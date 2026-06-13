*08:43JST NY債券：米長期債相場はもみ合い、イールドカーブはスティープ化

6月12日の米国長期債相場はもみ合い。中東情勢を巡る過度な警戒感の後退を背景に投資家のリスク選好姿勢が強まった一方、インフレ指標の高止まりが債券買いを抑制した。10年債利回りは4.461％近辺で取引を開始し、一時4.430％近辺まで低下したが、その後は4.505％近辺まで上昇。取引終了時点では4.477％近辺で推移した。

イールドカーブは小幅にスティープ化。2年－10年は39.00bp近辺、2年－30年は88.50bp近辺で引けた。2年債利回りは4.09％（前日比+2bp）、10年債利回りは4.48％（同+1bp）、30年債利回りは4.97％（同+2bp）で取引を終えた。

CME FedWatchによると、6月17日開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％に据え置かれる確率は97％程度。市場では6月会合での据え置きがほぼ確実視されているほか、年内の利下げ回数も限定的との見方が優勢となっている。《TN》