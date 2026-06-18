日米中銀通過で転換点　160円円安高止まりで明暗分かれる日本株セクター

6月後半の金融市場は、日米の中央銀行の政策によって大きな転換点を迎えている。

【こちらも】三菱UFJ・三井住友・みずほ、メガバンク株はまだ上がる余地あるか

日本銀行は植田総裁の入院という異例の状況下で氷見野副総裁が議長を務め、追加利上げを決定した。一方、米国ではFRBが政策金利を据え置いたが、ケビン・ウォーシュ新議長のもとで年内の利上げを示唆するなど、想定以上にタカ派的な姿勢が示された。

この結果、為替市場では円安が再び進行し、ドル円は160円台半ばで高止まり、政府・日銀による為替介入への警戒が高まっている。

■1. 異例の体制で踏み切った日銀「追加利上げ」の背景と歪み

日銀が利上げに踏み切った背景には、賃上げの定着、コアインフレの持続、そして円安による輸入物価上昇への対処といった複合的な要因がある。

特に「防衛的利上げ」の側面が強く、急激な円安を抑制する意図も見られる。ただし、国債買い入れは急速な縮小を避けており、金融引き締めと緩和の両面を残した慎重な政策運営が続いている。

■2. FRB新議長「タカ派据え置き」の衝撃と日米金利差

一方でFRBは据え置きを選択しつつも、インフレの再加速を受けて追加利上げの可能性を強く示唆した。

これにより日銀が利上げを実施しても日米金利差は大きく縮まらず、円安圧力は依然として根強い状況が続いている。これが現在の円安高止まりの本質である。

■3. 【6月後半】為替介入のリアルな可能性と「トリガーライン」

為替市場では、160円台が常態化しつつあるが、即座に為替介入が行われる可能性は高くない。

政府が最も警戒するのは、水準そのものよりも急激な変動であり、短期間で2～3円程度の円安が進行する局面が介入の引き金となる。そのため市場が油断したタイミングでの突発的な実弾介入には、引き続き注意が必要である。

■4. 日本株への影響:金利上昇×円安高止まりの「二重奏」がセクターを峻別

日銀の金利引き上げと、想定外の円安高止まりというマクロ環境は、日本株市場のルールを塗り替えた。これまでの円安頼みの「全面高」は終わり、セクター間での明暗がくっきりと分かる。

●金利上昇局面

・ポジティブ: 利ザヤが拡大する銀行・保険などの金融株、キャッシュリッチな大型ディフェンシブ株。

・ネガティブ: 借入依存度の高い新興グロース株・不動産株。

●円安高止まり（160円台）

・ポジティブ: 海外売上比率の高い自動車・機械・インバウンドセクター。

・ネガティブ: 原材料を海外に依存する食品・国内小売業。

■5. 2026年後半を攻略する有望テーマと注目すべき5大セクター

現在のマクロの歪みに対し、業績の上振れが期待できる注目の5大アプローチを整理する。

●メガバンク・大手保険セクター:

国内の貸出利ザヤ改善や、国債の運用利回り向上が業績に直接貢献するフェーズに入った。バリューシフトの潮流における中心格だ。

●輸出主力株・自動車機械セクター:

1ドル=160円台の為替水準は多くの企業の期初想定を大きく上回っており、多額の為替差益要因となる。

●最先端ハイテク・半導体セクター:

米国のハイテク株が調整する局面はあるが、次世代半導体やAIインフラへの投資需要は止まらない。中長期の成長期待は健在だ。

●防衛・エネルギー関連セクター:

日本の防衛費増額にともなう予算執行が本格化する中、大型受注残高を積み上げる企業群に注目だ。為替や金利に左右されにくい独自のトレンドを形成する。

●プレミアム・インバウンドセクター:

160円台の歴史的円安を背景に、高いブランド力を持つ内需サービスは、訪日外国人による客単価上昇と国内の旺盛なリピート需要を両立できる。

■6. 激動の2026年相場を生き抜く「3つの実践的投資戦略」

日米の金融イベントを通過した2026年後半戦、個人投資家が取るべき必須戦略は以下の通りだ。

●戦略1:突発的な「為替ショック」を想定したキャッシュ比率の確保

実弾介入の直後は一時的に円高へ振れ、日本株が連れ安する局面も予想される。その暴落を買い場に変えられるよう、ポートフォリオの一定割合は現金（キャッシュ）として残しておくのが賢明だ。

●戦略2:バリューセクターとグローセクターの「バーベル戦略」

国内金利上昇の恩恵を受ける「銀行・バリュー」株と、世界トレンドである「半導体・AI（グロース）」株の両方に資産を適度に分散し、資産全体の極端な減少を相殺する。

●戦略3:インフレに対抗する「実質リターン（高配当）」の重視

物価が上昇する環境下では、預金だけでは資産が目減りする。増配傾向がはっきりしている高配当セクターを、市場が下がった局面で丁寧に拾う姿勢が重要になる。

■7. まとめ|「日米金利差の膠着」を前提とした賢明な立ち回りを

日銀が金利正常化への足取りを進めたことで、長きにわたる無金利環境は大きな岐路を迎えている。しかし、FRBが示したタカ派な据え置き姿勢によって、「日米の絶対的な金利差はすぐには埋まらない」という厳しい現実が市場に突きつけられている。

2026年後半の攻略カギは、「マイルドな円安高止まり」と「国内金利の緩やかな変化」が同時に進むという、マクロの歪みを前提としたセクター選定にある。短期的な為替の乱高下に惑わされず、業績が上振れする本物のテーマへ注目することが、資産を賢く守り育てるための生存戦略となる。（記事：岩谷栄一郎・記事一覧を見る）