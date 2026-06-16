AirPods Pro 3が169ドル（約2.7万円）に、Prime Day前に過去最安値と報道　さらに下がるかは不透明

Appleの「AirPods Pro 3」がAmazon.comで179ドル（約2.9万円、1ドル=160円換算）、walmart.comでは169ドル（約2.7万円）まで値下げされている（※編集部で6月16日22時52分に確認した価格です。価格は常に変動する可能性があります）。

Amazon.comのPrime Dayは6月23～26日に予定されており、購入を急ぐべきか、さらに値下がりを待つべきかが焦点になる。ただし、Prime Day期間中に価格が維持されるのか、さらに下がるのか、あるいは戻るのかは不透明だ。

■AirPods Pro 3が169ドル、発売以来の最安値に

AmazonとWalmartは、AirPods Pro 3をそれぞれ179ドル（約2.9万円）と169ドル（約2.7万円）に値下げした。通常価格249ドル（約4.0万円）から70～80ドル（約1.1万～1.28万円）引きで、2025年9月の発売以来、最も大きな割引だとされる

今年の父の日は6月21日、Amazon.comのPrime Dayは6月23～26日に実施される（※編注：例年は7月に実施）。そのため、ギフト購入のタイミングが例年より詰まっており、消費者にとっては「今買うべきか、Prime Dayまで待つべきか」という判断が難しくなっている。

CamelCamelCamelの価格追跡データと複数のセール情報サイトの分析によれば、現在の179ドルという価格は、Prime Day当日の朝に突然始まった先行セールではない。6月10日に始まっており、父の日の5日前、Prime Day開始の13日前にあたる。

Amazonがこの価格をPrime Dayまで維持するのか、さらに下げるのか、あるいは価格を戻すのかは不確実だ。ただし、セール分析関係者の見方では、現行世代のApple製フラッグシップイヤホンが169ドル（約2.7万円）を下回るまで値下がりするのは珍しい。現在の179ドルという割引価格は、2025年のブラックフライデーに見られた199ドル（約3.2万円）も下回っている。

■健康トラッキングで「手首」より「耳穴」が有利な理由

AirPods Pro 3の主要機能はすでによく知られているが、その背後にある設計には改めて見る価値がある。AirPods Pro 3は、AirPods Pro 2と同じApple H2チップを搭載している。新しいチップではないが、Appleはアルゴリズムの改良と音響構造の再設計により、既存ハードウェアからより高い性能を引き出している。

最も大きく改善されたのはノイズキャンセリングだ。H2チップは機械学習モデルを実行し、周囲の音を毎秒4万8000回サンプリングする。そのうえで、鼓膜に届く前に打ち消すための逆位相の信号をドライバーから生成する。これは「 destructive interference（破壊的干渉）」と呼ばれる物理現象を利用した仕組みだ。

Appleによれば、AirPods Pro 3のアクティブノイズキャンセリング（ANC）は、AirPods Pro 2の2倍、初代AirPods Proの4倍の効果を発揮する。前世代からの改善は、同じH2ハードウェア上で動くアルゴリズムの改良に加え、新しいマルチポート音響構造によるものだ。この構造により、耳道へ入る空気の流れをより精密に制御し、より深い低音と広い音場を生み出すとしている。

心拍センサーは、AirPods Pro 3で新たに加わった機能のひとつだ。センサーはステムではなくイヤホン本体のハウジング内に搭載され、光電式容積脈波記録法（PPG）を使う。これは、耳道の組織に赤外線パルスを毎秒256回照射し、心拍ごとの血液量の変化を測定する方式である。

耳道は主要な動脈に近く、激しい動きの影響を比較的受けにくい。そのため、高強度の運動中には手首より信頼性の高い計測部位になり得る。たとえば重いデッドリフト中に腕時計が毛細血管のある位置から浮いてしまうのに対し、イヤホンはそのようなずれが起きにくい。

2026年4月にPLOS Digital Healthで公開された査読済みの検証研究では、トレッドミル運動中の1万6735組の測定区間において、AirPods Pro 3の心拍データは検証済みの胸部ストラップ型リファレンスモニターから平均2.02％のずれにとどまったとされる。心拍データはiOS 26のFitnessアプリに送られ、HealthKit経由でStravaのようなサードパーティーアプリにも連携される。

防水・防塵性能は、AirPods Pro 2のIP54からIP57へ向上した。IEC規格60529において、IP57の「7」は管理された試験条件下で水深1メートルまで30分間の浸水に耐えることを意味する。一方、「5」は限定的な防塵性能を示すもので、完全な密閉を意味するわけではない。

バッテリー駆動時間も延びている。ANCを有効にした状態での再生時間は、前世代の6時間から8時間になった。

■購入前に理解しておきたいANCの既知の制約

AirPods Pro 3は発売時に高い評価を得たが、評価が一様に肯定的だったわけではない。MacRumorsは、ANCが有効でメディアを再生していないときに、静電気のようなパチパチという音が出る問題を記録している。この問題は、少なくとも2025年12月までの2回のファームウェア更新後も続いていたとされる。断続的な高音のホイッスル音も報告されている。

Appleはこの問題を公に認めておらず、発生頻度も明確ではない。

音質のチューニングについても、AirPods Pro 3はオーディオ愛好家の間で評価が分かれている。Headphones.comのレビュアーは、新しい音の傾向を「V字型」と評した。これは低音と高音が強調され、中域が引っ込んで聞こえる傾向を指す。長時間のリスニングでは疲れやすいと批判している。

一方で、違いは小さいと見るレビュアーもいる。ANCと外部音取り込み機能の改善が、それを十分に補っているという見方だ。通勤、旅行、フィットネス用途では、評価はおおむね強く肯定的だとされる。ただし、細かな音質を重視するリスニング用途では、返品可能な購入方法で試してから判断する価値がある。

■今買うべきか、Prime Dayまで待つべきか

買い替えの判断は、現在どの世代を使っているかによって変わる。初代AirPods Proからの買い替えであれば、ANCは4倍に改善され、音響構造は全面的に再設計される。さらに、心拍トラッキングと、対面での言語通訳に使うLive Translation機能も加わる。

AirPods Pro 2からの買い替えでは、ANCの明確な改善、ANC有効時のバッテリー駆動時間が2時間伸びること、IP等級がIP54からIP57に上がることが主な違いになる。一方で、搭載チップは同じH2のままだ。

「Prime Dayまで待つべきか」という判断も、見かけほど単純ではない。CNN Underscoredは、Pro 3が179ドルで販売されたのは今回が2回目にすぎず、前回は数時間しか続かなかったと指摘している。Amazonは通常、Prime DayにおけるAppleのフラッグシップ製品の価格を、イベント前の数週間で設定することが多い。そのため、現在の179ドルがすでにPrime Day向けの割引価格である可能性がある。

さらに169ドルまで下がる可能性はあるものの、現行世代のAppleイヤホンとしてはかなり踏み込んだ値引きになる。現在のセールはAmazonとWalmartの両方で実施中だ。明確な買い時を待っていた人にとっては、Prime Day前に確認された過去最安値という状況は、セール追跡の観点ではかなり強いシグナルといえる。





■注目ポイントQ&A

●AirPods Pro 3の169ドルは本当に過去最安値ですか？

はい。CamelCamelCamelとiClarifiedの価格追跡データによれば、169ドルはAirPods Pro 3が2025年9月に249ドルで発売されて以来の最安値です。これまでの最安値は、2026年2月にVerizon経由で一時的に185ドル（約3.0万円）になったケースでしたが、入手しにくい短時間の割引でした。

●Prime DayでAirPods Pro 3はさらに安くなりますか？

可能性はありますが、セール分析関係者は可能性が高いとは見ていません。Amazonは通常、Prime Dayに向けたAppleのフラッグシップ製品の目標価格を、イベント前の段階で設定することが多いとされます。そのため、現在の179ドルがすでにPrime Day向けの割引である可能性があります。169ドルまで下がる可能性はありますが、現行世代のAppleイヤホンとしては珍しい水準です。現在の購入機会を逃すと、Amazonが6月23日より前に価格を引き上げた場合、199ドル以上を支払うリスクがあります。

●AirPods Pro 3の心拍センサーはどのように動作しますか？

心拍センサーは光電式容積脈波記録法（PPG）を使います。耳道の組織に赤外線パルスを毎秒256回照射し、心拍ごとの血流変化を測定する仕組みです。耳道は主要な動脈に近く、運動時の動きによる影響を受けにくいため、運動中の計測では手首より解剖学的に有利だとされています。PLOS Digital Healthの検証研究では、管理されたトレッドミル運動中に、AirPods Pro 3の測定値は臨床用胸部ストラップ型リファレンスから平均2.02％のずれにとどまりました。H2チップは光学データを端末上で機械学習処理し、結果はiOS 26のFitnessアプリとHealthKit対応のサードパーティーアプリに同期されます。

●AirPods Pro 3で注意すべき既知の問題はありますか？

一部ユーザーからは、音声を再生していない状態でANCを有効にした際に、静電気のようなパチパチ音が出るとの報告があります。また、断続的な高音のホイッスル音も報告されています。MacRumorsは2025年10月からこれらの苦情を記録しており、2025年12月までの2回のファームウェア更新でも解決していないとしています。Appleはこの問題について公に説明していません。

加えて、オーディオ愛好家向けのレビューでは、Pro 3の音質がPro 2よりも低音と高音を強調したV字型寄りになっており、長時間のリスニングで疲れやすいとする指摘もあります。一般利用、通勤、ワークアウト用途では推奨する声が強い一方、音質を厳密に重視する場合は、返品可能な購入方法で試してから判断する価値があります。

元記事: AirPods Pro 3 Deal: Apple’s Flagship Earbuds Hit All-Time Low Before Prime Day