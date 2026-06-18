*10:39JST 概況からBRICsを知ろう ロシア株式市場は小幅続落、GDP発表を控えて神経質な値動き

【ブラジル】ボベスパ指数 168453.94 -0.70％

17日のブラジル株式市場は4日続落。主要株価指数のボベスパ指数は前日比0.70％（1194.53ポイント）安の168453.94で引けた。日中の取引レンジは167916.00-171878.00となった。

朝方は買いが先行する場面もみられたが、その後は下げ幅を拡大した。米連邦公開市場委員会（FOMC）で年内利上げ見通しが示され、米利上げ観測の強まりが重しとなった。また、米国株市場でナスダック総合指数とS＆P500種指数が1％超下落したことも嫌気された。半面、ブラジルの4月IBC-Br経済活動指数は前月比0.50％上昇し、指数の下支え要因となった。

【ロシア】MOEXロシア指数 2485.05 -0.22％

17日のロシア株式市場は小幅続落。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比0.22％（5.47ポイント）安の2,485.05となった。日中の取引レンジは2,479.83-2,503.63となった。

売りが先行した後は前日の終値近辺でもみ合った。1-3月期の国内総生産（GDP、速報）成長率が取引終了の直後に発表される予定となり、神経質な値動きが続いた。なお、1-3月期のGDP成長率はマイナス0.2％となり、前期と同水準となった。また、年内の米利上げ懸念も指数の足かせに。半面、原油価格の上昇などが指数を下支えした。

【インド】SENSEX指数 77155.62 +0.45％

17日のインド株式市場は小幅続伸。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比0.45％（347.14ポイント）高の77155.62、ナショナル証券取引所の主要50社株価指ニフティは0.40％（96.55ポイント）高の24085.70で取引終了した。

高く寄り付いた後上げ幅を拡大し、高値圏で取引を終えた。前日の米国市場でダウ工業株30種平均が連日で最高値を更新し、景気敏感セクターへの資金流入が続いたことが指数をサポート。ほかに、原油価格の下落も支援材料となった。

【中国】上海総合指数 4108.08 +0.40％

17日の中国本土市場は反発。主要指標の上海総合指数が前日比16.18ポイント（0.40％）高の4108.08ポイントで引けた。

朝方の軟調な展開から切り返して引けにかけて上げ幅を広げた。直近公表の月次経済統計が総じて弱く景気減速への警戒が重しとなった一方、中国人民銀行による9日連続の純資金供給が市場の下支え材料となった。加えて、米イランの戦闘終結に向けた動きが進展し、原油供給正常化による経済への負担緩和が意識された。半導体関連を中心に買いが入り、政策支援観測を背景に投資家の物色意欲が持ち直す展開となった。《AT》