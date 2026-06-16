*22:27JST 【市場反応】米5月住宅着工件数は2020年来の低水準、輸入物価は予想上回る、ドル軟調

米商務省が発表した5月住宅着工件数は前月比－15.4％の117.7万戸と、予想143万戸を下回り2020年5月以降ほぼ6年ぶり低水準となった。5月住宅建設許可件数は前月比―0.7％の141.3万戸と、予想141.8戸を下回った。

米5月輸入物価指数は前月比＋1.9％と、4月＋2.0％から鈍化も予想を上回った。

米国債相場は続伸。10年債利回りは4.43％まで低下した。ドル・円は160円38銭から160円31銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1600ドルで下げ止まり、ポンド・ドルは1.3410ドルで推移した。



[経済指標]

・米・5月住宅建設許可件数：141.3万戸（予想：141.8戸、4月142.3万戸）

・米・5月住宅着工件数：117.7万戸（予想：143万戸、4月139.2万戸←146.5万戸）

・米・5月輸入物価指数：前月比＋1.9％（予想：＋1.0％、4月＋2.0％←＋1.9％）《KY》