*14:51JST 新興市場見通し：生成AI株反騰で地合い改善、日銀利上げなら悪材料出尽くし感も

■利益確定売りが優勢となった

今週の新興市場は下落。日経平均は週初に急落した後は下げ幅を縮めたが値を戻しきれず、先週末比0.85％安と4週ぶりに下落した。グロース市場指数は同5.31％安、グロース250指数は同5.35％安と、ともに3週連続で下落した。プライム市場で過熱感の強かった生成AI関連株が下落するとリスク回避ムードが強まり、利益確定売りが優勢となった。時価総額最上位グループの銘柄を算出対象とするグロース市場コア指数も同3.70％安と2週連続で下落した。

時価総額上位銘柄では、Synspective＜290A＞が先週末比2.24％高と強含んだ。米宇宙開発企業スペースXの新規上場を日本時間の週末12日夜に控え、宇宙関連の中心銘柄として買われた。タイミー＜215A＞は同11.75％高。11日に、NTTドコモ、住信SBIネット銀行と金融領域での協業で基本合意したと発表したことで、事業拡大や信用力向上への期待が高まり、週末12日は一時ストップ高まで買い進まれた。一方、パワーエックス＜485A＞は同11.32％安。プライム市場の生成AI関連株の下落に引きずられる形で急速に値を下げ、5月15日の上場来高値から61.80％安（株式分割反映後）まで急落した。

その他、クラシコ＜442A＞が同33.21％高と急騰。TBSテレビ系のトーク番組「がっちりマンデー！！」サイトの番組予告欄で、「超カッコいい白衣を作る会社が上場！」と掲載され、医療従事者や患者用衣料品に特化する同社に短期トレーダーの関心が向かった。中小建設業のIT化支援を手掛けるBRANU＜460A＞は、施工画像を基に安全品質確認事項のチェックリストを自動生成する技術で特許を出願したことを手掛かりに同33.21％値上がりした。一方で、HPCシステムズ＜6597＞は6月5日に上場来高値をつけた反動で、出来高の減少を伴って値を消し、同32.60％安に終わった。

■信用取引勢による短期トレード活発化へ

来週の新興市場はプライム市場の生成AI関連銘柄の反騰に乗り、相場全体の地合い改善が予想される。QDレーザ＜6613＞、データセクション＜3905＞といった半導体や生成AI関連銘柄を中心に、信用取引勢による短期トレードが活発化しよう。例年より1カ月遅れの7月発表が見込まれる「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」では防衛費増強が盛り込まれることから、Terra Drone＜278A＞などドローン関連株の人気復活も予想される。一方、今週末に売買代金首位で続伸したアストロスケールホールディングス＜186A＞は、米スペースX上場を通過したことで目先の好材料出尽くし感から人気離散が警戒される。

日本銀行は15-16日に金融政策決定会合を開催し、16日東証前引け以降に結果が発表予定となっている。市場では、政策金利の1.00％（現行0.75％）への引き上げが織り込まれており、利上げ発表後は悪材料出尽くしと受け止められよう。また、仮に利上げ見送りとなれば、日銀は利上げに慎重だとの見方が強まり、新興株市場の強い追い風となりそうだ。

来週は、16日にタクシー配車アプリ大手のGO＜581A＞がグロース市場に上場する。8日に発表された売り出し価格は、仮条件上限の1株2400円。売り出し価格ベースで時価総額1864億円と今年最大のIPOとなる見通し。4月24日の梅乃宿酒造＜559A＞以来のIPOであり、初物人気が予想される。GOの後は、23日に金融機関向けシステムのLiNKX（リンクス）＜584A＞、30日に子ども向け体操教室や放課後デイサービス施設を運営するネイス＜589A＞がそれぞれ上場する。なお、東証は11日、チャットプラス＜598A＞のグロース市場への上場を承認した。上場予定日は7月15日。チャットによる顧客対応システムを開発し、AI関連銘柄として関心を集めそうだ。《FA》