業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 水産・農林業 ／ 737.64 ／ 1.10

2. 陸運業 ／ 2,136.12 ／ 0.90

3. 海運業 ／ 1,961.91 ／ 0.84

4. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,628.3 ／ 0.48

5. 小売業 ／ 2,257.25 ／ 0.16

6. サービス業 ／ 3,465.17 ／ -0.09

7. 医薬品 ／ 3,726.11 ／ -0.11

8. 鉱業 ／ 1,007.79 ／ -0.13

9. 石油・石炭製品 ／ 2,651.65 ／ -0.65

10. 保険業 ／ 3,794.56 ／ -0.76

11. 電力・ガス業 ／ 656.09 ／ -0.82

12. パルプ・紙 ／ 620.99 ／ -0.86

13. 空運業 ／ 230.35 ／ -0.89

14. その他製品 ／ 5,501.2 ／ -1.06

15. 卸売業 ／ 5,520.46 ／ -1.11

16. 食料品 ／ 2,732.52 ／ -1.46

17. 化学工業 ／ 3,226.44 ／ -1.47

18. 輸送用機器 ／ 4,416.48 ／ -1.58

19. 不動産業 ／ 2,425.24 ／ -1.74

20. 繊維業 ／ 924.14 ／ -1.93

21. 精密機器 ／ 14,239.27 ／ -2.03

22. ゴム製品 ／ 5,531.9 ／ -2.06

23. 建設業 ／ 2,702.58 ／ -2.08

24. 銀行業 ／ 685.27 ／ -2.15

25. 証券業 ／ 866.01 ／ -2.20

26. その他金融業 ／ 1,542.02 ／ -2.30

27. 鉄鋼 ／ 724.69 ／ -2.62

28. ガラス・土石製品 ／ 2,789.05 ／ -3.27

29. 機械 ／ 5,103.55 ／ -3.66

30. 金属製品 ／ 2,088.93 ／ -3.97

31. 情報・通信業 ／ 7,725.73 ／ -4.28

32. 電気機器 ／ 9,100.12 ／ -4.70

33. 非鉄金属 ／ 7,219.24 ／ -5.26《CS》