*23:26JST 【市場反応】米6月ミシガン大消費者信頼感指数速報は予想上回る、ドル底堅い

米6月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は48.9と、過去最低となった5月44.8から予想以上に上昇した。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待を判断するうえで注視している同指数の1年期待インフレ率速報値は4.6％と、5月4.8％から上昇予想に反し低下し、3月来で最低。5－10年期待インフレ率速報値は3.4％と、4月3.9％から予想以上に低下し、3月来で最低となった。

ドルは底堅く推移。ドル・円は160円28銭、ユーロ・ドルは1.1566ドル、ポンド・ドルは1.3399ドルでそれぞれ戻りが鈍い。

【経済指標】

・米・6月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：48.9（予想：46.0、5月：44.8）

・米・6月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.6％（予想：4.9％、5月：4.8％）

・米・6月ミシガン大学5－10年期待インフレ率速報値：3.4％（予想：3.8％、4月：3.9％）《KY》