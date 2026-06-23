*11:42JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:オーケストラ、トーヨーカネツ、トライアイズなど

＜6533＞ オーケストラ 1261 +226

大幅続伸。26年12月期期末配当金予想の修正を発表。従来予想は13円であったが、東証上場10周年記念配当5円を含めて30円に引き上げるとしている。前期比では18円の増配となる。また、株主優待制度の実施も発表、12月末200株以上を1年以上継続保有する株主が対象、デジタルギフト15000円分を贈呈する。200株保有株の配当・優待利回りは、前日終値を基準とすると、10.1％の水準となる。

＜6369＞ トーヨーカネツ 2421 +21

大幅続伸。発行済み株式数の5.8％に当たる90万株、20億円を上限とする自己株式の取得実施を発表している。取得期間は7月1日から9月18日まで。機動的な資本政策の遂行を取得目的としている。短期的な需給インパクトを期待する動きが優勢になっているようだ。同社の自社株買いは、23年5月から6月にかけて上限金額の12億円を取得して以来とみられる。

＜4840＞ トライアイズ 694 カ -

ストップ高買い気配。トヨタなど豊富な顧客基盤を持ち、製造業をはじめとするミッションクリティカル領域における AI 開発・運用に強みを有するコーピーとの間で、M&A実行、フィジカルAI活用・開発について協業する将来的な資本提携の可能性を視野に入れた業務提携を開始と発表。前日には、「フィジカルAI」に対し、官民で40年度までに10.5兆円を投資すると報じられており、今後の業容拡大につながるものとして関心が向かう展開に。

＜4088＞ エアウォーター 2664 +169

大幅続伸。前日に提出された大量保有報告書によると、オアシス・マネジメントが6.05％を保有する大株主に浮上したことが明らかになっている。保有目的としては、ポートフォリオ投資、また、経営陣などとの対話を行い、状況に応じて適切と考えられる助言及び提案を行うこととしている。直近ではシティインデックスイレブンスの大量保有も明らかになっており、より思惑が強まりやすくなっているもよう。

＜9502＞ 中部電力 2898 +35.5

続伸。国内火力最大手のJERAが、米国で大型ガス火力発電所を新設すると報じられている。データセンターに併設、規模は原発1基に相当し、投資額は5000億円規模とみられるようだ。JERAは東京電力HDと同社が折半出資で15年に設立、両社の火力発電部門を統合した企業となる。米IT大手による異次元のAI投資で急増する電力需要の取り込みを期待する動きが先行。

＜4262＞ ニフティライフ 1316 +11

反発。22日の取引終了後に、連結子会社GiRAFFE＆Co.がAI広告・AI検索時代に向けたデータ基盤最適化コンサルティング「テクニカルAIO」の提供を開始すると発表、好材料視されている。同サービスはGiRAFFE&Co.の大規模サイト向けテクニカルSEOの知見と、同社が長年培ってきたDFO(データフィード最適化)の知見を融合し、企業ごとの課題に応じて、AI広告・AI検索・SEOに共通して活用できるデータ基盤の整備方針を、診断・設計・改善を通じて共同で構築していくものである。

＜4934＞ Pアンチエイジ 592 -2

もみ合い。22日の取引終了後に、26年7月期の株主優待品を発表し、好材料視されている。毎年7月末日現在の株主名簿に記載または記録された、同社株式100株(1単元)以上を保有している株主を対象に、同社の「プレミアアンチエイジング公式通販サイト」で利用できる 4,700ポイント(4,700円相当)及び送料同社負担クーポンを贈呈する。より多くの選択肢の中から、自由に好きな商品を選べるよう、贈呈するポイントを500ポイント増額するとしている。

＜4583＞ カイオム 67 -1

もみ合い。ヒト化DLK-1抗体・FGFR4阻害剤併用に関する日本における特許査定を発表した。同特許は、臨床開発中のCBA-1205を含むヒトDLK-1を標的としたヒト化モノクローナル抗体と、肝細胞がんの治療薬として開発されているFGFR4阻害剤との併用に関するもの。出願内容には、CBA-1205と FGFR4の働きを抑える阻害剤との併用により、肝がんゼノグラフトモデル(Hep3B)において強い腫瘍増殖抑制及び腫瘍縮小効果を発揮することを示唆するデータが含まれている。《YY》